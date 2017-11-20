مستوى متواضع وتصرفات مستفزة.. جماهير الأهلي تنقلب على إكرامي

حالة من الاستياء الشديد سادت بين جمهور النادي الأهلي بسبب تصرفات شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها نشر صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجلس على أحد المقاعد أمام ملعب “مختار التتش” واضعا قدميه باتجاه الجماهير، في إشارة إلى أنه لا ينتبه إلى انتقاداتهم ولا يهمه ما يقولون، ورغم اشتياط جمهور الأحمر غضبًا بسبب تلك الصورة فإن الحارس عاد ونشر صورة مثلها على “إنستجرام”.

الجماهير الحمراء دشنت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبت من خلالها بضرورة إقصاء الحارس، إذ إن مستواه لا يزال متواضعًا مقارنة بالحراس الكبار الذي مثلوا النادي عبر تاريخه، ورغم ذلك لم يصدر منهم مثل ما صدر من إكرامي الصغير.

كان جمهور الأهلي قد أبدى غضبه بسبب أداء إكرامي في مباراة فريقه مع الترجي التونسي على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ورغم ذلك، فقد توجه الآلاف من الجمهور إلى ملعب “مختار التتش” بالجزيرة لمساندة حارسه والشد من أزره ورفع روحه المعنوية قبل مباراة الإياب التي كان يحتاج الأهلي للفوز بها، إلا أن إكرامي، رد الجميل للجماهير التي ساندته بالطريقة الخاطئة.

لم يلتفت حارس الأهلي لوقوف الجماهير العاشقة للكيان بجانبه رغم سقطاته التي كلفت الأهلي الكثير، وقام باستفزاز ملايين من عشاق القميص الأحمر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مرتين في أقل من أسبوع، ما دفع الجمهور لمطالبة المدير الفني للأهلي حسام البدري، باستبعاد اللاعب، ومطالبة مجلس الإدارة بعرض اللاعب للبيع أو الاستغناء عن خدماته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.