هجوم «الروضة» يكشف أسرار الإرهاب «الصهيوداعشي»

مؤسس المسجد قاد المقاومة الشعبية في العدوان الثلاثي.. وكبَّد الصهاينة في حرب الاستنزاف خسائر فادحة

100 من أتباع أبو جرير حصلوا على نوط الامتياز لدورهم في حرب أكتوبر

كشف هجوم الروضة الذي شهدته مدينة العريش أمس عن تلاقي مصالح التكفيريين مع الكيان الصهيوني؛ فالأول ذراع الأخير الذي يتحرك به من أجل إشعال سيناء والتمدد في جسد الوطن العربي، وإنهاك دول الطوق العربي؛ حتى يستطيع الكيان الصهيوني التخلص من كافة الجيوش النظامية التي تهدده في المنطقة العربية، لا سيما في ظل الأحداث التي مرت بها سوريا والعراق خلال السنوات الماضية.

هرتسيليا.. بداية الانطلاق

بداية التلاقي التكفيري مع الكيان الصهيوني على نحوٍ بارز كانت في عام 2013 مع انعقاد مؤتمر هرتسيليا في تل أبيب؛ حيث أوصى في ختام أعماله بإشعال الصراع السُّني الشيعي في المنطقة العربية؛ من أجل التخلص من جيوش دول الطوق العربي وإنهاكها في حرب عصابات واسعة تستنزف قوتها. ومن هنا بدأ إشعال نيران الفتنة والتحرك لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط من خلال التكفيريين.

وفي هجوم الروضة الذي راح ضحيته نحو 305 شهداء ونحو 128 مصابًا، ضرب الكيان الصهيوني عبر أذرعته في سيناء عصفورين بحجر واحد: الأول تمثل في تغذية الصراع الديني والفتنة بسيناء، من خلال استهداف مسجد الروضة، الذي يعود إلى شيخ الطريقة الجريرية “عيد بن سليم أبو جرير”، والثاني جاء انتقامًا من “عيد أبو جرير”، الذي كبَّد هو وقبيلته الاحتلال الصهيوني في سنوات الاستنزاف خسائر فادحة.

بطولات مشرفة

لعب “عيد أبو جرير” دورًا بارزًا في نجاح حرب الاستنزاف وعملياتها المختلفة التي شهدتها سيناء ضد معسكرات العدو الصهيوني، واستمر هذا الدور البطولي حتى حرب أكتوبر 1973، حيث غرس الشيخ المجاهد حب الوطن والذود عنه في أتباعه من الصوفيين، وسعى لتنمية الوازع الوطني في نفوسهم، الأمر الذي جعل ثأر الكيان الصهيوني معه مضاعفًا.

ومنذ قدوم “أبو جرير” إلى سيناء، أخذ على عاتقه الذود عن الوطن؛ باعتباره غاية الإيمان وأسمى دلائله، حتى استطاع الرجل زرع هذا الحب في نفوس أتباعه ومريديه، الذين حصل منهم 100 شخص على نوط الامتياز من الطبقة الأولى؛ نظير دورهم البطولي في حرب أكتوبر، فضلا عن دورهم في تنفيذ العديد من عمليات المقاومة الشعبية ضد معسكرات الاحتلال الإسرائيلي منذ العدوان الثلاثي عام 1956 وحتى تحرير كامل التراب الوطني في سيناء.

من سوريا إلى سيناء.. التكفيريون ذراع الصهيونية

ومن خلال تعزيز الإرهاب ومعاونة التكفيريين استطاع الكيان الصهيوني أن يمد جسور التواصل مع بعض التيارات التكفيرية؛ ومن ثم توظيفها في تنفيذ المخططات الهدامة بمنطقة الشرق الأوسط. وقد ظهرت هذه العلاقة في كثير من المواقف المختلفة، حيث حرص رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على زيارة العديد من قيادات الجماعات التكفيرية التي تقاتل الجيش السوري وتقديم الرعاية الطبية لهم في المستشفيات الإسرائيلية.

ولا يختلف الأمر كثيرًا في سيناء عن سوريا، حيث يقدم الكيان الصهيوني الدعم لهذه الجماعات التكفيرية من خلال السلاح والمال؛ من أجل تنفيذ بعض الأحداث الدامية التي تستهدف ضرب النسيج الوطني المصري، من خلال استهداف الكنائس، والعمل على إنهاك القوات الأمنية، عبر مهاجمة أكمنة الشرطة والجيش؛ فضلاً عن إثارة الفتنة وإشعال نيرانها، من خلال استهداف الصوفيين.

معركة مشتركة

لعل هجوم أمس في الروضة أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المعركة التي تخوضها سوريا ضد الجماعات التكفيرية هي نفسها التي تشهدها مصر اليوم، الأمر الذي يتطلب مستوى أعلى من التنسيق بين دمشق والقاهرة؛ بهدف الاستفادة من الخبرات السورية في حرب العصابات، خاصة وأن هناك العديد من الصلات والروابط التي تجمع التنظيمات التكفيرية في سيناء وتلك التي تواجهها سوريا.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن سوريا تمتلك اليوم معلومات واسعة عن قادة هذه التنظيمات التكفيرية وفروعها المختلفة في المنطقة العربية، لا سيما وأن جزءًا كبيرًا من هذه التنظيمات اتجه إلى مناطق أخرى تؤويه بعدما استطاع الجيش السوري وحلفاؤه دحر الإرهاب والتصدي له، الأمر الذي يستوجب تعزيز علاقات القاهرة مع محور المقاومة والممانعة ضد الجماعات الإرهابية.

المقاومة.. شريك في دحر الإرهاب

أكد الشيخ “عيد أبو جرير” وأمثاله أن المقاومة في مختلف الأزمنة والأمكنة شريك رئيسي في دحر الإرهاب والتصدي له، لا سيما وأن الإرهاب صنيعة الاحتلال التي يضمن بها بقاءه واستمراره؛ لذا فإن إشراك المقاومة ضرورة رئيسية في مواجهة هذا الإرهاب والتخلص منه، خاصة وأن المقاومة الإسلامية تتصدى للخطر التكفيري اليوم في مختلف مناطق الشرق الأوسط.

وعلى ضوء هذه المعادلة يتوجب على حكومات العرب المختلفة أن تُعيد النظر في توجهاتها وسياساتها، وتدرك جيدًا الفارق بين التنظيمات التكفيرية المسلحة التي تسعى إلى دمار الأوطان وتخريب المنطقة، ورجال المقاومة الشرفاء الذين يقفون إلى جانب الحكومات العربية في دحر الفكر الوهابي التكفيري، لا سيما وأن دور هؤلاء الأفراد لا يمكن الاستغناء عنه في مواجهة الفكر الظلامي.