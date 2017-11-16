في ذكرى ميلاده.. استيفان روستي يحضر عزاءً بعد «وفاته»

تمر علينا الذكرى 126 على ميلاد “الكوميديان الشرير”، استيفان روستي، أحد أيقونات السينما في الفترة من عشرينيات حتى ستينيات القرن الماضي.

كانت أولى مشاركاته السينمائية في العشرينيات من خلال فيلمي «البحر بيضحك» و«ليلي»، والأخير يعتبر أول فيلم صامت طويل تم إنتاجه في السينما، وحضر افتتاحه طلعت حرب والموسيقار محمد عبد الوهاب وأمير الشعراء الشاعر الراحل أحمد شوقي الذي مدح الفنانة عزيزة أمير بقوله «فعلتي ما عجز الرجال عن فعله».

وانطلق “الشرير” استيفان روستي في السينما خلال حقبة الثلاثينيات، مقدمًا 7 أفلام، وهي: «عنتر أفندي، سلامة في خير، نشيد الأمل، المجد الخالد، أنا طبعي كده، ليله ممطرة»، بالإضافة إلى فيلم «صاحب السعادة كشكش بيه» من إخراجه وتمثيله، وتم عرض الفيلم لمدة أسبوع كامل بدور العرض السينمائية.

وحقق روستي نجاحات منقطعة النظير، واستطاع أن يخطف الكاميرا والجمهور ويمزج بين الكوميديا والشر، وقدم في الأربعينات أكثر من 20 فيلما، من بينها: «الورشة، انتصار الشباب، سي عمر، ابن البلد، الطريق المستقيم، شهداء الغرام، سلامة، المظاهر، أحلاهم، أصحاب السعادة، ابن عنتر.. وغيرها»، وأبرزهم «قلبي دليلي» بطولة ليلى مراد وأنور وجدي، حيث جسد خلاله دور «الحنش» زعيم العصابة.

وتضاعفت أعمال روستي في الخمسينات، فقدم أفلام «معلش يا زهر، شاطئ الغرام، آخر كدبة، المليونير، بلدي وخفة، طريق الشوك، خدعني أبي»، ولم يقف عند مرحلة التمثيل، بل شارك في الكتابة والتأليف وقدم أكثر من 10 أفلام، من بينها: «لن أعترف، قاطع طريق، ابن ذوات، ابن البلد»، لينتقل بعدها إلى مرحلة الإخراج التي جمعت بين السينما والمسرح، مثل مسرحية «الحبيب المضروب، حماتي في التليفزيون»، أما الأفلام، «جمال ودلال، أحلامهم, ابن البلد».

ووصل عدد الأفلام التي شارك في تمثيلها وإخراجها 380 فيلما سينمائيا، خلال 40 عامًا، حتى ترك بصمة مميزة في السينما، وغالبية أعماله وإفيهاته مازالت عالقة في أذهان المشاهدين، ومن الغرائب التي عاصرها الفنان الراحل، حضور عزاء، بينما صدرت شائعة وفاته وأقامت نقابة الممثلين حفلا لتأبينه أثناء سفره إلى الإسكندرية في زيارة لأحد أقاربه، ومع دخول استيفان روستي العزاء، أطلق عدد من الفنانين الزغاريد فرحةً بعودته، لكنه توفى في الأسبوع التالي.