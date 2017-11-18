لولا شبح السقوط في التقليديّة المُبتذلة لبدأت هذا المقال بالحديث عن الثورة التي قامت منذ سبع سنوات تقريبًا، مع بعض الكلام عن “نُبل الألم والانتظار” التعبير الذي استخدمه الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي في قصيدته الخالدة “الأحزان العادية” للتعبير عن الصبر على الهزيمة.

كان يتحتم عليّ أيضًا أن أسرد بعض التفاصيل البسيطة التي حدثت أثناء الموجات الأولى للثورة والتي أصبح لها دلالات فيما بعد ستخدم بدورها مضمون هذا المقال، لكنني في الواقع لم أجد أنسب من تزامن موعد نشر المقال وذكرى الملحمة الخالدة “محمد محمود” أو “عيون الحريّة”. الموقعة التي جرت قرب نهايات عام الثورة والتي يعلم كُل من عاشها أنه لم يكن لفرد فيها فضل على الآخر إلا بما اتّقى صدره من نيران فداء له. الملحمة التي لم تخلق أصنام نطوف حولها بقدر ما خلّدت من قصص البطولة والشجاعة و”الجدعنة” الحقيقية.

في الحقيقة أنه لمن عاش تلك الأيام –على أرض الواقع لا على تويتر وفيسبوك- أن يدرك أن المواقف الكارتونية لا تصنع أبطالًا، وأن “المَلحمة أخلد من التماثيل” كما قال الشاعر فؤاد حدّاد، وأن اعتماد المزايدات الرخيصة كلغة رسمية بين أبناء الدكاكين هي الضلالة الكُبرى والصراع العبثي على ميراث من تراب لن يرثه سوى من جاد جسده وجادت روحه للحلم لتنكشف الرؤية لعينه الكليلة بفعل الغاز والخميرة والخَلّ.

لغة المزايدة التي اعتمدها فريق من هنا ضد فريق من هناك لمن كتب كذا في الوقت الفلاني بينما لم يكتب كذا كذا في الوقت العلّاني، هي في الحقيقة دجّال زمن الثورة المصرية الذي أورثنا أصنام بلا أي إنجاز سوى تحقيق المكاسب المادية والمهنية على أكتاف الثورة التي وظّفوها في كسب وجاهة اجتماعية وحصانة ضد الانتقاد والهجوم.

وفي الوقت الذي اعتمد فيه هؤلاء لغة المزايدة كلغة رسمية لتحقيق تفوّق أخلاقي وتصدير صور مثالية عن أنفسهم على الساحات الافتراضية، كان يمكث بيننا أبطال حقيقيون قدّموا من صحتهم ومستقبلهم وأمنهم الشخصي تضحيات لا حصر لها بصمت وهدوء ودون دعاية إليكترونية وتسويق لثوريتهم على نهج الأصنام التي نحتت نفسها وهبطت فوقنا بالبراشوت.

وكما هو متوقّع لم تحتمل تلك الأصنام نفس اللغة التي اعتمدوها حينما وُجّهَت نحوهم للمرة الأولى وجاءت الردود متعجرفة وغاضبة ومُتمسّكة بالوجاهة الاجتماعية التي تتيح لهم إخراج هذا من الثورة وإدخال هذا إلى رحابها، متمسّكين بمواقعهم في صفوف الإنسانيين والكاملين الذين لا ينطقون عن الهوى. فحينما يصدر من أحدهم تصرّف طبيعي وبسيط ولكنه مقارنةً بالصورة المثالية الكاملة التي صدّرها عن نفسه هو جريمة بشعة ينتج عنها حملات هجوم تتناسب طرديّا مع ما ساهم في تأسيسه من لهجة غليظة وجاهلة، لا يأتي رد فعله مدافعًا عن حق الجميع في فعل ما يتوافق وقناعاتهم الشخصية، بل يأتي ردّه في شخصنة الصراع وتحويل ساحة النقاش من نقاش مبدأي إلى صراع حول الهالة المقدّسة التي رسمها حول رأسه والتي لن يرتضي بسواها ولن ينزل إلى مصاف البشر أصحاب الهفوات أمثالنا. حينها يتحوّل من مدافع عن تصرفاته التي له كامل الحق في ممارستها إلى مدافع عن ذاته، الشيء الوحيد الذي تمحورت كل تصرفاته حوله.

لم تعمل الثورة يومًا على خلق تلك الأصنام التي تدّعي شغفها بالعام بينما تحمل سيف المزايدة بيد ودرع ادّعاء المثالية بيد أخرى، بل إن تلك النماذج هي من أقحمت نفسها دون مناسبة على الساحة ثم بدأت في تقديم نفسها رموزًا متفوّقة أخلاقيًا وإنسانيًا على الجميع لا بما كسبت أيديها، بل بما كالت للجميع من تُهم ومزايدات، ثم مارست حقها في الاختيار والتناقض مع ما تروّج له من أفكار ثم تدافع بضراوة، لا عن الحق في الاختيار، بل عن تلك الصورة المقدّسة، والتي ستجد من “الشلّة” ألف من يدافع ويعقر من يتحدث بنصف كلمة.

السؤال هنا هو، أين ما حدث منذ سنوات سبع من كل هذا العبث؟ وأين المثالية في أن يتصارع هؤلاء مع الجميع في محاولة بائسة لكسب الصيت والغِنَى على حد سواء؟ ونحن هنا نتحدث عن ذلك النموذج كشخص مسؤول ذو ضمير ومبدأ لا يشق له غبار، دون أن نلجأ إلى تقييم مهني بسيط سيكشف لنا أننا أمام رُبع موهبة أو أدنى بالتأكيد، فلو بعدنا كُل البُعد عن العيون الناظرة والقلوب المُنكشف عنها الحجاب والأيادي الطاهرة الحقيقية فليكن علينا الحديث عن الموهبة والمهنية التي يستند عليها هؤلاء، وبالتأكيد سنجد صفرًا كبيرًا، لا يقل حجمًا عن الصفر الذي حققه النظام السياسي الذي استخدم هؤلاء طوال تلك الفترة لمحاصرتنا بالمدّعين الذين بإخراج ملفّاتهم من الأدراج يمكن توجيه لكمة قوية للثورة، الثورة التي في أذهانهم… أما ثورتنا فليس لها فك تُكال له الضربات، مهما سَجَن سجّان، وقَتَل قاتِل وخان خائن، ومهما ابتلانا القدَر بالمُدّعين ولصوص المَجد الزائف الذين لا يُصعقون لأقل انتقاد صائحين “يا خَبَر!”.