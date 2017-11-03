وعد بلفور.. إرث بريطانيا المرير (مترجم)

صادفت أمس الخميس الذكرى المئوية لوعد بلفور، الذي زرع بذور انتزاع الأراضي والحقوق الفلسطينية لصالح إنشاء كيان يدعى “إسرائيل”.

وفي هذا الصدد نشرت صحيفة “هيرالد سكوتلاند” الإنجليزية تقريرًا عن تلك المئوية واصفة إياها بأنها تذكير بإرث بريطانيا المرير.

وأشار التقرير، الذي أعده ديفيد برات، المتخصص في الشؤون الأمنية وقضايا الصراع، إلى أن كل المآسي التي يعاني منها الفلسطينيون حتى الآن هي جزء من التداعيات التاريخية لإعلان بلفور.

إليكم نص المقال:

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنها ستحتفل بـ “فخر” بمرور مائة عام على وعد بلفور.

وكان من المقرر أن تجتمع رئيسة الوزراء البريطانية مع نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي وحوالي 150 من كبار الشخصيات الأخرى، على عشاء فاخر في وسط لندن، للاحتفال بتلك الوثيقة البريطانية، التي على الرغم من أنها تتضمن فقط 67 كلمة، إلا أنها غيرت مسار التاريخ.

تلك الوثيقة – المعروفة باسم إعلان بلفور وكتبت عام 1917- كانت رسالة من وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، بتاريخ 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، زعيم الجالية اليهودية البريطانية في ذلك الوقت.

وتضمنت كلماتها وعدًا تاريخيًّا بأن الحكومة البريطانية ستستخدم “أفضل مساعيها” لتسهيل “إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”.

تاريخ من الجدل والخلاف

كان إعلان بلفور دائمًا سببًا في إثارة الجدل والخلاف منذ صدوره لأول مرة منذ قرن مضى. في ذلك الوقت كان اليهود يشكلون 10% من سكان فلسطين، أي نحو 60 ألف نسمة تقريبًا في مقابل ما يزيد قليلاً على 600 ألف نسمة من العرب.

وكما قال المؤرخ اليهودي، آفي شلايم، “إنها كانت اللحظة التي اختارت فيها بريطانيا الاعتراف بحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره الوطني، بينما حرمان الشعب العربي من هذا الحق”.

وبالنظر إلى ذلك، فليس من المستغرب أنه بينما يشيد البعض ويحتفي بوعد بلفور، يحتج آخرون، في إشارة إلى ما يعتبرونه دوره المستمر حتى الآن في إخضاع الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل.

وفي هذا الصدد قال مانويل حساسيان، سفير السلطة الفلسطينية في لندن: “تخطط حكومة المملكة المتحدة للاحتفال بالذكرى المئوية لإعلان بلفور، مما يلخص تمامًا نهجها الأحادي الجانب”.

وأضاف أن “هذا الإعلان أدى إلى إقامة إسرائيل، لكنه في الوقت نفسه وقع على وثيقة التنازل عن ميراث الشعب الفلسطيني، وخلق أجيالاً من اللاجئين”.

وثمة نقطة غالبًا ما تتكرر في الجدل الدائر حاليًّا حول الذكرى المئوية، وهي أن الوفاء بوعد إعلان بلفور إلى الجانب اليهودي لم يقابله الوفاء بوعده للفلسطينيين.

ففضلاً عن دعم بريطانيا إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، نصت مذكرة بلفور أيضًا بشكل واضح “أنه لا يجوز القيام بأي شيء قد يضر بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين “.

بالتأكيد هذا التعهد للفلسطينيين لم يتم الوفاء به، بل العكس تمامًا. تقول النائبة الاسكتلندية، جوانا شيري، “إنه لم يتم الوفاء بالجزء الثاني من إعلان بلفور”، مضيفة أن “إرث بلفور الحقيقي هو خمسة ملايين فلسطيني يعيشون في مخيمات اللاجئين”.

تداعيات مأساوية

ويتساءل منتقدو العشاء الاحتفالي الفاخر المقرر اليوم في لندن: كم من هؤلاء الذين يتناولون الطعام سيمر على عقولهم حقيقة أن حوالي 80% من سكان قطاع غزة الفلسطينيين يعتمدون في بعض الأحيان على المساعدات الإنسانية من أجل طعامهم اليومي الأساسي؟

ويشيرون أيضًا إلى الأرقام المروعة التي جمعتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى التي تظهر أن نحو مليون طفل فلسطيني في غزة يعانون من ظروف “غير صالحة للعيش”، وكثيرًا منهم يعانون من صدمات نفسية تعوقهم عن ممارسة حياتهم الطبيعية مثل النوم أو الدراسة أو اللعب.

وتقدر الأمم المتحدة أن هناك حاليًّا أكثر من 300 ألف طفل من هؤلاء الأطفال بحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي بعد سنوات من العيش تحت الحصار العسكري والاقتصادي الإسرائيلي.

سلطت وكالات الإغاثة الضوء على أن 60% من البحر حول الشريط الساحلي ملوث بمياه المجاري غير المعالجة، وأن أكثر من 90% من مصادر المياه ملوثة جدًّا للاستهلاك البشري.

ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن الأمم المتحدة، فإن الأوضاع المعيشية لهؤلاء المليوني فلسطيني في قطاع غزة آخذة في التدهور بشكل أسرع من الذي تم التنبؤ به في عام 2012 بحيث يصبح هذا المكان “غير صالح للعيش” بحلول عام 2020.

تعددت الرؤى والدعم واحد

في ظل هذه الخلفية، يتم النظر إلى وعد بلفور والذكرى المئوية بطرق مختلفة.

في البداية، ليس كل من هو داخل الحكومة والأوساط الدبلوماسية البريطانية يشارك فخر تيريزا ماي بمئوية وعد بلفور.

ذكرت صحيفة “هآرتس” اليومية الإسرائيلية أن السفارة البريطانية عقدت يوم الأربعاء الماضي حفل استقبال هادئ محدود في مقر إقامة السفير في تل أبيب بمناسبة مئوية إعلان بلفور.

وألقى السفير البريطاني لدى إسرائيل، ديفيد كواري، كلمة قصيرة، ركزت على مساهمة المهاجرين البريطانيين في المجتمع الإسرائيلي بشكل أكبر من إعلان بلفور نفسه.

من الواضح أن بعض المسؤولين والدبلوماسيين البريطانيين يشعرون بأن إعلان بلفور ليس شيئًا يجب أن تثيره، وتحتفي به المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن موقف تيريزا ماي الداعم لإسرائيل ليس مفاجئًا. ففي ديسمبر الماضي في كلمة أمام أعضاء البرلمان والحكومة أشادت ماي بإسرائيل بأنها “دولة بارزة” و”منارة الأمل”.

مطالبات بالاعتذار دون جدوى

يعارض كثيرون في المملكة المتحدة موقف رئيسة الوزراء البريطانية المتملق لإسرائيل، مشيرين إلى أن اعترافًا أكبر من بريطانيا بحالة الألم والصدمة الجماعية ونزع الملكية التي تسبب فيها إعلان بلفور وأدى إلى قيادة كل هذه المآسي للفلسطينيين ربما يساهم في المساعدة لبدء بعض عمليات المصالحة.

وقام 13 ألف بريطاني بالتوقيع على عريضة تطالب الحكومة البريطانية بإصدار اعتذار للفلسطينيين على مذكرة بلفور. إلا أن تيريزا ماي لا تزال غافلة عن هذه الدعوات، وسرعان ما رفضت الدعوات إلى مثل هذا الاعتذار.

وأصدرت الحكومة البريطانية بيانًا تقول فيه: “نحن فخورون بدورنا في خلق دولة إسرائيل. إن إقامة وطن للشعب اليهودي في الأرض التي كان لهم فيها روابط تاريخية ودينية قوية هو الحق والفعل الأخلاقي الذي يجب القيام به، لا سيما على خلفية قرون من الاضطهاد”.

إلى جانب الاحتفال بمئوية بلفور، لا شك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عندما يصل إلى لندن هذا الأسبوع سوف يتمتع براحة قصيرة من المشاكل السياسية والشخصية التي يواجهها في الداخل الإسرائيلي، والتي تشمل مزاعم الكسب غير المشروع والفساد.

على الجبهة السياسية الداخلية أيضًا، عملت حكومة نتنياهو، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مع العناصر القومية المتطرفة لتوسيع وتعزيز برنامجها الاستيطاني بضم المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية.

يرى كثيرون أن هذه العمليات الاستيطانية المكثفة جنبًا إلى جنب مع التحركات الأخرى لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم السياسية هي جزء من التداعيات التاريخية لمذكرة بلفور.

نوفمبر هو شهر مؤلم في التقويم الفلسطيني، يرتبط بذكرى أيام لها موضوع واحد مشترك: انتزاع فلسطين.

إلى جانب وعد بلفور، يشهد الفلسطينيون في هذا الشهر أيضًا ذكرى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 بتاريخ 29 نوفمبر عام 1947، والذي أوصى بتقسيم فلسطين لصالح صعود دولة إسرائيل. وعلى الرغم من أن إعلان بلفور لم يقدم التقسيم، إلا أنه زرع البذور، وكان حجر الأساس لذلك.

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