البرلمان في أسبوع.. رفض برلماني لنقل السفارة الأمريكية وترحيب بقانون ذوي الاحتياجات

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث، أبرزها مناقشة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط ترحيب برلماني كبير بهذا القانون، كما وافق البرلمان في جلسته العامة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، فيما أشاد النائب يونس الجاحز بمشاركة مصر فى مؤتمر إفريقيا 2017. كما شن النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، هجومًا على حديث وزير قطاع الأعمال الخاص بوضع الشركات الخاسرة، حيث وصف تصريحات الوزير بأنها “كلام إنشائي، ولا يمت للواقع بصله”، وفيما يخص قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة فقد توالت عشرات البيانات والتصريحات الصحفية من النواب الرافضة لهذا القرار، مطالبة الدول العربية باتخاذ موقف حيال هذا القرار.

الجاحر: مؤتمر “إفريقيا 2017” فرصة كبيرة لتعميق الشراكة مع الأشقاء الأفارقة

أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشاركة مصر فى مؤتمر إفريقيا 2017، والذي عقد في شرم الشيخ ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي، وهو المؤتمر الأول من نوعه الذي يستهدف مناقشة سبل الاستثمار في القارة السمراء، يدل على توجهات مصر الجديدة التي تسعى لربط العمق الإفريقي، بعد أن كانت مصر بعيدة منذ زمن طويل عن أشقائها في القارة، وفرصة كبيرة لتعميق الشراكة مع الأشقاء الأفارقة. وأضاف الجاحر أن مشاركة رجال أعمال مصريين وأجانب وأصحاب استثمارات ضخمة يساهم في مناقشة واستكشاف الفرص الاستثمارية في المشروعات القابلة للتمويل، بالإضافة إلى محاولة احتواء كافة الدول الإفريقية بجانب مصر التي تعتبر بوابة إفريقيًّا الشمالية.

نائب برلماني: كلام وزير قطاع الأعمال إنشائي

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن حديث وزير قطاع الأعمال داخل مجلس النواب كلام إنشائي، ولا يمت للواقع بصلة، إذ إن هناك 121 شركة تتبع وزارة قطاع الأعمال، بواقع 8 شركات قابضة، تضم كل منها مجموعة من الشركات، مشيرًا إلى أنه يجب علي الحكومة خصخصة الشركات الخاسرة، والتي تتسبب في تكبد الدولة الكثير من الخسائر والمصروفات داخل الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن مفهوم الربح لا يعني الإبقاء على الشركات التي تتربح أقل من مليار جنيه.

وأكد دسوقى أن الاقتصاد المصرى لم يعد يتحمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التي لا تُدر دخلاً، ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 300 مليار جنيه مرتبات وأجور للموظفين، في حين أن إيرادات القطاع الحكومي لا تتعدي 100 مليار جنيه.

عمر وطني يتقدم بطلب لإنشاء مركز لعلاج ضمور العضلات

تقدم عمر وطني، عضو مجلس النواب، بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بتوقيع عدد من نواب المجلس، موجه إلى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز طبي لعلاج مرضى ضمور العضلات، دون تحمل الدولة أي ميزانية إضافية، على أن تكون تحت إدارة وإشراف وزارة الصحة.

وقال وطني إن الجمعية المصرية هدفها الأساسي هو توفير الرعاية الطبية اللازمة لمرضى ضمور العضلات؛ نظرًا لنزايد عددهم خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن أعدادهم فى تزايد مستمر، وتقرب من 75 إلى 100 ألف مواطن. وأضاف وطني، في بيان له، أنه يسعى لدخول مرضى ضمور العضلات على خطة التأمين الصحي للدولة وتوفير الدواء بسعر مناسب للجميع، مؤكدًا أن هناك دورًا كبيرًا على وزارة الصحة بشأن هؤلاء المرضى، ومن حقهم التشخيص والعلاج وتأهيلهم لحياة كريمة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لا يوجد أي نوع من الأدوية المعالجة لهذا المرض داخل مصر، وأنهم فقط يتناولون الفيتامينات لبناء العضلات، وهي أيضًا لم تعد موجودة بسبب أزمة الدواء وغلاء أسعارها، مؤكدًا أن هناك تأييدًا كبيرًا من أعضاء البرلمان لإنشاء مستشفي لمرضى ضمور العضلات؛ نظرًا لمعاناتهم ومعاناة ذويهم.

شيرين فراج: مشروع قانون إنشاء هيئة للمحميات الطبيعية مخالف للدستور

أكدت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب أن مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة للمحميات الطبيعية مخالف للدستور والقواعد القانونية المستقرة، مشيرة إلى أنه لا يجوز فرض الولاية الإدارية على ملكية خاصة؛ بناء على مادتي الدستور 33 و35، كما لا يجوز تصرف جهة الإدارة بالبيع، وذلك بالمخالفة لنص المواد 32 و33 و34 و45 من الدستور وفتوى مجلس الدولة بالملف رقم 7/2/256 بتاريخ 24/4/2010، وفي ذلك الإطار يجب تحديد طبيعة المحمية كمال عام أو مال مملوك لصاحبه؛ لأنها إذا ظلت في ملكية الإفراد، فالملكية الخاصة مصونة، ولو ملكية عامة، فالتصرف فيها ممنوع دستوريًا وفق للمادة 34 من الدستور.