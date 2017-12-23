آخر المستجدات في سوق الانتقالات الشتوية بأوروبا

مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية المقرر له مطلع يناير المقبل، يتزايد الصراع بين الأندية الكبرى من أجل تدعيم صفوفها بصفقات من العيار الثقيل، ونرصد لكم في “البديل” آخر المستجدات في صراع الميركاتو الشتوي قبل أيام قليلة من فتح باب الانتقالات.

دخل الصربي سيرجيج ميليمكوفيتش سافيتش، لاعب وسط فريق لاتسيو الإيطالي، اهتمام العديد من الأندية الكبرى؛ نظرًا لما يقدمه مع فريقه خلال الموسم الجاري في الدوري الإيطالي.

صحيفة “ميرور” الإنجليزية أكدت أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا سيكون محور صراع فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للأندية الكبرى في القارة العجوز. وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن اللاعب الصربي مطلوب من قطبي مدينة مانشستر المان سيتي واليونايتد، إلى جانب تشيلسي حامل لقب النسخة الأخيرة من البريميرليج.

وأضافت الميرور أن إدارة تشيلسي تقدمت بعرض رسمي لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي مقابل 70 مليون إسترليني، وأوضحت أن المبلغ المرصود من قبل النادي اللندني غير كافٍ للحصول على خدمات الدولي الصربي، في ظل وجود رغبة من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في التعاقد مع اللاعب. وتابعت الصحيفة الإنجليزية أن الصربي سيرجيج ميليمكوفيتش دخل ضمن خطة النادي الباريسي الموضوعة لبناء فريق (الأحلام)؛ ولذلك سيكون من الصعب على الأندية الإنجليزية الدخول في منافسة مع القلعة الباريسية لضم اللاعب، في ظل المبلغ الكبير المرصود من قبل باريس سان جيرمان لضم اللاعب والبالغ قيمته 150 مليون إسترليني.

على جانب آخر أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، يسعى إلى التعاقد مع الجناح الإسباني الشاب خوسي أرناييز، لاعب برشلونة. وأوضحت الصحيفة أن برشلونة وضعت شرطًا جزائيًّا في عقد اللاعب صاحب الـ22عامًا قيمته 20 مليون إسترليني، وأن إدارة المدفعجية لا تمانع في دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب؛ لنقله إلى ملعب “الإمارات”، بعدما أبدى فينجر إعجابه الشديد باللاعب الشاب.

لاعب وسط آخر شاب يسعى أرسنال إلى ضمه، ولكن سيكون الأمر هذه المرة ليس بالسهولة المتوقعة كما في صفقة لاعب البارسا، الفرنسي توماس ليمار، لاعب فريق موناكو الفرنسي، مطلوب من قبل فينجر، ولكن ليس فينجر وحده الذي يرغب في ضم اللاعب.

فوفقًا للتقارير الصادرة في الصحف الإنجليزية، فإن اللاعب الشاب صاحب الـ22عامًا مطلوب من قبل ليفربول وأرسنال وتشيلسي في إنجلترا، إلى جانب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني، وسيتراوح سعره بين 88 و100 مليون إسترليني وفقًا لصحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية.

ومن أرسنال إلى مانشستر يونايتد، حيث يسعى العملاق الإنجليزي، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى تدعيم صفوفه بالظهير الأيسر الشاب ريان سيسينيون لاعب فولهام صاحب الـ17عامًا. وأوضحت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن اللاعب الشاب كان هدفًا لدى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قبل أن يبدي مورينيو، رغبته في الظفر بخدماته وتقديم عرض يصل إلى 25 مليون إسترليني لجلبه إلى ملعب “أولد ترافورد”.

وتحدثت ميرور عن وجود شكوك حول مصير الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما بات اللاعب مهمشًا وغير موجود ضمن اهتمامات بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق. وأشارت إلى أن المدرب الإسباني قد يفكر في طرح اللاعب للبيع، بعدما اقترب من التوقيع مع التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وكان ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي قد أعلنا في وقت سابق رغبتهما في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني المخضرم؛ مما يعني أن اللاعب بات قريبًا من الانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات المقبلة، أو خلال الميركاتو الصيفي على أقصى تقدير، في ظل تجاهل جوارديولا له.