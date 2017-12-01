البرلمان في أسبوع| إقرار قوانين الملف النووي.. واستجواب محافظ بورسعيد

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث كان أبرزها الجلسة العاجلة التي عقدت يوم الإثنين لمناقشة عواقب الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي بالعريش، كما أقر البرلمان القوانين المتعلقة بالملف النووي حيث وهي 3 قوانين، فيما حضر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لاستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي.

وخلال نفس الأسبوع حضر محافظ بور سعيد اللواء عادل الغضبان، للرد علي استجوابات النواب، كذلك استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، سفراء دول كل من رومانيا وكندا وإيطاليا لدى مصر، لتقديم العزاء في حادث العريش العريش.

علاء والي: تنمية سيناء واجب وطني

أكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي، أن دعوة قطاع المقاولات المصرية بمختلف شركاته للمشاركة في تنمية سيناء واجب وطني من جانب مؤسسات الدولة بما فيها قطاع المقاولات الذي يعد بمثابة قاطرة البناء والتنمية، مطالباً الجميع بالتكاتف والوقوف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية من أجل مصر لاستكمال نهضتها في كافة المجالات، عازمين النية على تحقيق نهضة حقيقية وفعلية على أرض سيناء.

كما طالب والي، بوضع خطة تنموية عاجلة تبادر بها الحكومة والقوات المسلحة لكي تبدأ شركات المقاولات في تنفيذها وخلق جيل جديد من المدن والوحدات السكنية بسيناء، وقال: سيناء ثروة قومية وأرضها من الثروات الطبيعية الضخمة التي تفوق بكثير ما يتم استغلاله، الأمر الذي يحتم علينا تنميتها واستكمال البناء فيها والحفاظ على كل ذرة رمل منها.

طلب إحاطة بشأن منظومة الخبر في المنيا

تقدم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار رياض عبد الستار، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، موجها لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وذلك لإعادة النظر في منظومة الخبر بمحافظة المنيا.

وأكد عبد الستار، وجود أزمة حقيقة في مركز ملوي واصطفاف الأهالي في طوابير، مطالبا بفتح باب التأمين للمخابز البلدي لإمكانية زيادة معدل حصة دقيق المخابر من الثلث إلى 70% من التأمين، نظرا لوجود أزمة حقيقة بالمحافظة، لا سيما مركز ملوي واصطفاف الأهالي في طوابير منذ القرار الأخير.

وطالب بضرورة التدخل السريع والعاجل لامتصاص غضب أهالي المحافظة خاصة ملوى، نظراً للأزمات التي شهدتها جميع قرى المركز.

توقف العمل بالمستشفى السياحي لعلاج الأورام

وجهت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، “سؤالاً عاجلا” للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بشأن مصير المستشفى السياحي لعلاج الأورام الملاصق لمعهد ناصر، والذي تم بناؤه منذ أكثر من 12 عاما وتوقف العمل به وتعثر استكماله حتى الآن رغم أنه تكلف ملايين جنيهات، الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام.

وأشارت النائبة إلى أن مشروع المستشفى السياحي لعلاج الأورام يطلق عليه المبنى الكويتي للسياحة العلاجية ويحتل موقعا متميزا حيث يطل على كورنيش النيل وجميع غرفه تطل على النيل، كما أنه يحمل قيمة جمالية، وأنه بعد تعثر استكماله أصبح مبنى مهجورا، رغم موقعه المتميز.

عبلة الهواري: بعد 75 عاما.. تجريم الحرمان من الميراث

قالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون المواريث كان موجودا منذ 75 عاما، وإنه لم يجرم منع الوارث من حصوله على ميراثه ولم تكن هناك عقوبة ضد المانع.

وأكدت الهواري، في بيان صحفي، أن قانون المواريث الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضي، تضمن مادتين، تنص الأولى منهما على أنه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وغرامه لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

طارق رضوان يلتقي سفير كندا

عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، لقاءً مع جيس داتون، سفير كندا بالقاهرة، حضرته النائبة سامية رفلة، وكيل اللجنة، والنائب طارق الخولي، أمين سر اللجنة.

وأكد النائب رضوان، أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، وأنه لا يمر يوم دون سقوط شهداء من المدنيين والجيش، وقال: نعمل الآن على إعداد وثيقة تشمل كافة التحديات التي تواجه مصر لنرسلها إلى أصدقائنا في العالم، ونأمل في أن تقف الدول الصديقة بجوار مصر في مواجهة تلك التحديات.

وتطرق اللقاء إلى أزمة اللاجئين، وأكد رضوان، أن مصر تستضيف عدداً كبيراً يقدر بـ5.7 مليون لاجئ، منهم 600 ألف سوري تعمل الدولة على تيسير إقامتهم، حيث يتمتعون بكافة الخدمات الصحية والتعليمية ويحصلون على الوظائف مثلهم مثل المصريين، وقال: مصر تفعل ذلك من واقع إحساسها بالمسؤولية تجاه شعوب المنطقة ولا تنتظر مصر من الغرب تقديم إعانات أو مساعدات بل تعاونا في كافة المجالات.

أيمن أبو العلا: تعريف غير القادرين في «التأمين الشامل» مقلق

قال وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أيمن أبو العلا، إن تعريف غير القادرين في مشروع قانون الحكومة بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل غير واضح، مؤكدا أن هذا أمر في غاية الضرورة وأن التهاون فيه مقلق جدا.

وطلب أبو العلا، خلال اجتماع اللجنة مع نائب وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن يقدم أدلة لدراسة الحكومة عن اختيار ثلث الشعب أو ٣٠٪‏ من المستحقين للإعفاء.