الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. اختتام مؤتمر إفريقيا وزيارة بوتين ومشاركة «شكري» بالقمة الإسلامية

شهدت الدبلوماسية المصرية الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الخارجية، حيث اختتمت أعمال مؤتمر إفريقيا 2017 بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، فضلاً عن استقبال القاهرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في تركيا؛ لمناقشة قرار ترامب الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها.

مؤتمر إفريقيا 2017

اختتمت السبت الماضي أعمال مؤتمر إفريقيا 2017 بشرم الشيخ، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة عدد من رؤساء وقادة القارة الإفريقية، إلى جانب رؤساء المنظمات الإقليمية والتجمعات الإفريقية، حيث بلغ عدد المشاركين في المؤتمر نحو 3000 شخصية من إفريقيا ومختلف دول العالم.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن جلسات ولقاءات المؤتمر كانت فرصة لتبادل الخبرات وعرض فرص الاستثمار في مصر والقارة الإفريقية، مؤكدة على أهيمية التعاون بين الدول الإفريقية في المشروعات التنموية ومجالات المشروعات اللوجستية الإقليمية المشتركة.

وأوصى المؤتمر في ختام فعالياته بزيادة التكامل الاقتصادي وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في القارة السمراء؛ لرفع معدلات النمو الاقتصادي، مع إقامة مشروعات مشتركة، خاصة في مجال البنية الأساسية؛ لتدعيم الاستثمار والتبادل التجاري بين دول القارة، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص الإفريقي بين هيئات الاستثمار؛ من أجل زيادة معدلات الاستثمار وتبادل الخبرات.

المشاركة المصرية في القمة الإسلامية

شاركت مصر في القمة الإسلامية الاستثنائية لدول مجلس التعاون الإسلامي، التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ للرد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس كعاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها، حيث شارك في القمة ممثلو 48 دولة، بينهم 20 زعيمًا على مستوى الرؤساء أو ملوك أو أمراء، وترأس سامح شكري وزير الخارجية الوفد المصري في القمة.

وقال شكري في كلمته إن مصر تستنكر القرار الأمريكي الأحادي المخالف للشرعية الدولية، ولا تعتبره منشئًا لأية آثار قانونية أو سياسية، مؤكدًا أن القدس أرض تحت الاحتلال، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهذه حقيقة تاريخية تدعمها قرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأصدرت القمة الإسلامية بيانًا ختاميًّا، أكدت فيه رفض واستنكار القرار الأمريكي غير القانوني بشأن القدس، مشيرة إلى أن خطوة ترامب تعني انسحاب واشنطن من دورها كوسيط للسلام، كما أكدت اعتراف الدول المشاركة بدولة فلسطين والقدس عاصمة لها ودعوة دول العالم إلى نفس الاعتراف، مشددة على ضرورة اتخاذ دول العالم موقفًا حازمًا تجاه القضية الفلسطينية.

زيارة بوتين للقاهرة

شهدت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة الاثنين الماضي توقيع اتفاقية البدء في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، حيث وقع الاتفاقية محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمدير العام لشركة روس أتوم إليكسي ليخاتشوف، لبناء المحطة النووية التي تتضمن بناء 4 وحدات للطاقة، يبلغ إنتاجها الإجمالي 4800 ميجاوات، وتبلغ تكلفة المشروع 29 مليار دولار، وسيمول الجانب الروسي المشروع بنسبة 85% في شكل قرض بفائدة تبلغ 3%، على أن يمول الجانب المصري المشروع بنسبة 15 %، ويستغرق بناء المحطة حوالي 7 سنوات، وستقوم مصر بالبدء في سداد القرض بعد اكتمال بناء المحطة والبدء في إنتاج الكهرباء.

كما وعد بوتين خلال الزيارة بعودة رحلات الطيران الروسية إلى مصر في القريب العاجل، لكنه أكد أن الأمر يحتاج لبعض الخطوات البروتوكولية قبل توقيع الاتفاق بشكل رسمي، كما أعلن الرئيسان عن توقيع اتفاقية إنشاء منطقة صناعية روسية باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، حيث قال بوتين إن هذا المشروع الضخم يستهوي الشركات الروسية، وسيكون نافذة على إفريقيا بأكملها؛ للترويج للمنتجات والتقنيات الروسية.