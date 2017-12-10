«الإحصاء»: التضخم يسجل 26.7%.. وتلاعب في الأوزان النسبية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر الماضي إلى 26.7%، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي.

وكان معدل التضخم سجل 31.8% في شهر أكتوبر 2017، وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 267.4 لشهر نوفمبر 2017، مسجلاً ارتفاعاً قـدره 1.0% عـن شهر أكتوبر 2017.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الدخان بنسبة 11.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 12.9%، ومجموعة الأحذية بنسبة 13.8%، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 15.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.0%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 20.0%، ومع انخفاض أسعار مجموعة الدواجن بنسبة -3.1%، ومجموعة الخضروات بنسبة -3.1%، ارتفع معدل الاستهلاك الشهري.

وبحسب التغير الشهري الذي حدث بين نوفمبر 2017 وأكتوبر السابق عليه، انخفض قسم الطعام والمشروبات بقدر -0.6%، بينما ارتفع قسم الأثاث والمعدات المنزلية بمقدار 2.4%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 13.2%.

وبحسب التغير السنوي لشهر نوفمبر 2017 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 32.4%، أما قسم المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات ارتفع بمقدار 29.9%، بينما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 25%، وبلغ ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 11.5%، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاع قدرها 26.6%.

وارتفع قسم الرعاية الصحية بمقدار 17.4%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية سجل ارتفاعا قدره 11%، بينما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاع 18.4%، أما قسم الثقافة والترفيه ارتفع 39.7%، وارتفع قسم التعليم بمعدل 19.8%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بمقدار 19.9%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفع 29.9%.

على أساس سنوي، لم يحدث أي انخفاض في الأقسام التي يقيسها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بين شهر نوفمبر 2017 مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، إلا أنه أعلن انخفاض معدل التضخم، الذي ينتج عن طريق فقدان العملة لقيمتها الشرائية أو انخفاضها بزيادة أسعار السلع والخدمات.

وقال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي لـ«البديل»، إن انخفاض معدل التضخم الذي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، رغم ارتفاع جميع الأقسام على أساس سنوي، يرجع إلى القياس المتبع من خلال أوزان نسبية لكل باب من أبواب الإنفاق، وفي النهاية، يتم جمعها مع أخذ المتوسط في مجموعات الإنفاق، وبالطبع يتم التلاعب في الأوزان التي تعطي للأقسام حتى تظهر النتيجة كما يريد “التعبئة والإحصاء”.

وأوضح المحاسب حسن يوسف، أن حساب معدل التضخم يتم عن طريق حساب نسبة الاختلاف في أسعار مجموعة من السلع، خلال فترة معينة بين شهر وثلاثة أشهر أو عام، ويتم الحساب عن طريق سعر البيع للجمهور العادي أو عن طريق سعر بيع المنتج نفسه.