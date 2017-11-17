كتابي| أسماء فخر الدين تتحدث عن «الجنّية»

واحدة من الكاتبات الشباب اللاتي بدأن مشوارهن مع الكتابة حديثًا جدًّا بكتابها “الجنية”. شغفها للكتابة دفعها إلى إنشاء دار نشر، تطرح من خلالها ما تكتبه على محبي القراءة. إنها أسماء فخر الدين، التي صنفت كتاباتها على أنها من النوع الخفيف لمن يبحث عن القراءة في زمن الانشغال.

قالت في حوارها مع “البديل” إنها مهتمة بكتابة الخواطر والقصص القصيرة، مشيرة إلى أن اهتمامها في المقام الأول في الذي تكتبه هو رصد المشاكل والعقبات وظواهر المجتمع بشكل خفيف في تناوله؛ حتى يصل إلى المتلقي بطريقة سلسلة، وليست صعبة الفهم.

وعن كتابها الأول “الجنية” قالت فخر الدين إن الكتاب خواطر كتبتها بنفسها، كاشفة أن اسم الجنية في الأساس كان مجرد هاشتاج دشنته هي على فيسبوك، تكتب فيه جميع خواطرها، مشيرة إلى أنها لجأت إلى ذلك لأن المجتمع المصري خصوصًا، والعربي عمومًا، دائمًا ما ينسب أي كلام تكتبه المرأة إليها، بمعنى أنها اذا كتبت قصة عاطفية، يظن الجميع أنها هي التي تمر بهذه القصة، وليست تأليفًا لا أكثر.

وأضافت أنها قامت بتقسيم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول كان الحديث فيه على لسان الجنية، والجزء الثاني اسمه “هي”، وهو عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة لبعض المواقف التي تواجه السيدات والفتيات، مشيرة إلى أنها قصص قصيرة جدًّا لا تتخطى السطرين، وقد أنهت هذا الجزء بتقديم اعتذار إلى الرجل؛ لأنها قصدت توضيح مواقف فقط، وليس أن ترجح كفة المرأة عليه. أما الجزء الثالث فكان عبارة عن قصص منوعة وخفيفة.

وتابعت مالكة دار “شهر زاد” أن بعض النقاد الأدبيين أشادوا بالكتاب، موضحة ان الناقدة نوران فؤاد قالت إنها ظلمته بأن أطلقت عليه مصطلح خواطر، موضحة أنه يميل إلى أن يكون قصصًا أكثر من أن يكون خواطر، ويميل للأسلوب القصصي، مبينة أن الكتاب صدر منه حتى الآن 4 طبعات، موضحة أن هناك بعض القصص التي لقيت صدى مع من قرأ الكتاب، وهي “ما صنعته يداك” و”طوق حديدي”.

وأكملت أنها قدمت كتابًا آخر، عنوانه “نصف كيان”، وهو أيضًا يتناول قصصًا قصيرة جدًّا، عددها 15 قصة لحكايات مختلفة، مبينة أنها هدفت من وراء الكتاب إلى التأكيد على أن المرأة ليست هي فقط نصف الكيان، فقد يكون الرجل أيضًا نصف كيان، مشيرة إلى أن الكتاب يتضمن شخصيات حقيقية عاصرتها، أرادت أن تنقل تجاربها للجميع من خلال الكتاب، مؤكدة في ختام حوارها أن كتابها وجبة خفيفة للباحث عن القراءة البسيطة في وسط زحمة ومشاغل الحياة.