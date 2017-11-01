غياب صلاح وانضمام شيكابالا.. أبرز ملامح قائمة الفراعنة أمام غانا

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقياد الأرجنتيني هيكتور كوبر، على قائمة الفريق التي ستخوض الجولة الختامية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، والمقرر لها الثاني عشر من نوفمبر الحالي، بمدينة كيب كوست الغانية.

وفضل المدرب الأرجنتيني إعفاء محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي من الانضمام للمعسكر المقبل لتجنب الإجهاد الذي يعاني منه اللاعب لكثرة مشاركاته مع ناديه في الفترة الماضية، ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للجبلاية، فإن كوبر استدعى تسعة لاعبين محللين إلى جانب الستة عشر محترفًا الذي اختارهم في وقت سابق.

قائمة اللاعبين المحليين: أحمد فتحي (الأهلي) وشريف إكرامي (الأهلي) وعبدالله السعيد (الأهلي) وأحمد الشناوي (الزمالك) وسعد سمير (الأهلي) ورامي ربيعة (الأهلي) وطارق حامد (الزمالك) ومؤمن زكريا (الأهلي) وعلى جبر (الزمالك).

قائمة اللاعبين المحترفين هم: عصام الحضري (التعاون السعودي) ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” (الرائد السعودي) وأحمد المحمدي (استون فيلا الإنجليزي) ومحمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي) وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (سبورتنج براجا البرتغالي) وعمر جابر (بازل السويسري) ومحمود عبد المنعم كهربا (اتحاد جدة السعوي) وعمرو جمال (بيتدفيست ويتس الجنوب إفريقي) ومحمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي) وعمرو وردة (اتروميتوس اليوناني) وكريم حافظ (لانس الفرنسي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) وسام مرسي (ويجان الإنجليزي) وعمرو مرعي (النجم الساحلى التونسي).