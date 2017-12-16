الأزمة الكورية.. هل نجحت بيونج يانج في ليّ ذراع واشنطن؟

لا يزال التناقض الأمريكي هو سيد الموقف في الأزمة الكورية، فواشنطن التي حاولت مرارًا إمساك العصا من المنتصف، من خلال تصعيد تهديداتها لكوريا الشمالية وفي الوقت نفسه عدم التورط في حرب نووية مع بيونج يانج، تحاول الآن مرغمة التراجع والدخول في مفاوضات مع النظام الكوري، لكن مع محاولات حفظ ما تبقى من ماء وجهها، فالإدارة الأمريكية باتت تعرف بعنجهيتها وتصعيدها لسقف الطموحات والتهديدات، لكن سريعًا ما تبقى رمادًا، فهل المؤشرات الحالية التي توحي بسعى واشنطن الحثيث للجلوس على طاولة مفاوضات مع بيونج يانج، هي مؤشرات حقيقية أم حلقة جديدة من مسلسل “القط والفأر” الذي تلعبه أمريكا في الأزمات الدولية والإقليمية؟

مؤشرات التراجع

برزت مؤشرات التراجع الأمريكي في تصريحات وزير خارجيتها ريكس تيلرسون، الأسبوع الماضي، التي قال فيها إن “الولايات المتحدة مستعدة لعقد مفاوضات مع كوريا الشمالية في أي وقت وبدون شروط مسبقة”، وأضاف: كوريا الشمالية تصبح أكثر عزلة مع كل تجربة صاروخية جديدة، مشيرًا إلى أن واشنطن ستواصل جهودها الدبلوماسية حتى سقوط القنبلة الأولى، وأكد تيلرسون، في معرض ندوة أقيمت له في المركز الأطلنطي للدراسات في العاصمة واشنطن: من الضروري أن تجلس سلطات كوريا الشمالية على طاولة المفاوضات ونحن على استعداد لإجراء محادثات معهم في أي وقت يريدون، وتابع وزير الخارجية الأمريكي: السياسة الأمريكية بشأن كوريا الشمالية حول نزع الأسلحة النووية يتم تقاسمها بشكل كامل مع الصين وروسيا، مضيفًا: سياستنا وفقا للحالة مع كوريا الشمالية تتسم بالشفافية.

يبدو أن واشنطن أدركت مؤخرًا أنها وصلت إلى أفق مسدود في أزمتها مع كوريا الشمالية، فالجعجعة السياسية والتهديدات التي تطلقها واشنطن منذ سنوات، والتي استعرت بعد تولي دونالد ترامب، الرئاسة الأمريكية، لم تجدِ نفعًا في هذه الأزمة، خاصة أن الأخير قد وصل لسقف التهديدات والتصعيدات مع بيونج يانج دون فائدة، بل بالعكس تتصاعد حالة العناد الكورية وتتسارع خطواتها النووية وتقوى عزيمتها في مواجهة التهديدات الأمريكية، فلولا تواصل الأنشطة النووية والصاروخية لبيونج يانج رغم تصاعد التهديدات الأمريكية، ولولا تأكّد واشنطن من أن كوريا الشمالية باتت دولة نووية، وأن صواريخها باتت بالفعل تهدد الولايات الأمريكية وقبلها اليابان وكوريا الشمالية، لَما كان تغير الموقف الأمريكي.

هذا الأمر ظهر مجددًا في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، حيث أكد أن الولايات المتحدة لا تعتبر أن تهديدات كوريا الشمالية “فارغة”، مشيرًا إلى أن قدراتها النووية تشكل خطرًا مباشرًا على أمن الولايات المتحدة وأمن العالم أجمع، ولفت تيلرسون، إلى أن الولايات المتحدة تدعو روسيا والصين لزيادة الضغط على كوريا الشمالية من أجل التنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة، منوهًا إلى ضرورة التوصل لوضع حد لأعمال كوريا الشمالية المهددة قبل بدء المفاوضات.

كوريا تفرض شروطها

تدرك بيونج يانج جيدًا أن آخر أوراق الضغط الأمريكية في هذه الأزمة احترقت، وأن واشنطن تريد أن تغلق باب الأزمة بعد أن خرجت عن سيطرتها، خاصة أنها تعاني من صداع آخر في الناحية الشرقية للقارة الآسيوية يسمى “إيران”، الأمر الذي يجعل بيونج يانج تتمنع وتفرض شروطها، وليس مستبعدا أن تضع كوريا شروطًا منها رفع العقوبات القاسية المفروضة عليها للدخول في مفاوضات، كما ليس مستبعدا أيضًا أن ترضخ أمريكا لشروط بيونج يانج وتطلب من الصين التدخل لتحسين صورتها وحفظ ماء وجه الدولة العظمى.

مؤشرات التمنّع الكوري ظهرت في حديث سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة جا سونج نام، اليوم السبت، إذ استبعد إمكانية إجراء محادثات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية في ظل الأوضاع الراهنة، قائلًا، عقب اجتماع في مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري: “بينما تدعو الولايات المتحدة إلى إجراء محادثات دون شروط مسبقة، تستمر في فرض مزيد من الضغوط من خلال فرض العقوبات على كوريا الشمالية”، مشيرًا إلى أن الوضع ليس مقنعًا لبلاده بالدخول في حوار مع الولايات المتحدة.

روسيا وسيطًا

الموقف الروسي من الأزمة الكورية بات واضحًا، فموسكو تحاول إظهار حياديتها تجاه الأزمة وتعرض دخولها بين الطرفين المتنازعين كوسيط محايد لكنها في الحقيقة تلقي بالعديد من المؤشرات التي توضح أنها تميل ناحية تأييد الجانب الكوري الشمالي على حساب منافسها الأمريكي على النفوذ في المنطقة، الأمر الذي يثير قلق أمريكا ويجعلها لا تثق في موسكو كوسيط محايد، لكن هذا لم يمنع واشنطن من اللجوء إلى روسيا والتنسيق معها من أجل حفظ ماء وجهها، وإظهار أن الصين وروسيا هما اللتان أقنعاها بالجلوس على طاولة المفاوضات.

فشلت أمريكا مرارًا في محاولات جر روسيا إلى افتعال أزمة مع كوريا الشمالية بأي ثمن، حيث طالما نادت موسكو بالتدخل للضغط على بيونج يانج من أجل الانصياع إلى رغبات واشنطن وحليفتها الكورية الجنوبية واليابان، لكن موسكو طالما كانت تصدر تصريحات رسمية ومؤشرات ورسائل ضمنية مفادها أنها ستقف إلى جانب بيونج يانج في حال اندلاع حرب بين الطرفين، كما أنها أكدت قبل أيام استعداد كوريا للدخول في مفاوضات مع واشنطن، ناهيك عن زيارة وفد من وزارة الدفاع الروسية إلى كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، الأمر الذي يعكس مدى التنسيق والتفاهم بينهما.

في ذات الإطار، عرضت موسكو قبل أيام، وبالتحديد بعد ساعات من تصريحات تليرسون بشأن الدخول في مفاوضات مع كوريا الشمالية، أن تكون “جهة ضامنة” لهذه المفاوضات، وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد للبرلمان الروسي فلاديمير جاباروف، الأربعاء الماضي، إن روسيا مستعدة لتكون “جهة ضامنة” للمفاوضات بين أمريكا وكوريا الشمالية، حال طلب منها ذلك، وأوضح جاباروف: في حال تسلمنا طلبًا بهذا الشأن، طبعًا روسيا مستعدة لتكون جهة ضامنة.

التهديدات تتزايد

بالتزامن مع تأكيد مسؤولين أمريكيين وجنرالات عسكريين أن الخطر الكوري الشمالي بات يهدد واشنطن بشكل قوى خاصة مع تسارع خطوات بيونج يانج في تطوير صواريخها الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، لفتت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إلى خطر آخر بعيدًا عن النووي الكوري، حيث قالت المجلة إنه على الرغم من أن كوريا الشمالية تمتلك قدرات عسكرية تقليدية تمثل تهديدًا كبيرًا لجارتها الجنوبية في مقدمتها الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى، فإن شبكات الأنفاق المعقدة تمثل تهديدًا كبيرًا للجنود الأمريكيين في أي مواجهة برية مع كوريا الشمالية.

ونوهت المجلة إلى أنه من الممكن أن تقدم كوريا الشمالية على غزو كوريا الجنوبية باستخدام شبكة الأنفاق التي أقامتها تحت الأرض، وهو ما يفرض على الجنود الأمريكيين والكوريين مواجهة حرب الأنفاق ضد جنود كوريا الشمالية، ولفتت المجلة إلى أن أي هجوم بري على كوريا الشمالية، سواء رافقه قصف صاروخي ومدفعي أم لا، فإن القوات المشاركة فيه ستواجه العديد من التهديدات، خاصة أن الهجوم الأرضي يتطلب مشاركة تشكيلات كبيرة من القوات المدرعة المدعومة بتعزيزات من الأسلحة الأخرى، وأشارت المجلة إلى أنه بينما يمتلك الجيش الأمريكي قوة تدخل سريع يمكنها الاستجابة بصورة سريعة مع أي تهديدات مفاجئة تظهر في ساحات القتال، إلا أن مواجهة حرب الأنفاق وحرب المدن مع جنود كوريا الشمالية هو أمر وارد في أي حرب واسعة يمكن أن تندلع في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدة أن حل أزمة الاتصال بين الجنود تحت الأرض والقوات المتواجدة على السطح، يمثل واحدا من التحديات التي يواجهها الجنود في الحروب البرية.