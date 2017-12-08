الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. رفض قرار القدس والاعتداء على مواطن بالكويت

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث البارزة على الساحة الخارجية، حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانًا تستنكر وتدين فيه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها، كما تابعت الخارجية المصرية باهتمام بالغ حادث الاعتداء الوحشي الذي تعرض له المواطن المصري العامل بدولة الكويت وحيد محمود رفاعي، فضلاً عن التعقيب على مقتل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

رفض القرار الأمريكي الخاص بالقدس

أعربت مصر في بيان صدر من وزارة الخارجية عن رفضها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة كعاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارتها إليها ورفضها لأي آثار مترتبة على القرار، مؤكدة أن اتخاذ مثل هذه القرارات الأحادية لن يغير وضع مدينة القدس القانونى؛ باعتبارها واقعة تحت الاحتلال الصهيوني، مشيرة إلى قرار مجلس الأمن عام 1967 الذى ينص على الانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلت عام 1967 من قبل الكيان الصهيوني، ومن ضمنها مدينة القدس وقرار مجلس الأمن عام 2016 والذي ينص على عدم الاعتراف بأي تغيرات تجريها إسرائيل على حدود 67 إلا عن طريق المفاوضات.

كما أعربت مصر في البيان عن قلقها البالغ جراء تداعيات القرار الأمريكي؛ نظرًا لمكانة مدينة القدس الروحية والثقافية أولى القبلتين وثالث الحرمين، وتأثيره السلبي على استقرار منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة في عملية السلام بين الفلسطينين والإسرائيليين، حيث قال المستشار أحمد أبو زيد ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مصر طالبت بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن؛ لسماع سكرتيرالأمم المتحدة بشأن قرار ترامب، وأضاف أن هناك تحركات عربية وإسلامية خلال الفترة المقبلة؛ للرد على قرار الرئيس الأمريكي، وأنه سيجري احتماعًا غدًا السبت لوزراء الخارجية العرب؛ لاستنكار ورفض القرار ومناقشة تداعياته في المنطقة.

وبالرغم من خطورة الخطوة الأمريكية، إلا أن الرد المصري لم يكن على قدر الخطورة، فلم تسدعِ السفير الأمريكي كما فعلت المملكة المغربية، أو تهدد بقطع العلاقات السياسية أو الاقتصادية، الأمر الذى يراه البعض غير متناسب مع حجم فاجعة القرار، لا سيما وأن الرئيس الأمريكي قال فى وقت سابق إنه تشاور مع ثلاث دول عربية قبل اتخاذ القرار، هي السعودية ومصر والأردن، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول موقف تلك الدول، سواء قبل إعلان القرار أو بعده.

الاعتداء على عامل في الكويت

استمرارًا لمسلسل الاعتداءات التى يتعرض لها المصريون العاملون فى الخارج تعرض المواطن المصري وحيد محمود رفاعي للاعتداء من أحد المواطنين الكويتيين، والذي ألحق به إصابات خطيرة، نقل على أثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الكويتية؛ نتيجة لخلاف حدث بينهما على إصلاح دراجة بخارية بمركز الصيانة الذي يعمل به المواطن المصري.

وقال السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج إن القنصلية المصرية فى دولة الكويت تتابع منذ اللحظة الأولى حادث الاعتداء على المواطن المصري، وأكد رزق أن القنصلية المصرية أوفدت ممثليين لها؛ للاطمئنان على حالة المواطن ولتقديم الدعم والمساندة الكاملة له حتى يسترد حقه.

ويعد الاعتداء الأخير على المواطن المصري بالكويت استمرارًا لسلسلة اعتداءات يتعرض لها المصريون في الخارج، خاصة فى دول الخليج. ففي عام 2016 تعرض شاب مصري للقتل في السعودية إثر خلاف مع مواطنيين سعوديين على أولوية السير، وفي عام 2015 وقعت حادثتان في دولة الكويت: الأولى أسفرت عن مقتل مصري وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة مع مواطنيين كويتيين، والثانية ضرب وإصابة مواطن مصري كان يعمل في توصيل الطلبات للمنازل، حيث قام المواطن الكويتي بضربه دون إبداء أسباب واضحة.

الدوران في فلك السعودية باليمن

رغم التطورات المتلاحقة في اليمن التي كان أبرزها مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلا أن القاهرة لا تزال تتبنى الموقف السعودي في الأزمة، حيث أعربت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها لتدهور الأوضاع في اليمن ومقتل الرئيس اليمني السابق على عبد الله الصالح، حيث قال المستشار أحمد أبو زيد إن التطورات الأخيرة تزيد من حدة الانقسام والتوتر داخل المجتمع اليمني.

وأكد على الموقف المصري تجاه الأزمة اليمنية الداعى إلى ضرورة الحل السياسي والسلمي والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2216، وضرورة إقامة الحوار بين جميع الأطراف وتفعيل المبادرة الخليجية.

ويرى مراقبون أن موقف مصر من الأزمة اليمنية لا يراعي الكثير من الجوانب التي تتعلق بالأزمة، خاصة وأنها تمثل أمنًا قوميًّا لمصر، فضلاً عن أهمية البلد الاستراتيجية، الأمر الذي يوجب عدم تبني الرؤية السعودية الغاشمة تجاه اليمن، والاعتداء عليها عسكريًّا.