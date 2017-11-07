«ملك البلجيكيين» يفتتح الدورة العاشرة لـ«الفيلم الأوروبي»

تنطلق في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الدورة العاشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي في سينما الزمالك، بعرض الفيلم البلجيكي «ملك البلجيكيين»، بحضور رئيس البانوراما المنتجة ماريان خوري.

وتقام فعاليات البانوراما خلال الفترة من 8 حتى 18 نوفمبر المقبل، وتحظى الدورة الحالية بعرض أكثر من 50 فيلمًا عن 26 دولة أوروبية؛ أبرزها النمسا وبلجيكا وكرواتيا والدنمارك وألمانيا والمجر وبولندا والمملكة المتحدة، وتوسعت العروض في عشر مدن مختلفة هي: القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والمنصورة والمنيا وقنا والزقازيق وأسيوط.

وتضم البانوراما سبعة أقسام هي: «السينما الأوروبية»، و«أفلام العمل الأول»، و«موعد مع الفيلم الوثائقي»، و«عدسة المدينة: غموض لندن»، و«كلاسيكيات البانوراما»، و«عروض خاصة»، التي سيعرض خلالها مجموعة منتقاة من الأفلام مثل قتل غزال مقدس «The Killing of a Sacred Deer» الذي نافس على جائزة السعفة الذهبية فى مهرجان كان 2017، بالإضافة إلى قسم «علامات سينمائية»، ويشهد عرض أفلام أثرت في مسيرة ثلاثة مخرجين مصريين، هم: علي بدرخان، وكاملة أبو ذكري، وتامر السعيد.

ووقع اختيار المخرج علي بدرخان، على الفيلم الكلاسيكي فتاة النهار «belle de jour» للويس بونويل من بطولة النجمة الشهيرة كاترين دينوف، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها، بينما اختارت كاملة أبو ذكري فيلم أن تكسر الأمواج «Breaking the waves» للمخرج لارس فون ترير، الذي تدور أحداثه في بلدة ساحلية صغيرة يتميز أهلها بالتدين، حيث تعيش «بِس ماك نيل»، امرأة أسكتلندية تقية بسيطة، مع شريكها في الحياة «نيمان» الذي يعمل في منصة تنقيب عن البترول.

كما اختار المخرج تامر السعيد، فيلم الأبدية ويوم إضافي «ETERNITY AND A DAY» للمخرج تيودوروس أنجيلوبولوس، ويدور حول الكاتب الكبير «ألكساندر» الذي يتأهب للرحيل عن منزله بجوار البحر، وحين يعثر على خطاب أرسلته إليه زوجته «آنّا» تتحدث فيه عن يوم صيفي مر منذ ثلاثين عامًا.

فيما وقع اختيار القائمون على الدورة العاشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي على مدينة لندن لإلقاء الضوء عليها، وسيتم عرض ثلاثة أفلام وهي: نوبة جنون «frenzy»، الليل والمدينة «night and the city»، وسافاير «sapphire».

وبانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني سنوي، دشنته شركة أفلام مصر العالمية «يوسف شاهين»، وتنظمه سينما زاوية، وتعرض خلاله أحدث الأفلام الأوروبية، وبدأت عروض المهرجان عام 2004 في القاهرة فقط، وفي العامين الماضيين، توسعت في أربع محافظات أخرى، إلى أن وصلت إلى 10 مدن حاليا.