ازدواجية التعامل مع المحاصيل ممر آمن لـ«متبقيات المبيدات»

تهتم الجهات الرقابية على الأغذية في حالة تصدير المحاصيل الزراعية إلى الخارج بسحب عينات لفحصها معمليا؛ للتأكد من نسبة متبقيات المبيدات، في حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة، إلا أن الوضع يختلف مع ما يطرح في الأسواق المحلية، التي تنقل من “الغيط” إلى التاجر، ومنه إلى المستهلكين، دون المرور على أية جهة رقابية، لبحث خلوها من متبقيات المبيدات، التي تؤثر بالسلب على صحة المواطنين على المدى البعيد.

وقال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء: “ليس من المفترض التعامل مع المنتج المصدر بشكل يختلف عن المطروح في الأسواق المحلية، والقوانين المصرية لا تحمل بين طياتها مادة تشترط مراقبة الأسواق المحلية وتحليل الخضراوات والفاكهة لمعرفة نسبة متبقيات المبيدات، كما يحدث في فحص عينات من الشحنات المصدرة التي تحمل الدولة أعباء اقتصادية كبيرة”.

طالب رئيس هيئة سلامة الغذاء، بسن تشريع لمراقبة منتجات الأسواق المحلية، خاصة الخضراوات والفاكهة، ووضع آليات لتنفيذ ذلك، موضحا أن المشكلة تكمن في الحصاد المبكر، الذي يتسبب في احتفاظها بنسبة من المبيد تؤثر على صحة الإنسان، فى حين أنه مع مرور الوقت أو خلال فترة السماح “أسبوع تقريباً”، يتم انخفاض نسبة المبيد بالمنتج، على عكس لو تم الاحتفاظ به في الثلاجة، فنسبة المبيدات لا تقل بالثمرة.

وأكدت الدكتورة عزة أمين، أخصائي المبيدات، أن الاستخدام العشوائي للمبيدات دون رقابة والتحقق من المستوى الآمن من متبقياتها في الخضراوات والفاكهة، قبل وصولها للمستهلك، يعتبر من الأسباب الرئيسية لكثير من الأضرار الصحية، التي يعاني منها المواطن، موضحة أن الفاكهة والخضراوات التى يتم تسويقها واستهلاكها محلياً لا تخضع للرقابة، سواء لمتبقيات المبيدات أو سجلات أنشطة المزارع فيما يخص المعاملة بالمبيدات؛ نتيجة تفتيت الحيازات الزراعية والعدد الضخم من المزارعين الذين يمتلكون مساحات زراعية صغيرة أقل من الفدان الواحد، وبالتالي صعوبة التحكم في تنظيم عمليات المعالجة في كل منطقة، بجانب البيع المباشر للمستهلك دون مراعاة كل ما يخص فترة الانتظار، التي تشترط لكل نوع من المبيدات ما بين المعاملة بالمبيد والحصاد والتسويق.

وأضافت أمين لـ”البديل”، أن المزارعين المصريين لديهم هوس بعملية خلط المبيدات دون وعي والاستخدام المفرط لها، ولابد من وجود كيانات تعاونية ريفية ليس من شأنها تحسين سعر المحاصيل فقط، بل وضع الأسس والقواعد العلمية السليمة لاستخدام المبيدات، بجانب نشر الوعي بأهمية المكافحة الحيوية والالتزام بالمواعيد الصحيحة للزراعة، واختيار التقاوي المقاومة للآفات، بالإضافة إلى إنشاء شركات خاصة بالمعاملات بالمبيدات؛ لديها عمالة مدربة وأدوات مناسبة لاستخدام آمن ذو فاعلية للمبيد، ويتيح الاحتفاظ بسجلات المعلومات بكل رقعة زراعية، وتفعيل الدور الرقابي والوقائي للهيئة المصرية لسلامة الغذاء للرقابة من خلال المعامل المعتمدة على مستوى المتبقيات بالأغذية الطازجة أو المصنعة، سواء المنتجة بمصر أو المستوردة بالمثل، كما يتم بالدول التى يتم التصدير إليها.

وطالبت بضرورة التحول من نظام البيع الشخصي إلى التعاونيات والشركات الخاصة، التي تورد إلى السوق (سواء تاجر التجزئة أو المتاجر أو المصانع)؛ لمنع دخول الفاكهة أو الخضراوات من المزارع الصغيرة مباشرة إلى السوق دون رقابة، خاصة أن وجود الشركات المسجلة فقط كوسيط يتيح الفرصة للتحكم الأفضل، وكذا تتبع وتعقب المنتج فى حالة وجود أي أخطار صحية قد تنشأ، لإتاحة ولو بسيط القدرة على التحقق من تاريخ ومكان وظروف المعاملة بالمبيدات لكل سلعة غذائية بالأسواق المحلية.