الأهلي الجريح يسعى لتخطي عقبة طنطا في الممتاز

يواجه الأهلي في الخامسة مساء اليوم على ملعب المحلة نظيره طنطا، في ختام الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث يسعى المارد الأحمر الى تعويض إخفاقه في مباراته السابقة أمام مصر المقاصة بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

يغيب عن صفوف الأحمر اليوم حارس المرمى محمد الشناوي والتونسي علي معلول وسعد سمير ورامي ربيعة وحسام عاشور وهشام محمد للإصابة، وصالح جمعة للإيقاف، حيث من المقرر أن يخوض حسام البدري المباراة بتشكيلة تضم حارس المرمى شريف إكرامي وأمامه الرباعي محمد نجيب وأيمن أشرف ومحمد هاني وصبري رحيل للدفاع، وأحمد فتحي وعمرو السولية وعبد الله السعيد للوسط، ومؤمن زكريا والنيجيري جونيور أجاي والمغربي وليد أزارو للهجوم.. ويملك البدري عدة بدائل، مثل وليد سليمان والجنوب إفريقي باكاماني وأحمد ريان وأحمد الشيخ.

التاريخ ينصف الأهلي في مواجهاته السابقه مع طنطا، حيث تفوق الأهلي في جميع لقاءاته السابقة على الفريق الدلتاوي، فعبر 22 مباراة جمعت الفريقين في الدوري، فاز الفريق الأحمر في 18 مباراة، وتعادل في 4، ولم يسبق أن خسر الأحمر أمام طنطا في أي مباراة، وأحرز الأحمر في شباك طنطا بالدوري 44 هدفًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 6 أهداف فقط.

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان، بينما دخل أصحاب الأرض المباراة دون مديرهم الفنى خالد عيد، الذي قدم استقالته عقب مباراة الأسيوطي، حيث وقف رصيد الفريق عند 12 نقطة، جمعها من فوزين، وستة تعادلات، و4 هزائم.