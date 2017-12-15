الاقتصاد في أسبوع.. منطقة صناعية روسية.. والتموين تستعد لاستقبال توريد القمح

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش يؤكد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية باستثمارات 6.9 مليار دولار، والتموين تبحث الاستعدادات لاستقبال موسم توريد القمح.

مميش: منطقة صناعية روسية باستثمارات 6.9 مليار دولار

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تحظى باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن أي صناعات داخل محور التنمية مرحب بها، وفقًا للقوانين المنصوص عليها بالهيئة.

وقال إن المنطقة الصناعية الروسية تقام على مساحة 5.25 كيلومتر مربع، باستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث يتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل بأول مرحلة خلال 2018 المقبل، والتي سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعي الروسي بالتوازي على استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامي 2018 و2019.

التموين تبحث الاستعدادات لاستقبال موسم توريد القمح

ترأس وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي اجتماع اللجنة العليا لتسويق الأقماح للموسم الجديد 2017-2018؛ لمتابعة استعداد كافة الجهات المسوقة ومديريات التموين والزراعة بالمحافظات لاستقبال موسم التوريد الجديد. واستعرض خلال الاجتماع تجربة التوريد العام الماضي؛ لوضع خطة لتجنب الاختناقات في التوريد ونقل الأقماح من بعض مناطق الإنتاج الرئيسية، مثل محافظات الشرقية والبحيرة والمنيا، التي لا يوجد بها أماكن أو سعات تخزين تستوعب الإنتاج؛ لضمان تخزين الأقماح فى الصوامع المجهزة.

وعلى صعيد متصل أكد الوزير أن “من لديه مشكلة من التجار المتعاقدين مع الوزارة، سواء مخابز أو بدالون تموينيون يتقدم لنا بإلغاء التعاقد، ونحن سنوافق له بشكل سهل، وسنغيّر له الترخيص الخاص به حسبما يريد”. وحذر الوزير التجار وبدالي التموين وأصحاب المخابز من فرض تسعيرتهم وفق هواهم، بعيدًا عن قواعد وضوابط وزارة التموين، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع من يخالف بكل حزم، موضحًا أنه سيتم محاسبة كل تاجر لن يدفع التأمين، ولن يحصل على بضائع تموينية قبل دفع التأمين.

التخطيط: جهود الإصلاح الاقتصادي لن تكون مستديمة إلا بإصلاح إداري

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر لن تكون مستديمة إلا بإصلاح إداري كفء بشقيها التشريعي والمؤسسي. وقالت إن الدولة نفذت جزءًا من الإصلاح التشريعي، وهو قانون الخدمة المدنية، يليه إصلاح المؤسسات ووضع الأطر التنظيمية الخاصة بها وتطوير الموارد البشرية، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.

البنك الدولي يعتزم وقف تمويل أعمال التنقيب عن النفط والغاز من 2019

أعلن البنك الدولي عزمه وقف تمويل أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي واستخراجها اعتبارًا من عام 2019، وأوضح رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم أن السبب وراء ذلك “هو انخفاض سعر الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة بطاريات الطاقة الشمسية؛ لذلك فنحن نعتقد أنه من الممكن توفير احتياجات الطاقة من خلال وسائل أخرى، فضلاً عن أن العلوم المتعلقة بهذا الأمر تتغير بسرعة جدًّا، الأمر الذي يجعلنا نرغب في عدم الاستمرار، ونعتقد أننا لسنا في حاجة للمشاركة مرة أخرى في أعمال التنقيب عن الغاز”.

2.8 مليار دولار فائض ميزان الخدمات في الربع الأول من العام المالي الجاري

كشف البنك المركزي المصري عن تضاعف الفائض في ميزان الخدمات؛ ليسجل نحو 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2017/2018، مقابل نحو 1.4 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق. وأوضح البنك المركزي أن هذه الزيادة نتيجة ارتفاع رسوم المرور بقناة السويس؛ لتسجل 1.4 مليار دولار؛ نتيجة ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 5.2% وارتفاع متوسطة قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكي بمعدل 0.9%.

المعدل السنوي للتضخم ينخفض في نوفمبر لـ25.9%

أعلن البنك المركزي المصري تراجع المعدل الشهري؛ ليسجل 0.97% في نوفمبر، مقابل 1.1% في أكتوبر، وانخفاض المعدل السنوي للتضخم العام؛ ليسجل 25.9% في نوفمبر، مقابل 30.82 % في أكتوبر، بمعدل بلغ 4.92%. وأوضح البنك أن التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلًا شهريًّا بلغ 1.31% في نوفمبر، مقابل 0.70% في أكتوبر 2017، وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي؛ ليسجل 25.5 % في نوفمبر، مقابل 30.53% في أكتوبر الماضي.

6 مليارات دولار تحويلات المصريين بالخارج في 3 شهور

كشف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لـ6 مليار دولار خلال الـ3 شهور الأولى من العام المالي 2017/2018، بنسبة زيادة بلغت 37.2 %، انعكاسًا لقرار تحرير سعر الصرف. وأوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار، حيث سجلت نحو 4.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.