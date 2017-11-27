عودة نجيب وغياب إكرامي.. أبرز ملامح قائمة الأهلي أمام المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره المصري في الثامنة مساء غد الثلاثاء، على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، البطولة التي يحمل لقبها الأهلي.

وشهدت القائمة استمرار غياب حسين السيد وعلي معلول ورامي ربيعة وهشام محمد، بجانب مروان محسن للإصابة، واستبعاد شريف إكرامي وكريم نيدفيد وصالح جمعة وأحمد حمودي وباسم علي وعمرو بركات وعبد الله الشامي لأسباب فنية.

فيما شهدت القائمة عودة محمد نجيب، مدافع الفريق، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها، إلى جانب استمرار تواجد باكاماني ماشامبي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد عادل ورمضان مصطفى.

الدفاع: أحمد فتحي وسعد الدين سمير وأيمن أشرف ومحمد نجيب وصبري رحيل ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وأكرم توفيق وعبد الله السعيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ و جونيور أجايي وباكاماني ماشامبي.

الهجوم: أحمد ياسر ريان ووليد أزارو، وعماد متعب وإسلام محارب.