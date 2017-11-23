تعتمد فكرة التداول في سوق سوق المال عامة وفي سوق الفوركس خاصة، على أساس شراء عملة في مقابل عملة أخرى باعتبارها سلعة تباع وتشترى داخل السوق، يرتبط المستثمرن في هذا السوق عن طريق الشبكة العنكبوتية من جميع أنحاء العالم.

ويسمي الكثير من المتداولين العملات المتداولة مقابل بعضها باسم زوج العملات، ولهذا السبب نجد التداول في ما يعرف بمنصات الفركس مثلا في زوج اليورو دولار، بمعنى أن يتم المتاجرة في سوق الفوركس بشراء الفوركس بما لدى المستثمر من مبلغ أي عبارة عن رأس المال بالدولار، ولهذا يختلف الاستثمار في سوق العملات عن التداول في البورصة، حيث إن البورصة تعمل في المتاجرة في أسهم الشركات، أما سوق الفوركس فيتم المتاجرة في عملة مقابل عملة أخرى، وذلك بهدف الحصول على هامش من الربح يتم حساب هذا الربح عن طريق حاسبة تحويل العملات المتخصصة في القيام بهذه العملية.

وخلال السطور التالية سوف نتعرف على مميزات التداول في سوق الفوركس، ولماذا يسعى الكثير من الأشخاص من جميع أنحاء العالم إلى تأسيس حساب تداول في هذا السوق الكبير الذي يعتبر من أكبر الأسواق في العالم.

مميزات التداول في الفوركس:

هناك الكثير من المميزات التي ينفرد بها سوق الفركس عن غيره من الأسواق المختلفة، ويمكن معرفة ذلك فيما يلي:

ـ يتميز سوق تجارة العملات بأنه ذو سيولة ضخمة؛ من خلال النقر على الماوس في جهاز الحاسوب في ظل الشروط تمام الشروط الأساسية للتداول يستطيع المتداول القيام بعمليات الشراء أو البيع بشكل فوري، فضلا عن أن سوق الفوركس يمتاز بتعدد الأوامر، حيث يمكن أن يدخل المستثمر صفقة ويضع لها أمرا بإغلاق هذه الصفقة عن طريق شبكة الإنترنت في حال الوصول إلى الربح المطلوب، وبالتالي فيمكن القيام بأوامر لتحديد سعر وقف الخسائر أو سعر أخذ الربح بهذا تتعدد الأوامر داخل السوق، يمكن أن يعتمد المتاجر في ذلك على يساعده في أخذ الأوامر وتحديد وقت فتح وإغلاق الصفقات.

ـ ينفرد سوق الفوركس بكونه يعمل على مدار 24 ساعة، ولهذا لا تجد في سوق تداول العملات ترقب للجرس الافتتاحي مثلما هو موجود في سوق الأسهم، حيث إن سوق العملات لا ينام، وذلك مرغوب جدا إلى الأشخاص الذين يفضلون العمل في أي وقت من اليوم على حسب الوقت الذي ينهون وسيط فوركس في عملهم.

ـ يتميز سوق الفوركس بإمكانية المتاجرة وفتح حسابات برأس مال صغير، وهذا يسهل على المتداول الكثير خلال بداية دخوله للاستثمار في سوق تداول العملات، حيث يتجنب الخسارة الكبيرة والتعلم دون القلق الشديد الذي قد يتعرض له خلال فتح حساب بمبلغ مالي كبير خاصة مع المبتدئين.

ـ العمل في سوق الفوركس يبعد تماما عن مصاريف السمسرة الإضافية، لهذا فإنه عند المتاجرة في سوق الفوركس يستطيع المتداول التفاعل بطريقة مباشرة داخل السوق دون الحاجة الاعتماد على الأشخاص يحصلون على مبالغ للسمسرة، وهذا يعني أن سوق تداول العملات ليس بحاجة قوية إلى وسيط كما أن الوسيط لا يأخذ مصاريف سمسرة من المتداول بينما يحقق المكسب الخاص له عن طريق البريد أو فارق النقاط في عمليات التداول التي تحدث يوميا.

ـ تكلفة الصفة في سوق الفوركس تكون قليلة جدا، وهي عبارة عن الفرق بين مقدار الشراء ومقدار البيع، وغالبا ما تكون تكلفة الصفقة حوالي 0.01%، ذلك في ظل توافر الشروط الأساسية للسوق.

وهكذا تتلخص بعض المميزات التي ينفرد بها سوق تجارة العملات “الفوركس” بالمميزات السابقة وهناك الميزات الأخرى، ولهذا السبب يتوجه الكثير من الناس للعمل في هذا السوق العملاق.

إعلان مدفوع