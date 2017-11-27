وسط ضعف الإنتاج.. 8 أفلام عربية تتنافس على جائزة «آفاق السينما»

وسط تراجع دور الأفلام العربية أمام الأجنبية في المحافل الفنية الدولية، نتيجة قلة الإنتاج مقارنة بالسينما العالمية وضعف التسويق للأفلام في الدول المحيطة بها، تحاول مسابقة آفاق السينما العربية سد العجز وإلقاء الضوء على أهم الأفلام العربية وعرضها على شريحة أكبر من الجمهور، رغم أن الاختيار للمسابقة محصور جدا بسبب عدم وجود أعمال قيمة تستحق عرضها.

وتحظى “آفاق” هذا العام بمشاركة 8 أفلام عربية؛ تتنافس على جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وجائزة صلاح أبو سيف، ويمثل فيلم «نصر» للمخرج بديع مسعد وأنطوان واكد، دولة لبنان بمسابقة آفاق السينما العربية، وتدور أحداثه حول الرحلة الشاقة للمخرج اللبناني، جورج نصر، الذي صنع أفلامًا في الوقت الذي لم تكن هناك صناعة سينما، ورغم بلوغه سن التسعين، إلا أن عيناه ما تزال تلمعان عند ذكر حبه الأعظم وهو السينما.

وتشارك تونس بفيلم «الجايدة» للمخرجة سلمى بكار، التي تحكي عن تجربة مختلفة حينما يجتمع أربع نساء بدار جواد عشية الاستقلال، رغم اختلاف أعمارهن وظروفهم الاجتماعية، إلا أنهن محكومات بالعيش معًا تحت سلطة وظلم الجايدة، حيث يتشاركن ذكريات العالم الخارجي، كما يتشاركن مصاعب الحياة وعواطفهم المختلفة، الفيلم من بطولة وجيهة الجندوبي وسهير بن عمارة وفاطمة بن سعدان وسلمي محجوبي.

ومن فلسطين، فيلم «اصطياد أشباح» للمخرج رائد أنضوني، الذي اعتقل في سجن المسكوبية التابع للمخابرات الإسرائيلية، في الثامنة عشر من عمره، وقرر أن يواجه تلك الذكريات المؤلمة بفيلمه الذي يعرض خلال مسابقة آفاق السينما؛ إذ قرر إعادة بناء مكان اعتقاله وإعادة تصوير التجربة بمعتقلين حقيقيين، حيث أعلن عن وظائف شاغرة لمعتقلين سابقين في المسكوبية، لذوي الخبرة في مجال البناء والهندسة المعمارية والدهان والنجارة، فيتجمهر عدد منهم في باحة فارغة بالقرب من رام الله، لينطلقوا في رحلة لإعادة اكتشاف ملامح سجنهم القديم، في محاولة منه لمواجهة الأشباح التي تسكن في عقله.

ورشحت المغرب للمسابقة الفيلم الوثائقي “منزل في الحقول” للمخرجة تالا حديد، تدور أحداثه حول حياة القرويين في المجتمع الأمازيغي الريفي المعزول في جنوب غرب جبال أطلس الكبرى، من خلال تتبع حياة شقيقتين، إحداهما تركت المدرسة لتستعد للزواج، والأخرى تحلم بأن تصبح محامية.

أيضا، فيلم “عرق الشتاء” للمخرج حكيم بلعباس، لتشارك المغرب بفيلمين ضمن فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين، والفيلم يكرس لأهمية الأرض التي تتوارث عبر الأجيال، إذ يقاتل (مبارك) حتى لا يفقد أرضه التي تمثل معنى حياته، في حين تتحلى زوجته (عايدة) بالصمت نظرًا للهم الذي يحمله زوجها، في حين يرعى (أيوب) غنم أبيه ويحاور الحوريات، أما جده فلا يتوقف عن تكرار اسم زوجته الراحلة (رحمة).

كما تشارك سوريا بفيلمين خلال المسابقة وهما: “مطر حمص” للمخرج جود سعيد، ويتناول الفيلم قيمة الحياة بالنسبة للشعب السوري، ويعكس المعاناة التي يعيشونها من خلال “يوسف” بطل الفيلم والذي يحكي ما حدث لمدينته حمص القديمة التي باتت مجرد صور في ذاكرته، فقد رحلت ورحل معها كل شيء، وفيلم “طريق النحل” للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، وتدور أحداثه حول (ليلى)، طالبة جامعية لم يعد لها إلا أخوها الأكبر، بعد مقتل كل أفراد عائلتهم، حيث يهاجرا سويًا، وهناك تبدأ قصة حب مع شاب وسيم وشهم، لكن فجأة يظهر لها حبيبها السابق الذي كانت اعتقدت أنها فقدته في الحرب، لتبدأ رحلة الصراع على الجدارة في تجليات الحب، الذي هو بمثابة الحرب التي يسهل بدأها ويصعب إنهائها، ومستحيل أن تنسى.

ويمثل فيلم “سرب الحمام” دولة الكويت؛ من إخراج رمضان خسروه، وتدور أحداثه في إطار درامي حول عدد من القيم الإنسانية والمفاهيم الوطنية، حيث يتعرض الفيلم لما حدث لمقر إحدى مجموعات المقاومة الكويتية أثناء الهجوم البري لقوات التحالف لتحرير الكويت، حيث علمت الاستخبارات العراقية بمكان هذه المجموعة وحاصروها، لتجد هذه المجموعة نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما إما القتل أو الاستسلام.