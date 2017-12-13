الأهلي والزمالك يتجنبون تمهيدي «أبطال إفريقيا» و«الكونفيدرالية»

أجريت قرعة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2018 في القاهرة ظهر اليوم بمشاركة 59 فريقا من القارة السمراء بالبطولة، وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إعفاء 5 أندية من خوض منافسات الدوري التمهيدي؛ وهم الأهلي ومازيمبي الكونغولي والوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي وصان داونز الجنوب إفريقي.

وينتظر النادي الأهلي المصري صاحب أكبر عدد من ألقاب البطولة برصيد 8 مرات، في دور الـ32 مواجهة الفائز من مونانا بطل الجابون وريال كادويجو من بوركينا فاسو، وتقام مباراة الأهلي الأولى على ملعبه ووسط جماهيره، بينما يخرج في مباراة الإياب سواء كانت في الجابون أو في بوركينا فاسو، ومن المقرر أن تقام مباراة مونانا وريال كادويجو فبراير المقبل، حيث تُلعب مباراة الذهاب أحد أيام 9/10/11 فبراير، والإياب أحد أيام 20/21 فبراير.

وفي نفس البطولة، يواجه نادي مصر المقاصة وصيف مسابقة الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، فريق “جينيريشن فوت” بطل السنغال، ويفتتح الفريق المصري مشواره في البطولة بالذهاب إلى السنغال أحد أيام 9/10/11 فبراير، ويلعب الإياب في القاهرة أحد أيام 20/21 فبراير 2017، وفي حال تخطيه الدور التمهيدي والتأهل لدور الـ32، سوف يُلاقي الفائز من “اس فان” من النيجر أو حوريا بطل غينيا.

وعلى جانب آخر، أسفرت مراسم قرعة مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية موسم 2018، عن انتظار الزمالك في دور الـ16 (أ)، بطل زنزبار أو إثيوبيا، بينما يلتقي المصري مع بطل زامبيا، بعدما استبعاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 10 أندية من خوض منافسات الدور التمهيدي، وكان من بينهم الزمالك، الذي يشارك في كأس الكونفيدرالية بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري موسم 2016/2017.

وينتظر الزمالك الفائز من ياماموتو بطل زنزبار وولايتي ديشا بطل اثيوبيا، حيث من المنتظر أن يلعب الزمالك مباراة الذهاب خارج ملعبه، ومباراة الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.

بينما يخوض النادي المصري البورسعيدي وصيف كأس مصر، في نفس البطولة الدور التمهيدي ويلعب أولى مبارياته أمام فريق “جرين بافالوز” الزامبي، حيث تقام مباراة الذهاب بملعبه ووسط جماهيره، ويخرج لزامبيا في مباراة الإياب.