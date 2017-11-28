فرص مصر تتزايد في جوائز الأفضل إفريقيا

تدخل مصر بشراسة المنافسة على جوائز الأفضل خلال عام 2017؛ بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القوائم القصيرة المنافسة، والتي شهدت تواجد 3 لاعبين في كل قائمة، وتعلن النتيجة النهائية في شهر يناير المقبل.

تنافس مصر “إفريقيا” على أفضل مدرب، وأفضل منتخب، وأفضل نادي، وأفضل حكم، وأفضل لاعب إفريقي، وأفضل لاعب داخل القارة، وينافس محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بقوة على جائزة الأفضل في العام الجاري، التي حصل عليها محمود الخطيب لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق عام 1983.

محمد صلاح مرشح بقوة

جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، يتنافس عليها محمد صلاح نجم ليفربول ومتصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، مع 10 لاعبين آخرين، من بينهم أوباميانج الجابوني لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وساديو ماني السنغالي لاعب ليفربول الإنجليزي، وفيكتور موسيس النيجيري لاعب تشيلسي الإنجليزي، وفينسنت أبو بكر الكاميروني لاعب بورتو البرتغالي.

محمد صلاح أصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج بأفضل لاعب إفريقي بعد الأداء المتميز الذي يقدمه في الدوري الأقوى بالعالم، في ظل تراجع أو ثبات مستوى منافسيه على الجائزة، كما أن قيادته لمنتخب مصر في الوصول لنهائي أمم إفريقيا والصعود أيضا إلى كأس العالم تعزز من فرصه في نيل الجائزة.

«كأس العالم» يعزز فرص كوبر

ترشيح الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، على جائزة أفضل مدرب تجعل مصر تنافس أيضا بقوة على الجائزة، حيث يتنافس معه حسين عموتة، المدير الفني للوداد المغربي الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا، وهوجو بروس مدرب منتخب الكاميرون، وجيرنوت رور المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، وميهايو كازيمبي المدير الفني لنادي مازيمبي الكونغولي الفائز بالكونفيدرالية الإفريقية.

النتائج الجيدة التي حققها كوبر مع الفراعنة خلال العام الجاري، من الوصول بطولة أمم إفريقيا بعد غياب 3 دورات، والوصول إلى المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في الجابون، ونجاحه في قيادة المنتخب المصري إلى العودة إلى بطولة كأس العالم روسيا 2018، بعد تصدر المجموعة الخامسة على حساب منتخبات غانا والكونغو وأوغندا، لتعود مصر للمشاركة في المونديال بعد غياب 28 عاما منذ المشاركة في بطولة 1990، يعزز من إمكانية فوزه بالجائزة.

الفراعنة يعودون للمنافسة

رشح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الفراعنة إلى جائزة أفضل منتخب في القارة بعد بلوغ نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، والعودة من جديد إلى كأس العالم، لينافس على لقب أفضل منتخب أمام منتخب الكاميرون الذي لم يتأهل إلى كأس العالم، ومالي تحت 17 سنة، ونيجيريا التي لم تصل إلى أمم أفريقيا، وزامبيا تحت 20 سنة.

الأهلي ضمن ترشيحات الأفضل

تواجد النادي الأهلي المصري ضمن ترشيحات أفضل نادي في القارة السمراء، إلى جوار الوداد المغربي بطل المسابقة، ومازيمبي بطل الكونفدرالية، وسوبر سبورت، وامبابان سوالوز، لكن خسارة النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا يحول دون تتويجه بالجائزة التي تقترب من فريق الوداد المغربي.

جهاد جريشة ينافس على «أفضل حكم»

ينافس جهاد جريشة على جائزة أفضل حكم في إفريقيا لعام 2017، بعدما ترشح لمنافسة باملاك تيسيما الإثيوبي، وجاني سيكازوي الزامبي، ومالانج السنغالي، ومهدي عبيد شريف الجزائري، وبكاري جاساما الجامبي، لكن مستوى التحكيم المصري المتراجع خلال السنوات الماضية يقف عائقا أمام جريشة في الفوز بجائزة أفضل حكم في القارة الإفريقية.

3 لاعبين من الأهلي ينافسون على الأفضل محليًا

وضمت قائمة المنافسة على أفضل لاعب محلي في القارة الإفريقية عام 2017، 4 مرشحين من بين 10، بينهم أحمد فتحي وعلي معلول وجونيور أجايي، لاعبي الأهلي المصري، بالإضافة إلى البوركيني أريستيد بانسي، لاعب النادي المصري البورسعيدي، ينافسون أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لاعبي الوداد المغربي، وبن مالانجو لاعب مازيمبي الكونغولي، دينيس أونيانجو، لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، وجيرمي بروكي لاعب سوبر سبورت الجنوب أفريقي، وطه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي.