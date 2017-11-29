ضمّت منتخبين عربيين.. أفضل 6 مباريات في تصفيات مونديال 2018

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تقريرًا عن أفضل 6 مواجهات في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 الذي تحتضنه روسيا في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 من يوليو المقبل، وكان من بينها مواجهتان لمنتخبين عربيين هما تونس وسوريا.

وفي حين تمكن المنتخب التونسي من التأهل لنهائيات كأس العالم، فقد أخفق شقيقه المنتخب السوري الذي ناضل بقوة وكان قاب قوسين من بلوغ حلم المونديال للمرة الأولى في تاريخه ورفع مقاعد العرب في الحدث العالمي إلى 5 مقاعد، حيث تأهل كل من مصر وتونس والمغرب والسعودية.

جاءت مباراة المنتخب العربي السوري ونظيره الإيراني ضمن أفضل 6 مباريات في مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال، وحل المنتخب السوري في الخامس من سبتمبر، ضيفًا على نظيره الإيراني، على ملعب “أزادي” في ختام منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

دخل المنتخب السوري اللقاء ولديه آمال كبيرة في التأهل المباشر للمونديال من خلال تحقيق الانتصار على إيران على ملعب الأخير مع سقوط المنتخب الكوري الجنوبي في مباراته أمام أوزبكستا، أو خطف نقطة وخوض مباراة الملحق.

وتمكنت سوريا من خطف هدف مبكر في الدقيقة 13 من أحداث شوط المباراة الأول عن طريق تامر حاج محمد، لترتفع آمال السوريين في الذهاب إلى روسيا، إلا أن إيران المدعومة بعاملي الملعب والجمهور تمكنت من تعديل النتيجة قبل نهاية شوط المباراة الأول عن طريق سردار ازمون.

وتعثرت الأمور كثيرًا على المنتخب السوري بعدما تمكن ازمون، من تسجيل الهدف الثاني لإيران في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، ورغم ذلك ظل محاربو سوريا متمسكين بالأمل حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة إلى أن تمكن عمر السومة، من تسجيل هدف التعديل الذي ذهب بالمنتخب السوري إلى مباراة الملحق الآسيوي.

سوريا حلت في المرتبة الثالثة برصيد 13 نقطة خلف كوريا الجنوبية التي حلت في المرتبة الثانية برصيد 15 نقطة وخطفت البطاقة الثانية المؤهلة للمونديال عن هذه المجموعة برفقة إيران التي جاءت في الصدارة برصيد 22 نقطة.

وقال الفيفا في تقريره: المنتخب السوري كان بطلا لإحدى القصص الخرافية الواقعية في تصفيات نهائيات روسيا 2018، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، التي لاتزال تحت قبضة حرب مدمرة مستمرة لست سنوات إلى جانب اضطرار المنتخب للسفر إلى ماليزيا لخوض مباريات “أرضه” بسبب الصراع الدائر.

وأضاف “فيفا”: خسارة المنتخب العربي السوري في ملحق التصفيات أمام أستراليا حرمته من النهاية السعيدة التي تمنّاها الجميع، إلا أن مسيرة سوريا في التصفيات ستبقى خالدة في الأذهان، ونقل الفيفا تصريح أيمن حكيم، المدير الفني للمنتخب السوري عقب الخسارة أمام أستراليا: “أود أن أقول لجمهورنا إننا لم نحقق إنجازا فحسب، بل حققنا معجزة”.

وأشار الفيفا في ختام حديثه عن مبارة سوريا وإيران إلى معلومة يجهلها الكثيرون وهي اضطرار السوريين لقطع 14 ألف ميل في رحلات الذهاب والعودة ليخوض مبارياته في ماليزيا.

فيما سلط الفيفا الضوء على المباراة التاريخية التي قدمها المنتخب العربي التونسي أمام الكونجو الديمقراطية خارج ملعبه، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وتمكن منتخب نسور قرطاج من قلب تأخره في هذه المباراة بهدفين دون مقابل إلى تعادل ثمين خارج أرضه في آخر 13 دقيقة من المباراة، وكان هذا التعادل من أسباب تواجد تونس في مونديال روسيا2018.

وإليكم المباريات الست التي تحدث عنها الفيفا في تقريره:

1ـ بنما وكوستاريكا، وانتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

2ـ السويد وفرنسا، وانتهت بفوز الأولى بهدفين مقابل هدف ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

3ـ الإكوادور والأرجنتين، وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأول بتصفيات أمريكا الجنوبية.

4ـ إيران وسوريا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ضمن التصفيات الآسيوية.

5ـ الكونجو الديمقراطية وتونس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في التصفيات الإفريقية.

6ـ اسكتلتندا وإنجلترا، وجمعت الفريقين على ملعب الأول وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في التصفيات الأوروبية.