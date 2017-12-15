البرلمان في أسبوع.. عبد العال يشارك بالبرلمان العربي.. ووفد يزور الاتحاد الأوروبي

شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، سلسلة من الأحداث، كان أبرزها: سفر وفد برلماني إلى الاتحاد الأوروبي برئاسة النائب طارق رضوان، ومشاركة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي على مستوى رؤساء البرلمانات العربية بالمغرب، فيما استكملت اللجنة الاقتصادية مناقشة قانون الشركات.

الوفد البرلماني يعقد اجتماعات بمقر البرلمان الأوروبي.

عقد الوفد البرلماني المصري المتواجد في مدينة ستراسبورج، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس الوفد، سلسلة اجتماعات بمقر البرلمان الأوروبي مع الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، خاصة مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المشرق في برلمان الاتحاد الأوروبي.

وتناول الجانبان العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوفد المصري كل المستجدات على الساحة السياسية إقليميًّا ودوليًّا، ومن بينها ملف الأزمة الفلسطينية، في ضوء قرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها الى القدس، وجرى التأكيد على ضرورة تنفيذ الجانب الأوروبى دوره فى مواجهة الدول الداعمة للإرهاب.

والي يطالب بسرعة إصدار قانون المطور العقاري

طالب المهندس علاء والي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بوضع حد لكوارث انهيار العقارات، التي أصبحت متكررة، وتهدد أرواح الأهالي، معتبرًا انهيار ثلاثة عقارات بحي روض الفرج بالأمس كارثة أخرى؛ مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد آخر من المواطنين نتيجة إهمال قطاع المحليات.

دسوقي: يجب تغيير لغة الحوار لتهديدات صريحة ضد التجاوزات “الصهيو أمريكية” في القدس

أكد محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن قرار الإدارة الأمريكية تهويد القدس، من خلال نقل سفارتهم إلى القدس، أظهر الوجه القبيح لأمريكا، مشيرًا إلى أن الصهاينة ورطوا أمريكا في هذا الإعلان الذي اجتمعت كل الدول العربية والأوروبية على استنكاره ورفضه، وأنه يقضي علي عملية السلام داخل الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه يساهم في نشر الإرهاب وعدم استقرار الوضع.

النويشى يطالب الداخلية بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية بعدم إدراج المواطنين بكارت المعلومات الجنائية

تقدم بدوي النويشي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وقيادات الوزارة، بشأن تنفيذ قرار المحكمة الإدراية عدم إدراج المواطنين بكارت المعلومات الجنائية، إلا للخطرين على الأمن العام، وأن تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية، سواء كانت النيابة العامة أو المحاكم الجنائية.

وأشار النويشي إلى أن وزارة الداخلية ملزمة بعقد المواءمة بين حقها في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) في رصد تحركات المجرمين؛ لمنع الجريمة قبل وقوعها، وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي من السلوك الإجرامي إلى مخاطر تضر بالمجتمع، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقًّا؛ حرصًا على سمعة المواطنين ومستقبل أبنائهم وأقاربهم وذويهم.

عبد العزيز: زيارة ميدانية لإسكان البرلمان لمخرات السيول والمساكن البديلة للعشوائيات بالبحر الأحمر

صرح خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، وعضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أجرت الأربعاء الماضي زيارة ميدانية؛ لمراجعة استعدادات محافظة البحر الأحمر والأجهزة التنفيذية لتجنب كارثة السيول في منطقة البحر الأحمر. وأشار عبد العزيز إلى أن اللجنة تفقدت خلال الزيارة مشروع الإسكان البديل للمناطق العشوائية ذات الدور الواحد بإجمالي 764 منزلاً يتناسب مع الحياة البيئية والحياتية للمواطنين و14 منزلاً بالمحافظة، مؤكدًا أنها تفقدت محطة مياه اليسر ومحطة صرف الغردقة؛ للوقوف على المعوقات لتلك المشاريع والعمل على حلها من خلال لجنة الإسكان.