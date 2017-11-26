قانون الجمعيات الأهلية.. إمكانية التعديل تشير لضغوط خارجية

“قانون الجمعيات الأهلية من صنع البشر، ويمكن تعديله وضبطه حسب الحاجة ومع تغير الظروف”.. كلمات تحدث بها النائب طارق رضوان، إلى السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، خلال زيارة الأخير البرلمان نهاية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع حالة رفض محلي ودولي للقانون، ما يشير إلى إمكانية تعديله.

حديث النائب طارق رضوان إلى السفير البريطاني عن قانون الجمعايات الأهلية ليست الأول من برلماني؛ فخلال زيارة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مطلع الشهر الجاري، قال: “القانون من صنع الإنسان وليس قرآنا أو دينا سماويا لا يمكن تعديل بعض مواده أو البنود الواردة فيه”، في إشارة منه للترحيب بمطالبات تعديل القانون، بعدما أثار ردود أفعال دولية غاضبة.

التطرق إلى قانون الجمعيات الأهلية في أكثر من مناسبة، جاء بالتزامن مع صدور بيان مطلع الشهر من سفارات دول كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة، يعربون فيه عن بالغ قلقهم إزاء الاحتجاز المستمر للمحامي إبراهيم متولي حجازي، المدافع عن حقوق الإنسان، حيث جرى القبض عليه أثناء تواجده في مطار القاهرة 10 سبتمبر الماضي.

وقال أحمد فوزي، أمين الحزب المصري الديمقراطي السابق، إن المسؤولين سواء في الحكومة أو البرلمان، يدركون حجم المشاكل والقيود الموجودة في قانون الجمعيات الأهلية، لذلك يحاولون عدم الدخول في أي صدام مع الخارج؛ حتى لا تحدث مشاكل أو يتم فرض عقوبات جديدة كما حدث في ملف المعونة الأمريكية، التي تم اقتطاع أكثر من مليار جنيه منها لعدة أسباب من بينها القانون “الأزمة”.

وأوضح الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني السابق، أن الطريقة التي يتحدث بها البرلمانيون في زياراتهم الخارجية أو حتى خلال لقاءاتهم بدبلوماسيين في مصر، تعكس حجم الخنوع والخضوع للغرب بشكل مستفز، وتتطلب ضرورة وجود وقفة حازمة والتحدث بطريقة تليق باسم مصر.

وأضاف دراج لـ”البديل”: “لا يستطيع مسؤول مصري أن يتحدث عن الوضع الداخلي في أمريكا أو أوروبا وأن يعلن عن رفضه لأحد القوانين لديهم، ما يدل على حجم التدخل الغربي في الشأن المصري، دون رفض أو ردع”، مؤكدا أن التدخل الغربي في شؤوننا عرض مستمر؛ حيث تم تنظيم عشرات الزيارات لوفود من عدة دول أوروبية، على مدار الشهور الماضية لبحث أزمة تأمين المطارات وتم وضع توصيات من جانبهم وأشرفوا على تنفيذها، أملا في عودة السياحة، إلا أنهم تراجعوا.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى ضعف المؤسسات، سواء الأمنية أو السياسية أو حتى التشريعية، ما أعطى الضوء الأخضر للدول الخارجية بالتدخل في شؤوننا، بل وصل الأمر للتحكم وفرض توصيات، كما يحدث حاليا من جانب صندوق النقد الدولي في السياسات والقرارات الاقتصادية.