قيود من الوهم

دار بينى وبين صديقى النابه استشارى العظام الذى لم يكمل عامه الخامس والثلاثين بعد حوارا جدد ذكريات أيام النيابة الصعبة فى مستشفى معهد ناصر على كورنيش النيل حيث قضينا سنوات من الجهد والعمل والتعلم، سنوات أكلت أفضل أيام الشباب وشهدت الأحلام الكبيرة والأمانى العظيمة التى مالبثت أن ذوت.

هذا الطبيب الذى بذل كل شئ ممكن انتظارا لنجاح لم يأت بعد .انطلقت كلماته حزينة تعاتب الوطن وتسخط على ناسه الظالمين المظلومين، بينما كنت أنا أشده لكلمات بعيدا عن عالمنا الخاص وبعيدا عن التفاصيل التى يجيد هو بحكم تمكنه كجراح من الإنتباه إليها.

كنت أشده إلى أحوال الإقليم كله متحدثا عن صراع المحاور محور المقاومة فى مواجهة محور الاعتدال، ولم أكن أعرف قبل الآن أن كلمة الاعتدال يمكن أن تعبر عن كل هذه الوقاحة والسفالة والعمالة.

كنت دائم التحسر على أوضاع مصر بلادى وأرض التاريخ العريق وصاحبة الرقم الصعب على مر الزمان كيف يمكن أن تتحول إلى دمية يحركها العدو بكل هذا الاستخفاف والتهويل.

كنت ألقى دائما باللائمة على أمراء ال سعود وباقى العائلات الثرية التى باعت من براميل الدماء العربية أكثر من براميل النفط.

ذكرت له ما قرأت للأستاذ هيكل رحمة الله عليه عن مبدأ ايزنهاور وقصة حلف بغداد فى خمسينيات القرن الماضى، وكيف أن الأمريكان حاولوا صنع منافس للزعيم عبد الناصر ودعموا فكرة المؤتمر الإسلامى فى مواجهة القومية العربية، وكيف أن بذور الشر نبتت فى كل الوديان وحتى فى الصحارى وانبتت نبتا شيطانيا حولنا لمجاميع من المهاويس القتلة.

وفجأة، وفى لحظة الهام حقيقية وجدت صديقى ينتبه إلى تفصيل مهم كعادته، ويسألنى لماذا يتم الحديث دائما عن إسرائيل وصراعنا معها باعتباره أمرا مؤجلا لآخر الزمان؟ لماذا يتم تفسير الآية التى تقول:

فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مره وليتبروا ما علو تتبيرا.

لماذا حرص المفسرون السنة على تكبيلنا بدعوة إننا لسنا الجيل ذو البأس الشديد وأن بقاء الصهاينة فى فلسطين أمرا قدريا ينتهى بعلامات القيامة وحديث شجر الغرقد.

كيف أقنع الشيوخ الخونة أجيالا كاملة إنهم ليسوا أهل دين، وبالتالى لن ينصرهم الله على الصهاينة. كيف أقاموا هذا الجدار الصلب من الأكاذيب قبل أن تبنى إسرائيل جدارها العازل، وصنعوا قيودا من الوهم كبلت الوعى العربي وابتعدت بالدين عن معناه الصحيح، وتاهت بنا فى غياهب الجب غرقا فى آبار النفط والمال والسمسرة.

كان جوابى على صديقى هى كلمات للإمام الحسين يرددها دائما السيد حسن نصرالله (ألا وان الدعى إبن الدعى قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة فهيهات منا الذلة)، فاستقبلت أذناه تلك الكلمات التى لم يكن قد سمعها من قبل استقبالا يقظا، وقال إنه يجدها سببا مفهوما لكون الجانب الشيعى من الأمة العربية هو الممثل الحصرى لقوى المقاومة أو على الأقل فى القلب منها.

لا تحكمه قيود الوهم أو وهم القيود التى أشاعها مشايخ الوهابية، تعلمت من صديقى اليوم أن الإسلام الصحيح كان وسيظل عنوانا لمقاومة الظلم وقطع رقبة المغتصب السارق.

تعلمت أن الإسلام الصحيح فكرة أممية تضم تحت عباءتها كل الثائرين الشرفاء والمناضلين فى العالم حتى وإن لم يكونوا مسلمين فبعد الناصر وحسن نصرالله وجيفارا ولوممبا أهل فسطاط واحد كما أن نتنياهو وترامب وسعود والسادات أهل فسطاط آخر.

محمد السيد زكريا

القاهرة

7/11/2017