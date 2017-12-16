اشتراطات روسية لعودة الطيران.. ومصر تطالب بـ«السياحة»

بعد مرور أكثر من عامين على حادث إسقاط الطائرة الروسية في شرم الشيخ، الذي أسفر عن مقتل 224 شخصًا، أعلن الجانب الروسي عن عودة الطيران الروسي إلى مصر مطلع شهر فبراير القادم حال عدم وجود تطورات سلبية، وذلك خلال مراسم توقيع وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، ووزير الطيران المدني شريف فتحي، على عدد من الاتفاقيات أمس الجمعة، حيث اتفقا على التعاون في أمن الطيران المدني، والذي يعتبر “خطوة أولى” نحو استئناف الرحلات الجوية الروسية المنتظمة إلى مصر.

وقبل توقيع الاتفاق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن أجهزة الأمن الروسية أبلغته استعدادها لفتح طيران مباشر بين موسكو والقاهرة، وأن ذلك يحتاج لتوقيع اتفاق حكومي مشترك بين الجانبين.

بعض القوى السياسية قبل أن يتم الكشف عن أن عودة الطيران في هذا الوقت مرهونة بشروط وضعها الجانب الروسي، وأن القرار لا يعني أن هناك عودة للسياحة الروسية، احتفلت بالقرار، واعتبرته إنجازًا يستحق الإشادة بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن أنها خلطت بين عودة السياحة وعودة الطيران، خاصة وأنه لا يزال الحديث عن عودة السياحة الروسية غير مطرح على الساحة، ولم يتم تحديد موعد له.

وعلى صعيد متصل وضع وزير النقل الروسي عدة شروط لعودة الطيران إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، حيث أكد أن هذه المطارات ما زالت بحاجة إلى مزيد من العمل ووضع إجراءات أمنية إضافية، كما أكد الوزير الروسي أن الحديث عن عودة السياحة الروسية ما زال مبكرًا، حيث ستكون عودة الطيران الروسي هي خطوة الأولى، وبعد تطبيقها سيتم مناقشة عودة السياحة.

الفرق بين عودة السياحة وعودة الطيران

وعن الفرق بين عودة الطيران وعودة السياحة الروسية قال محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن القضايا الكبرى لا تحل مرة واحدة، ولكن تكون على مراحل، وهذا ما يحدث فيما يخص قضية عودة السياحة الروسية لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تحاول منذ عامين إعادة السياحة الروسية مرة أخرى، ولكن تم حظر الطيران الروسي لمصر، وبعده اتخذت عدة دول أوروبية نفس القرار، مشيرًا إلى أن مرحلة رفع هذا الحظر خطوة هامة وإيجابية كنا نسعى إليها منذ عدة شهور.

وتابع عبده أنه يتوقع أن تعلن بعض الدول الأوروبية نفس القرار الروسي، وهي الخطوة التي تسبق عودة السياحة، حيث ستكون هناك مرحلة أخرى بالسماح لمواطني هذه الدول بالسفر إلى مصر، بعد التأكد من سلامة الإجراءات واستقرار الأوضاع الأمنية، مشيرًا إلى أن قرار عودة الطيران الروسي خاصة هام، وعلى الحكومة أن تستغله لعودة السياحة.

من جانبه قال إيهاب شكري، نائب رئيس مجلس غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، إن توقيع وزير الطيران أمس بروتوكول عودة رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة يُعد أهم خبر حتى الآن لعودة السياحة الروسية والطيران خلال الفترة القريبة المقبلة.

نسبة السياحة الروسية

ووفقًا لبعض الإحصائيات والتقارير الرسمية فإن السياحة الروسية تمثل نحو 30 إلى 40% من نسبة السياحة في مصر، حيث يتجاوز عدد السياح الروس الـ3 ملايين سنويًّا، ووفقًا لتقرير صدر في 2015 فإن هؤلاء السياح قضوا أكثر من 23 مليون ليلة سياحية، وبلغ متوسط إقامتهم في مصر بين 10 أيام وأسبوعين.