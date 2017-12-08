أبو علي الحاكم.. الرجل الثاني

عبد الله يحيى الحاكم، أو كما يشتهر بـ”أبو علي الحاكم”، واحد من أبرز القادة الميدانيين والعسكريين في صفوف جماعة أنصار الله باليمن، يُعتبر الرجل الثاني في الجماعة بعد زعيمها عبد الملك الحوثي. ولد القائد العسكري في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وبدأ مسيرته السياسية والعسكرية مبكرًا؛ حيث اعتقل في سجن البحث الجنائي في صنعاء إبان الحرب الأولى التي شنها الجيش اليمني على جماعة الحوثيين في عام 2004.

برهن أبو علي الحاكم منذ بداية مسيرته على معاداته لأمريكا وإسرائيل، وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط، الذين يسعون إلى تخريب المنطقة وضرب استقرارها؛ من أجل تحقيق مصالح صهيوأمريكية، لا سيما وأنه واحدمن القيادات اليمنية التي تصدت للمشروع الأمريكي في اليمن، مشددًا على ضرورة مواجهة أذرع أمريكا وأدواتها التي تنفذ مشروع الشرق الأوسط الجديد بالمنطقة.

وبعد أن تمكن أبو علي الحاكم من الهروب من السجن، قاد معارك جماعة أنصار الله ضد وحدات عسكرية تابعة للواء علي محسن الأحمر، المدعوم بمقاتلين تابعين لحزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة عمران عام 2014، وانتهت بالسيطرة على المدينة من قِبل جماعة أنصار الله.

وفي يونيو 2014 التقى الحاكم مع قادة الجيش والأمن، ومشايخ القبائل وكبار الشخصيات الحزبية الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح؛ بهدف تنسيق الجهود العسكرية للسيطرة على صنعاء. وبعد إقالة حكومة محمد سالم باسندوة وفقًا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، ظهر أبو علي الحاكم بشكل لافت على الساحة اليمنية.

ونظرًا للدور المؤثر الذي لعبه عبد الله الحاكم في تحقيق انتصارات جماعة أنصار الله ضد قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اتجهت الأخيرة للضغط على الساحة الدولية؛ مما أدى إلى إدراج لجنة العقوبات الأممية في مجلس الأمن 7 نوفمبر 2014 أبو علي الحاكم ضمن قائمة عقوبات طالت أيضًا عبد الخالق الحوثي الشقيق الأصغر لقائد جماعة أنصار الله، وذلك بزعم عرقلة عملية الانتقال السياسي للسلطة في اليمن.

وفي فبراير الماضي ظهر القائد الميداني لجماعة أنصار الله أبو علي الحاكم، وهو يرتدي بدلة عسكرية خاصة بالجيش اليمني في اجتماع خاص للجنة الأمنية التي شكلها الحوثيون برئاسة وزير الدفاع المستقيل اللواء محمود الصبيحي وعضوية عدد من القادة العسكريين التابعين للجماعة، وقادة مدنيين من أعضاء الجماعة.

وقاد أبو علي الحاكم عدة معارك خاضتها جماعة أنصار الله في اليمن، واستطاع خلالها تحقيق انتصارات واسعة، كبدت قوات التحالف العربي خسائر عسكرية وبشرية فادحة، لا سيما في عمران ولحجة وتعز، حتى إنه قاد التوسع العسكري الذي وصل إلى مشارف عدن.