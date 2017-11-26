عرض 100 قطعة في مزاد لندن.. نزيف الآثار المصرية مستمر

يستمر نزيف الآثار؛ بعرض أكثر من 100 قطعة أثرية في مزاد بونهامز بالعاصمة البريطانية لندن، تحت عنوان «أنتيكات»، يوم 28 نوفمبر الجاري، في واقعة جديدة لبيع الآثار المصرية على مرأى ومسمع من الجميع دون تحرك رسمي.

مزاد بونهامز ليس الأول الذي تباع فيه الآثار المصرية، بل سبقه «سوذبي» بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي أعلن عن بيع 42 قطعة فرعونية نادرة، وعلى رأسها تمثال مصنوع من البازلت للملك تحتمس الثالث، والذي يُعَدُّ من الآثار التي لا مثيل لها، كما بيع تمثال «سخم كا» في صالة مزادات كريستي بلندن، بالإضافة إلى 3 مشكاوات أثرية مصرية في مزاد بتركيا، في ظل تقاعس الدولة عن حماية آثارنا.

الأزمة تكمن في أن وزارة الآثار لا تمتلك توثيقًا كاملاً لكل القطع الأثرية المسروقة في مصر، كما أن الإجراءات تتم ببطء شديد بين وزارتي الآثار والخارجية والسفارات في الخارج، والتحرك في أوقات متأخرة وعدم الضغط على الجهات التي تبع آثارنا.

صالات المزادات في العالم لها مواعيد محددة في العام، تعلن فيها بشكل دوري وفي نشرات لروادها على الآثار التي ستدخل المزادات، لكن الأمر يزداد تعقيدا في عدم معرفة التفاصيل الدقيقة لقطع الآثار المصرية التي تباع في مثل هذه المزادات؛ فلا يوجد إعلان عن أصحاب القطع التي يعرضونها للبيع ولا تفاصيل الملكية، ما يسبب مشاكل كثيرة في تتبعها.

قال أحمد عامر، الباحث الأثري، إن أزمة المزادات الخارجية ستستمر طالما لا توجد مستندات توضح لنا كيفية خروج القطع الأثرية من مصر، وهل خرجت قبل قانون حماية الآثار أو بعده، فمنذ سنوات بيع تماثيل مصرية لعدم وجود أوراق تثبت ملكية مصر لها.

وطالب عامر، منظمة اليونسكو بالتدخل وإصدار قانون يجرم بيع الآثار في مزادات علنية والتي من شأنها تدمير التراث الحضاري لمصر، موضحا لـ«البديل»، أن الصمت في كثير من المواقف الماضية بعد بيع آثار مصر في الخارج، يجعل الأمر يتكرر، ولابد من وقف البعثات الخاصة بالدول التي تسمح لتلك المزادات العلنية ببيع القطع الأثرية المصرية، وأيضا، ضرورة المطالبة بأن يكون هناك تتبع للآثار التي تباع لاستعادتها وضرورة تسجيل جميع القطع الأثرية حتى نتمكن من استعادة ما نفقده.

وأشار أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، إلى ضرورة وضع الحلول في الداخل أولا لمنع خروج القطع الأثرية بطرق غير شرعية عن طريق وقف نزيف التعدي المستمر والحفر خلسة على المواقع الأثرية، مع ملاحقة جميع المزادات العالمية قضائيا عبر المحكمة الدولية لاستعادة آثارنا المنهوبة.

وأضاف شهاب لـ«البديل»، أن التنسيق مع وزارة الخارجية أمر ضروري، ويجب أن يكون بشكل مكثف لمتابعه كل الدول التي تقيم مزادات علنية لبيع آثارنا المصرية والمطالبة باستعادتها، مع البدء وبشكل فوري في عملية جرد وتسجيل جميع القطع الأثرية بالمخازن حتى نستطيع أن نمتلك دليل إثبات ملكية الأثر الذي يهرب بشكل غير مشروع لاستعادته.