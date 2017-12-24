الريال حائر بين زيدان وكونتي

بات استمرار الفرنسي زين الدين زيدان، كمدير فني لفريق ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا والمتوج مؤخرًا بكأس العالم للأندية، محل شك، بعد تراجع مستوى ونتائج الملكي خلال الموسم الجاري، والتي كان آخرها خسارته وسط أنصاره على ملعب “سانتياجو برنابيو” أمام غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو الأرض بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم “ليجا”.

بعد مرور 17 جولة من عمر الليجا، يحتل ريال مدريد المرتبة الرابعة برصيد 31 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن فالنسيا صاحب المرتبة الثالثة، و5 نقاط عن أتليتكو مدريد وصيف جدول المنافسة برصيد 36 نقطة، و14 نقطة عن برشلونة متصدر الدوري برصيد 45 نقطة، وتبقى للريال مباراة مؤجلة، ولكن بنسبة كبيرة باتت منافسته على لقب الليجا هذا الموسم صعبة للغاية في ظل الفارق الكبير بينه وبين البارسا والمستوى الثابت والنتائج الجيدة التي يحققها الفريق الكتالوني خلال هذا الموسم تحت قيادة مدربه ايرنيستو فالفيردي.

صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية شككت في إمكانية استمرار المدرب الفرنسي مع ريال مدريد، بعد السقوط الكبير على ملع سانتياجو برنابيو أمام برشلونة، وابتعاده بشكل كبير عن المنافسة على اللقب هذا الموسم، وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي المدريدي بات غير راض عما يقدمه الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي، وبات رحيله خلال الفترة المقبلة أمرًا ضروريَا.

وشنت وسائل الإعلام الإسبانية وعلى رأسها الصحف المدريدية الهجوم على فلسفة زين الدين زيدان، عقب السقوط في الكلاسيكو، ومهدت الطريق أمام بيريز للإطاحة بالمدرب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، وباتت جماهير الريال غير مستعدة لقبول أي سقوط جديد لفريقها، وفي حالة استمرت النتائج على هذا المنوال قد تنقلب الجماهير على مدرب الفريق وتطالب بخلعه.

وأوضحت الديلي ستار، أن بيريز الذي يأمل في تجنب إقالة المدرب الفرنسي الذي يعد أحد رموز النادي، ووضع البدائل المناسبة في حالة اضطر للإطاحة بزيدان، وجاء الإيطالي أنطونيو كونتي، المتوج مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي في نسخته الأخيرة على رأس قائمة بدلاء زين الدين زيدان.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن فلورنتينو بيريز، معجب بما قدمه كونتي في موسمه الأول مع فريق غرب لندن وتتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز، الذي بات قريبًا هو الآخر من الرحيل عن البلوز بعدما ساءت علاقته باللاعبين في الفريق اللندني.