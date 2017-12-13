البحث عن البنسلين مستمر.. والفساد الحكومي سبب الأزمة

رغم تأكيدات وزارة الصحة على ضخ 2,4 مليون أمبول بنسلين في الأسواق خلال أيام, إلا أن الأزمة مستمرة، وتتفاقم بتوافد المرضى على صيدلية الإسعاف والاصطفاف أمامها للحصول على الحقن غير المتوفرة.

لغز الأزمة كشف عنه مؤخرا، الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، الذي أكد أن الوزارة تعلم جيدًا أن أسباب نقص البنسلين تكمن في تلاعب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الحكومية، التي لها الحق في استيراد أكثر من 90% من البنسلين؛ حيث حوّل الموافقة الاستيرادية للشركة الحكومية إلى أخرى خاصة يمتلكها، ثم منع دخول 900 ألف وحدة بنسلين.

وأوضح المركز المصري للحق في الدواء، أننا بحاجة إلى 12 مليون حقنة بنسلين سنويا، وأزمة النقص مازالت مستمرة، وطوابير المرضى للحصول عليها تتزايد، ما يعني أن الأزمة لم يتم حلها كما تدعي وزارة الصحة، مطالبا الشركات المحلية باستيراد المواد الخام وإنتاج الحقن.

وقال أمجد عبدالله، أخصائي الباطنة، إننا لسنا بحاجة إلى تفسير أسباب أزمة نقص حقن البنسلين، من قبل وزارة الصحة، بقدر حاجتنا إلى العمل على توفير أكبر كم منها؛ لأن مريض الحمى الروماتيزمية لا يمكنه الانتظار، مضيفًا لـ”البديل”، أن وجود أزمة بسبب فساد إداري في إحدى الشركات الحكومية، مسؤولية وزارة الصحة، ولا يجب على المريض تحملها.

وأضاف عبدالله أن أزمة البنسلين قائمة منذ عدة أشهر والكشف عن سببها الآن يعتبر تأخيرا، مؤكدا أن المرضى يصطفون أمام صيدلية الإسعاف للحصول على أكبر قدر من الحقن؛ لتخوفهم من اختفائها لمدة طويلة، خاصة أن أعداد الحقن لا تتناسب من أعداد المرضى على الإطلاق، ويجب أن تتعامل الوزارة مع الأزمة بأقصى سرعة.

وأوضح الصيدلي إسلام عبد الفاضل، مؤسس تيار الإصلاح المهني الصيدلي لـ”البديل”، أن أزمة البنسلين غير مبررة، خاصة أن الحقن تتواجد في السوق السوداء، ووصل سعرها إلى مئات الجنيهات، رغم أن ثمنها الأصلي لا يتعدى 9 جنيهات، مطالبا وزارة الصحة بضرورة التدخل وضخ كميات كبيرة من الحقن حتى يتم تغطية جميع الصيدليات وتجاوز حدوث أزمات بين المرضى أمام الصيدليات.

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة سوف تضخ 800 ألف أمبول بالأسواق خلال شهر ديسمبر الجاري، وأن الأزمة أصبحت في طريقها إلى الحل.