قناة البحرين وجسر الملك حسين.. أوراق ضغط صهيونية على الأردن

تطورات مختلفة تشهدها العلاقات الإسرائيلية الأردنية منذ ما يقرب من أربعة أشهر، ففي مقابل الأزمة التي خلقها العدو الصهيوني داخل الأردن منذ أشهر على خلفية حادث إطلاق النار داخل السفارة الإسرائيلية هناك، ومحاولات الابتزاز التي ينتهجها الاحتلال ضد عمان حاليا، ورسائل التهديد الضمنية والعلنية التي يرسلها الكيان المحتل إلى الأردن من حين إلى آخر، تقف الأخيرة في موقف المتفرج والمنتظر لإشارات الرضا الإسرائيلي، لتظل الأزمة بين الطرفين سياسية فقط دون موقف حازم، ودون أن تصل إلى حد القطيعة الدبلوماسية.

ابتزاز صهيوني

يحاول الاحتلال الصهيوني منذ أشهر ابتزاز المملكة الهاشمية بشكل واضح، مستغلا حاجة الأردن لمشروع قناة البحرين الرابط بين البحر الأحمر والميت تارة، وجسر الملك حسين أو ما يعرف إسرائيليا بـ”جسر اللمبي” الرابط بين الضفة الغربية والأردن تارة أخرى، حيث كشفت مصادر إسرائيلية رفيعة أن تل أبيب هددت الأردن بوقف المشاريع المائية معها، وتجميد عقود التوقيع خاصة تلك المتعلقة بمشروع قناة وادي عربة، التي تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت، مما قد يؤدي إلى وقف المشاريع التي كانت مترتبة على بناء القناة، وأهمها إقامة منشآت لتحلية مياه البحر، مما قد يؤدي إلى تعطيش الأردن، وتجفيف أراضيه وعرقلة مشاريعه وحماسته تجاه هذا المشروع، الذي بدأت المملكة بطرح مناقصاته للشركات.

ورهنت إسرائيل استكمال المشاريع مع الأردن بتراجع الأخيرة عن موقفها بشأن عودة السفيرة الإسرائيلية “عنات شلاين” إلى عمان، وقالت المصادر للقناة الإسرائيلية “14”، إن حكومة بنيامين نتنياهو طالبت الأردن بالتراجع عن مطالبه بالتحقيق مع الضابط الإسرائيلي الذي قتل مواطنين أردنيين في السفارة الإسرائيلية بعمان، قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

من جانبه أكد موقع “24” الإسرائيلي الإخباري أن تل أبيب رفضت مؤخرا طلبا تقدّم به الأردن إليها لإصدار مناقصات للبدء بتنفيذ المشروع، وذلك بعد أن أدت الجهود الأردنية الرسمية إلى تقديم 9 دول تمويلًا لإعداد دراسات بإشراف البنك الدولي، انطلقت عام 2008 وانتهت عام 2013، وأوضح الموقع العبري أن إسرائيل تسعى عبر هذه الخطوة إلى تهديد عمان اقتصاديا والضغط عليها لعدم ربط محاكمة الحارس بفتح السفارة.

جسر الملك حسين يعتبر أحدث نموذج ابتزاز للأردن من جانب إسرائيل، حيث يعيش الأردنيون القادمون من الضفة الغربية معاناة للعبور إلى بلادهم، لأنهم يتعرضون لتفتيش من قوات الاحتلال وتنكيل وفي أحيان كثيرة اعتقالات لأيام، وهو ما حدث مؤخرا مع نائب الأمين العام لجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، منذر الزميلي، الذي دخل الأراضي الفلسطينية على رأس وفد كشافة أردني رسمي، للمشاركة في الأسبوع الوطني الفلسطيني الذي أقيم للاحتفال بحصول الكشافة الفلسطينية على عضوية المنظمة الكشفية العالمية، حيث أوقف الاحتلال الإسرائيلي “الزميلي” في سجن بيت تكفا الإسرائيلي، لدى خروجه من الأراضي الفلسطينية عبر جسر الملك حسين، ثم اقتاده إلى تل أبيب للتحقيق معه.

اعتبر “الزميلي” حينها قرار اعتقاله من قبل الاحتلال الإسرائيلي ما هو إلا “حركشة بالحكومة الأردنية”، لأن الاحتلال لم يعتقله إثر تهمة، في حين لم يجد القضاء الإسرائيلي أي مبرر لاعتقاله، لذلك أصدر قرارا بالإفراج عنه فورا.

تخاذل أردني

التلكؤ والمماطلة الإسرائيلية ومحاولات الابتزاز والتلويح بالانسحاب من المشاريع المائية، أثارت غضب المملكة في البداية، لكنها سريعا ما تراجعت وخفضت لهجتها مع الاحتلال، حيث هددت في بداية الأزمة بفك الشراكة وإلغاء المشروع المشترك مع إسرائيل، والتوجه نحو إقامته بمفردها، دون أي شراكة مع الاحتلال، ولوحت بإمكانية دراسة خيار إدخال شركاء آخرين، لكن إسرائيل رأت أن هذه التهديدات فارغة من مضمونها، وقالت مصادر إسرائيلية إن القيادات السياسية في تل أبيب تعتبر التهديدات الأردنية غير جادة، لأن المشروع مهم للأردنيين بدرجة تفوق أهميته لإسرائيل، ونقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن مسؤول إسرائيلي قوله “إنهم يحصلون على مشروع ذي أهمية استراتيجية بنصف الثمن، فهو مشروع يمكن له أن يغير الأردن، والأردنيون يعرفون ذلك جيدا، وليس بمقدورهم تنفيذ المشروع بمفردهم، فكل الدعم الدولي للمشروع يقوم لكونه مشروعا مشتركا يتم بالتعاون بين إسرائيل والأردن”.

عادت الأردن سريعا لتخفض لهجتها مع الاحتلال، حيث كشفت مصادر رسمية أردنية عن إرسال وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، رسالة إلى إسرائيل بخصوص تساؤل حول تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين من عدمه، وقالت المصادر إن مفاد الرسالة التي بعثها الجانب الأردني المعني بتنفيذ أهم وأكبر مشاريع المياه على المستوى الاستراتيجي للمملكة، يتضمن دعوة الجانب الإسرائيلي للرد رسميا قبل نهاية العام الحالي.

في ذات الإطار أفادت مصادر حكومية أردنية أخرى بـ”وجود اتصالات بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، تتعلق بإمكانية المضي ضمن الإجراءات المتفق عليها حول تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بين الأردن وإسرائيل وفلسطين، لكنها سرية”.

خلفية الأزمة

تأتي هذه الأجواء السياسية المتوترة والشد والجذب بين الطرفين، على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع في يوليو الماضي داخل السفارة الإسرائيلية في عمان، وأدى حينها إلى مقتل أردنيين وإصابة إسرائيلي، وذلك عندما أقدم حارس إسرائيلي في السفارة على قتل مواطنين أردنيين، هما “محمد جواودة” وصاحب الشقة التي يستأجرها الحارس “بشار حمارنة”، بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن، الأمر الذي أثار غضب الأردنيين، ودفعهم إلى التظاهر في شوارع العاصمة والمطالبة بعدم السماح للحارس الإسرائيلي بمغادرة البلاد دون عقاب، فما كان من السلطات الأردنية إلا التوصل إلى تسوية مع الاحتلال، تم بموجبها إجراء تحقيق صوري مع الحارس المجرم، ومن ثم السماح لكامل طاقم السفارة الإسرائيلية بمغادرة عمان؛ بحجة تمتعهم بـ”الحصانة الدبلوماسية”.

تعقدت الأزمة أكثر، بعد قيام رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، باستقبال الطاقم الإسرائيلي في تل أبيب بحفاوة ووصف القاتل بـ”البطل القومي”، الأمر الذي أثار غضب الشعب والقيادة الأردنية، ودفعها إلى مقاطعة الاحتلال سياسيا دون الوصول إلى حد المقاطعة الدبلوماسية، وحينها اشترطت الأردن محاكمة الحارس القاتل مقابل الموافقة على عودة السفير الإسرائيلي “عنات شلاين” إلى الأردن، لكنها سريعا ما اصطدمت بنهج الاحتلال الابتزازي.