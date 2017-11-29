مصر في الأحاديث النبوية.. أهل عزة وكرم وخير أجناد الأرض

لم يقتصر ذكر مصر على القرآن الكريم، بل وردت أيضًا في الأحاديث النبوية الشريفة، فهناك عدد كبير من المواضع التي ذكرت فيها أرض الكنانة بشكل مباشر أو بطريقة غير مباشرة. وبالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف نتناول بعض الأحاديث التي تحدثت عن أهل مصر وأرضها وجنودها وأقباطها وخيراتها.

ومن أكثر الأحاديث شهرة التي ورد فيها ذكر مصر: عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: «إذا فتح الله عليكم مصر بعدي، فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض»، فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال:«لأنهم في رباط إلى يوم القيامة».

كما أن الرسول انطلاقًا من أخلاقه الكريمة كان دائمًا ما يوصي المسلمين بالأقباط، وأنهم عون لهم عن اليهود. يقول عبد الله بن يزيد وعمرو بن حريث عن النبي: “إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم، فاستوصوا بهم خيرًا؛ فإنهم قوة لكم وإبلاغ إلى عدوكم بإذن الله”. وهنا الحديث يشير إلى أقباط مصر.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد محمد عيد أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ”البديل”: لا يمكن حصر كم مرة ذكرت مصر في الأحاديث النبوية الشريف، ولكن يمكن ذكر بعض الأمثلة على ورودها في الحديث، إذ بعث الرسول (صلى الله عليه وسلم) حاطب بن أبي بلتعة برسالة إلى المقوقس ملك مصر، وضمت الرسالة اسم “مصر”.

وجاء نص الرسالة: “بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله، إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت، فإن عليك إثم القبط، يا أَهل الْكتاب تعالوا إِلى كلمة سواء بيننا وبينكم أَلا نعبد إِلا اللَّه ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضًا أَربابًا من دون اللَّه فإِن تولَّوا فقولُوا اشهدوا بأَنا مسلمون”.

وأضاف عيد أنه يستدل على ذكر اسم مصر من خلال عدة أحاديث كثيرة، إذ قال الرسول (ص) “إنكم ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ورحمًا، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة، فاخرج منها. قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل ابن حسنة يتنازعان في موضع لبنة، فخرج منها”.

وأوضح الشيخ عماد الدين صلاح الباحث الشرعي واللغوي بدار الإفتاء، فى تصريحات لـ”البديل”، أن هناك الكثير من الأحاديث فى صحيح مسلم عن مصر أو بعبارة صحيحة عن أرض وأجناد مصر، مؤكدًا أن هناك كتبًا وأبحاث استفاضت في هذا المجال.

وذكر بعض الأحاديث التي ورد فيها اسم “مصر”، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم “الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدة، وأعوانًا في سبيل الله”، مضيفًا أنه تم الإشارة إلى مصر في الحديث عن النيل: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أربعة أنهار من الجنة: سيحان وجيحان والفرات والنيل نيل مصر. وتابع: هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فيه عن خزائن مصر: ” مصر خزائن الأرض كلها, من يردها بسوء قصمه الله”.