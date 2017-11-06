«كتابة على الثلج».. يعالج الانقسامات الفلسطينية في افتتاح «قرطاج»

«كتابة على الثلج».. فيلم فلسطيني افتتح الدورة الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان أيام قرطاج السينمائي، بحضور صناعه، أول أمس السبت، في سينما الكوليزي بالعاصمة تونس، التي تعد من أقدم وأعرق دور العرض هناك.

عرض أول أمس، يعد الأول للفيلم الروائي «كتابة على الثلج» للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، الذي انتهى من تصويره في شهر أكتوبر 2016، على أن يتم توزيعه بين البلدان العربية في دور العرض والمهرجانات.

ويسلط الفيلم الضوء على الانقسامات الأيديولوجية الفكرية والدينية والجغرافية في فلسطين، بالإضافة إلى الانقسامات الموجودة في الوطن العربي، وتدور قصته حول خمسة فلسطينيين حوصروا في شقة بقطاع غزة أثناء الحرب، وهنا تبرز الانقسامات السياسية والاجتماعية والتعصب الديني وعدم قبول الآخر، وتضعِف مقاومتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويحاول المخرج من خلال الأحداث دفع هؤلاء الأشخاص للتفكير والتعمق حول ذاتها للوصول إلى الحقيقة الغائبة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم عمرو واكد وخالد أبو النجا من (مصر)، جمال سليمان وقصي خولي من (سوريا)، عرين عُمَري ورمزي مَقدِسي من (فلسطين)، دياموند أبو عبود من (لبنان)، والفيلم نتاج مشترك بين دول تونس وفلسطين ومصر، وتم تصوير جميع المشاهد في تونس، على مدار عام ونصف العام، وتقع جميع الأحداث في ليلة واحدة خلال العدوان على قطاع غزة.

وأهدى المؤلف والمخرج الفلسطيني، رشيد مشهراوي، «كتابة على الثلج» إلى روح الناقد سمير فريد، الذي رحل في أبريل الماضي، عن عمر يناهز 74 عاما، ويعتزم صناع الفيلم حضور عرض افتتاحي له في رام الله والقدس وغزة والناصرة، خلال شهر ديسمبر المقبل، ويعقب ذلك طرحه في قاعات العرض بفلسطين.

كانت فعاليات الدورة 28 من مهرجان أيام قرطاج السينمائي، انطلقت يوم السبت الماضي، وتستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، وتحظى بمشاركة 78 فيلمًا بين روائي ووثائقي، عن 20 دولة من مختلف دول العالم، كما يشارك في المهرجان ثلاث مخرجات مصريات ضمن لجنة التحكيم وهم: كاملة أبو ذكرى في مسابقة الفيلم الطويل، وهالة لطفي في مسابقة العمل الأول، وجيهان الطاهري في مسابقة الفيلم التسجيلي.