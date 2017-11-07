صلاح على رأس أولويات «مدريد» في الميركاتو الشتوي

ترددت خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء عن وجود رغبة لدى بعض الأندية الكبيرة بالقارة العجوز في التعاقد مع الجناح الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تألق الفرعوم المصري مع الريدز منذ انتقاله إلى ملعب «أنفليد» مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف روما الإيطالي في صفقة هي الأغلى في تاريخ العملاق الإنجليزي لفت الأنظار إليه بشدة.

موقع «الجول ديجتال» الأسباني المتخصص في كرة القدم، أكد أن نجم المنتخب الوطني ضمن الصفقات الكبيرة التي يرغب أتليتكو مدريد الأسباني، في إتمامها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق وتصحيح مساره بعد البداية المخيبة لآمال جماهيره هذا الموسم.

ويعاني فريق العاصمة الأسبانية مدريد كثيرًا هذا الموسم بسبب العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في يناير 2016 والتي تنص على حرمانه من إجراء أي تعاقد خلال فترتي انتقالات، بسبب مخالفة النادي قواعد انتقالات اللاعبين القاصرين.

وانتهت فترة العقوبات مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية ويحق للفريق ضم صفقات جديدة خلال الميركاتو المقبل، ووفقًا لموقع «الجول ديجيتال» فإن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق الروخ بلانكوس، أبلغ إدارة ناديه برغبته في التعاقد مع الجناح المصري صاحب الـ25عامًا.

ونجح النادي الأسباني في استعادة مهاجمه دييجو كوستا، بالإضافة إلى التعاقد مع فيكتور ماتشين بيريز «فيتولو» لاعب إشبيلية الأسباني السابق ولاس بالماس الحالي، ويأمل سيميوني، في إضافة لاعب سريع قادر على تعويض رحيل كاراسكو، المرتقب.

وأشار الموقع الأسباني في تقريره، إلى أن ليفربول لن يترك صلاح، يرحل عن صفوفه دون تحقيق أي استفادة مالية من وراء رحيله، مؤكدًا أن صفقة اللاعب المصري قد تكلف خزائن أتليتكو ما يقرب من 55 مليون يورو، وهو المقابل المنتظر دخوله لخزائن النادي جراء بيع كاراسكو.

ويتصدر لاعب تشيلسي وروما الأسبق صدارة هدافي فريقه في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف يحتل بها المرتبة الثالثة في جدول هدافي البريميرليج خلف هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي صاحب الـ8 أهداف، وسيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين صاحب الـ9 أهداف.

كما يتصدر صلاح، هدافي فريقه في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 5 أهداف يحتل بها المرتبة الرابعة في جدول هدافي المسابقة خلف كل من: وسام بن يدر، مهاجم إشبيلية الأسباني، وسكوت سينكلير، مهاجم سيلتك الأسكتلندي، وكريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الأسباني ولكل منهم 6 أهداف في البطولة.