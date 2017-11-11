صلاح يتصدر استفتاء ماركا لـ«أفضل لاعب أيسر» في العالم

يومًا بعد يوم، ترتفع أسهم محمد صلاح، الجناح الدولي للمنتخب المصري المحترف ضمن صوف فريق ليفربول الإنجليزي، في سماء كرة القدم العالمية، وبات “الفيراري” كما تلقبه بعض جماهير كرة القدم في القارة العجوز، حديث وسائل الإعلام بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع فريق ليفربول منذ انتقاله إليه مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف روما الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 43 مليون يورو.

صحيفة “ماركا” الأسبانية قامت بعمل استفتاء عبر موقعها الرسمي يشارك به زوار الصحيفة الرياضية الأوسع انتشارًا في أسبانيا وواحدة من أشهر الصحف العالمية المتخصصة في الشأن الرياضي، حول أفضل 12 لاعبا يلعب بالقدم اليسري في العالم، على أن يختار رواد الموقع اللاعب الأفضل من هذه القائمة ليفوز بالاستفتاء الذي طرحته الصحيفة.

وشهد الاستفتاء تواجدا عربيا من خلال الفرعون المصري محمد صلاح، الجناح الطائر لفريق ليفربول الإنجليزي، إلى جانب بعض الأسماء الرنانة في عالم الساحرة المستديرة وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الأسباني، والويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الأسباني بطل أوروبا.

وفرض الفرعون المصري نفسه بقوة على الاستفتاء رغم صعوبة المنافسة في ظل وجود عدد كبير من أباطرة اللعبة، وتصدر الاستفتاء بعد مرور 24 ساعة من طرحه، حيث حصل حتى الآن على 49 بالمائة من أصوات المشاركين، وجاء من خلفه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بـ33 بالمائة، والأسباني ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد بـ13 بالمائة.

ويتصدر لاعب تشيلسي وروما الأسبق هدافي فريقه في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف يحتل بها المرتبة الثالثة في جدول هدافي البريميرليج خلف هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي صاحب الـ8 أهداف، وسيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين صاحب الـ9 أهداف.

كما يتصدر صلاح هدافي فريقه في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 5 أهداف يحتل بها المرتبة الرابعة في جدول هدافي المسابقة خلف كل من: وسام بن يدر، مهاجم إشبيلية الأسباني، وسكوت سينكلير، مهاجم سيلتك الأسكتلندي، وكريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الأسباني ولكل منهم 6 أهداف في البطولة.

إليكم القائمة كما طرحتها “ماركا” الأسبانية

الفرنسي نبيل فقير (ليون فرنسا)

المصري محمد صلاح (ليفربول إنجلترا)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة أسبانيا)

الأسباني ماركو أسينسيو (ريال مدريد أسبانيا)

الويلزي جاريث بيل (ريال مدريد أسبانيا)

الهولندي أريين روبين (بايرن ميونيخ ألمانيا)

الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس إيطاليا)

الفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد أسبانيا)

الأسباني خيسوس خواكين فيرنانديز “سوسو” لاعب (ميلان إيطاليا)

الأسباني ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي إنجلترا)

الكولومبي جيمس رودريجيز (بايرن ميونيخ ألمانيا)

الأسباني ساؤول نيجيز (أتلتيكو مدريد أسبانيا)