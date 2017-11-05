5 أفلام تكشف موهبة شادية في خدمة قضايا المجتمع

أسدل الستار، برحيل الفنانة شادية، على رحلة إبداع فني امتدت سنوات طوال، لكن أعمالها ستظل خالدة في الوجدان، لاسيما أنها ناقشت في أفلامها قضايا مجتمعية، ووظفت فنها لخدمة مشاكل واقعية.

شيء من الخوف

أحد أشهر الأفلام التي قدمتها الفنانة الراحلة شادية، أحدث ضجة كبيرة وقت إنتاجه، خاصة أنه تناول قضية الديكتاتورية والحاكم الفاسد، الذي يستبيح كل شيء في مقابل تحقيق أهدافه، ومنع الفيلم من العرض بعد موجة كبيرة من الانتقادات لاعتقاد البعض أنه يرمز لحقبة الرئيس جمال عبد الناصر، لكن بعد مشاهدة الرئيس عبد الناصر للفيلم أجاز عرضه ورفع عنه الحجب.

الفيلم، أنتج عام 1969؛ بطولة شادية، ومحمود مرسي، ويحيى شاهين، ومحمد توفيق، تدور أحداثه حول عتريس “محمود مرسي”، الذي يتحول من شخصية طيبة إلى شريرة، يتحكم في أهل قريته “الدهاشنة” بالقوة ويحاول الزواج من فؤادة “شادية”، لكنها ترفض الارتباط به ولخوف والدها من بطش عتريس، تمت إجراءات الزواج، ثم تخبره فؤادة برفضها له وبطلان الزواج ليجن جنونه، فضلًا عن تحديها له ومخالفتها للعديد من قراراته.

نحن لا نزرع الشوك

طرحت شادية إحدى أبرز قضايا المجتمع في فيلم نحن لا نزرع الشك، وهي “تشريد الأبناء”، عقب رحيل الآباء وما يعانيه الأولاد في مراحل حياتهم من الفقر والتشرد والجوع والإهمال، حيث يكون الفرار للشارع ملاذهم الوحيد، وهناك تبدأ رحلة جديدة من معاناتهم.

الفيلم إنتاج 1970، وقدمت فيه شادية دور سيدة شابة تعاني من العذاب والقسوة بعد وفاة والدتها نتيجة معاملة زوجة أبيها، وبعد وفاة أبوها، يتولى صديقه رعايتها، لكن زوجته تعاملها كخادمة، لتهرب منها إلى الشارع، وتلتحق بالعمل لدى أسرة “حمدي السمادوني”، لتقع في حب ابنه، لكنه يتزوج غيرها، وتتزوج بلطجيا، كما تعمل ممرضة مع طبيب، وبعدها تقابل حبيبها حمدي بابنه المصاب بالحصبة، وتكون الممرضة القائمة على رعايته، وتصاب بالعدوى وتنتهي الأحداث، بالموت في أحضان حمدي.

مراتي مدير عام

تناولت الراحلة شادية في فيلم مراتي مدير عام، قضية عمل المرأة، وما تعانيه وسط مجتمع ذكوري لا يتقبل أن تكون المرأة رئيسة للرجل في العمل، حيث نوقشت القضية بشكل غلب عليه الطابع الفكاهي مع بعض التراجيديا، وقدمت نموذجا لامرأة عاملة أوصلها اجتهادها إلى منصب المدير في المصلحة التي يعمل فيها زوجها، وهي قضية فرضت نفسها بقوة في الستينات.

وأنتج الفيلم عام 1966، ويعمل الزوج مهندسا بإحدى شركات المقاولات، وتصادف أن زوجته التي تعمل بالإدارة أصبحت مديرته في العمل، لتحدث العديد من المفارقات من زملائه في العمل واختلاف طباع زوجته في التعامل معه في العمل عن المنزل.

الزوجة 13

ناقش فيلم الزوجة 13، قضية التعامل مع الزواج بانتهازية ونفعية، وكيف كان يعاني المجتمع وقتها من تحول الزواج إلى مشروع لتحقيق المنافع وليس لبنة في كيان المجتمع، عبر أحد الرجال الذي تزوج من 12 امرأة قبل “شادية” بطلة الفيلم، ومن كل زيجة، كان يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية.

الفيلم أنتج عام 1962، وفيه تقع ابنة أحد الوزراء السابقين، في حب شخص آخر، ويقرر الثنائي الزواج، لكن الزوجة تكتشف الوجه العابث لزوجها وأنه تزوج اثنتي عشرة مرة من قبل، وأنه يتعامل مع الزواج بنفعية.

لا تسألني من أنا

تناول الفيلم قضية خطيرة جدا، وهي لجوء بعض الأسر إلى بيع أبنائهم في واحدة من أخطر المشاكل التي طرأت على المجتمع وقت عرض الفيلم، حيث كان بمثابة جرس إنذار يكشف مدى الفقر الذي تعانيه بعض الأسر لدرجة اللجوء إلى بيع الأبناء.

امرأة فقيرة اسمها عائشة “شادية” تعاني من الفقر، فتلجأ لبيع ابنتها زينب “يسرا” للثرية العاقر شريفة “مديحة يسري”، وبعد موت الأخيرة تكتشف البنت الحقيقة وتعرضها على الشاب الذي تقدم لخطبتها وبعدها تعود للعيش مع أسرتها.

الناقد الفني كمال القاضي، قال لـ”البديل”، إن الفنانة الراحلة شادية واحدة من الممثلات اللاتي نجحن وبجدارة في توظيف الفن لخدمة قضايا المجتمع عبر عدة أفلام حققت نجاحات كبيرة وقت عرضها في السينما، فكانت تجمع بين الصوت الجميل والموهبة التمثيلية القادرة على تجسيد الشخصيات ببراعة.

وأضاف القاضي أن شادية نجحت في استغلال موهبة الإبداع لديها في توظيفها لخدمة قضايا يتم معالجتها، ضاربا المثل بأفلام مثل “اللص والكلاب”، و”زقاق المدق”، و”لا تسألني من أنا”؛ فكلها ناقشت قضايا مجتمعية، وحققت نجاحا بعكس الوضع الحالي الذي تغلب عليه السينما التجارية التي لا يهمها سوى الربح فقط.

وتابع الناقد الفني، أنه إذا أردنا أن نقدم فنا يخدم المجتمع، علينا البحث بين أروقة معاهد السينما وفرق الموسيقى العربية، فهناك مواهب كبيرة تحتاج فقط إلى من يرعاها، فإذا قدمنا لها الرعاية استخدمناها بعد ذلك في تقديم أعمال تناقش قضايا المجتمع وتحقق النفع له.