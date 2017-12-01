الاقتصاد في أسبوع| 16 جنيها للدولار الجمركي.. وإنتاج «ظهر» الشهر الجاري

تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال شهر ديسمبر عند 16 جنيها، واستقبال غاز حقل ظهر خلال ديسمبر 2017، وإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملة الأجنبية،الخاصةباستيراد السلع غير الأساسية، وتدوين الأسعار على المنتجات لضبط منظومة التداول بالسوق المحلي، ووقف تعامل الجهات الحكومية بالشيكات الورقية، والإحصاء تنشر زيادة في قيمة صادرات مصر لدول شرق آسيا في 2016بـ14٪، وتوقيع خطاب نوايا مع التمويل الدولية لوضع استراتيجية لجذب الاستثمار.

كانت تلك أبرز القرارات والتصريحاتالصادرة عن المجموعة الاقتصادية خلالالأسبوع الماضي..

الدولار الجمركي

أعلنت وزارة المالية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية (16 جنيها) بداية من أول ديسمبر 2017 ولمدة شهر حتى 31 ديسمبر 2017، مشيرة إلى أن قرار تثبيت السعر يأتي اتساقا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد.

حقل ظهر

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع الشركاء في حقل ظهر، الاستعداد لبدء الإنتاج خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2017، وقال وزير البترول والثروة المعدنيةالمهندس طارق الملا، إن مصر تستعد حاليا لاستقبال إنتاج المرحلة الأولى، والتي سيصل إنتاجها إلى 2.7 مليار قدم مكعب/يوم في نهاية عام 2019 والوصول للإنتاج الكلي للمشروع.

السحب والإيداع

أعلن البنك المركزي إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية – الشركات العاملة في استيراد السلع غير الأساسية، والتي كانت مقررة بواقع 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، و30 ألف دولار للسحب، والسابق إصدارها في الكتاب الدوري المؤرخ في 3 نوفمبر 2016.

تدوين الأسعار

صرح عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعاتحسن الفندي،بأن قرار وزير التموين الخاص بتدوين السعر للمستهلك على المنتجات الغذائية، الذي سيطبق أول يناير المقبل، يهدف إلى ضبط منظومة تداول السلع في السوق المحلي، منوها بأنه يصب في صالح المستهلك، ويقضي على تعدد التسعير في السوق.

وأوضح أنه جاري التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرفة التجارية ووزارة التموين لتطبيق القرار، مؤكدا على أهمية تفعيله وتطبيقه على السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز، فيما اقترح ألا يطبق على باقي المنتجات، وإخضاعها لآليات العرض والطلب مما يسهم في تحقيق التوازن السعري.

وقف الشيكات الورقية

أعلنوزير المالية عمرو الجارحي، عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة اعتبارا من الخميس 30 نوفمبر 2017، والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (TSA) وهو يشمل كافة الجهات التابعة للدولة والمرتبطة بالموازنة، ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع أجهزة الدولة.

وأشار وزير المالية، إلى أن النظام الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدي يتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع الكتروني، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة في منظومة الصرف.

زيادة الصادرات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية للتبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا عام 2016، وبحسب بيان الجهاز بلغ إجمالي قيمة الصادرات لدول شرق آسيا 17.7 مليار جنيه عام 2016 مقابل 15.5 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 14%، وبلغ إجمالي قيمة الواردات من دول شرق آسيا 181.5 مليار جنيه عام 2016 مقابل 151.6 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 19.7%.

وأكد الجهاز أن الهند جاءت في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 6.2 مليار جنيه عام 2016 مقابل 6.9 مليار جنيه عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 9.5% وكان البترول الخامأهم الأصناف التي تم تصديرها إلى الهند، وفى المرتبة الثانية جمهورية الصين الشعبية بما قيمته 4.8 مليار جنيه عام 2016 مقابل 3.4 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 42.3%، كما كانالبترول الخام أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى الصين.

جذب الاستثمارات

وقعت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، يوم الإثنين الماضي، على خطاب نوايا مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من أجل تطوير استراتيجية وطنية لجذب الاستثمارات في مصر، في إطار الجهود المبذولة لدعم وتنمية بيئة الاستثمار بعد مراجعة وتقييم قانون الاستثمار المصري، الذي تم التصديق عليه مؤخرا ولائحته التنفيذية.