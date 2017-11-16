مطربو الأغنية الوطنية.. «أقوال بلا أفعال»

ظهرت على السطح، في الفترة الأخير، قضية هروب الفنانين من التجنيد، رغم أن عددا كبيرا منهم قدم كثيرا من الأغاني التي تلهب مشاعر الوطنية.

تامر حسني

في شهر أكتوبر من عام 2006، وجه اتهام رسمي للفنان تامر حسني بتزوير شهادة للتهرب من أداء الخدمة العسكرية، إضافة إلى تزوير شهادة جامعية تابعة لكلية التجارة جامعة المنصورة، حيث أحدثت القضية وقتها ضجة كبيرة، خصوصا أنه كان من الوجوه التي يستخدمها نظام حسني مبارك في تقديم الأغاني الوطنية والمشاركة في الاحتفالات الرسمية، مثل أغنية «لو كنا بنحبها» التي قدمها مع مجموعة من الفنانين.

ووقتها قال تامر: «لم أكن أعلم شيئا عن تزوير شهادة أداء الخدمة العسكرية، وما حدث أنني استعنت ببعض المعارف لأسألهم عنها ولأعرف منهم كيف أحصل عليها، ففعلوا ما فعلوا، وكنت أظن أن الشهادة سليمة لأنني لا أعرف شكل الشهادات المزورة»، وحكم عليه بالسجن لمدة عام قضى منها 6 أشهر في السجن العسكري بعد تخفيف العقوبة.

هيثم شاكر

الفنان هيثم شاكر أدين أيضا في نفس قضية تامر حسني عام 2006، حيث وجهت له اتهامات بالتزوير والتهرب من أداء الخدمة العسكرية، وحكم عليه بالحبس لمدة عام كامل قضاها في السجن وخرج بعدها لمزاولة نشاطه الفني من جديد، وبرز نفس النجم خلال هذه الفترة في تقديم الأغاني الوطنية ومن أشهرها أغنية «ارمي حمولك عليا»، التي حققت نجاحا كبيرا وقتها، رغم أن شاكر كان متهربا من التجنيد في نفس الوقت.

رامي صبري

في أكتوبر الماضي، ألقت الشرطة القبض على المطرب رامي صبري، من محل سكنه بمنطقة المعادي، بعد صدور قرار ضبط وإحضار له لتهربه من أداء الخدمة العسكرية، وقررت النيابة العسكرية حبسه 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير شهادة أداء الخدمة العسكرية، وتم ترحيله إلى سجن المزرعة ولازالت وقائع القضية جارية حتى اليوم، ولم يصدر فيها أي حكم، وكان صبري أيضا ممن أصدر عدة أغاني وطنية منها «أنا المصري»، وآخرها «فرحان يابلادي» التي كانت ترويجا لمشروع قناة السويس الجديدة.

مصطفى قمر

وانضم مصطفى قمر لقائمة الهاربين من تأدية الخدمة العسكرية، حيث ظهرت وقائع القضية في عام 2015؛ عندما نشبت خلافات بينه وبين شقيقته، الأمر الذي دفعها إلى إبلاغها بتهربه من الخدمة العسكرية، لكنه عندما مثل أمام المحكمة قدم ما يفيد بأنه كان خارج مصر عندما طلب للتجنيد، وأنه عندما عاد كان قد تخطى السن القانونية للتجنيد والتي تقدر بثلاثين عاما، لذلك انتهت القضية وتم إغلاقها، وللفنان عدة أغاني وطنية منها «فوق الكل يا مصر» و«أعلى يا مصر».