آخرها انحسار داعش.. انتكاسات أمريكية في منطقة الشرق الأوسط

انتكاسات وتخبطات وازدواجية معايير.. مؤشرات كثيرة على تراجع النفوذ الأمريكي في العالم، وفي الشرق الأوسط على وجه التحديد، منذ تولي الرئيس دونالد ترامب، وتبلورت هذه المؤشرات في الأزمات الأخيرة التي افتعلتها واشنطن وخرجت عن سيطرتها، وأبرزها “داعش” في سوريا والعراق، والأزمتان الخليجية واللبنانية، فضلا عن انتصار المحور الروسي الإيراني.

سوريا والعراق

منذ عام 2011، تخطط أمريكا لإعادة تهيئة منطقة الشرق الأوسط بإسقاط حكوماتها وتفكيك دولها لخدمة مصالحها وحلفائها خاصة الصهاينة، لكن المخطط الصهيوأمريكي فشل في العديد من الدول العربية، وتعتبر سوريا والعراق النموذج الأمثل الذي يفضح الفشل والتخبط الأمريكي، فقبل أيام أعلنت قوات الجيش السوري سيطرتها على مدينة “البوكمال” الحدودية مع العراق، الأمر الذي يعني فقدان “داعش” آخر معاقله في سوريا، وعلى نفس المنوال، أعلن الجيش العراقي بمساندة الحشد الشعبي السيطرة على كامل المدن الاستراتيجية وطرد “داعش” من جميع معاقله، خاصة بعد السيطرة مؤخرًا على بلدة راوة الحدودية، وهي آخر مدينة كانت تحت سيطرة التنظيم.

انتهاء الوجود الداعشي في سوريا والعراق، ومن قبله تشرذم الجماعات المسلحة المدعومة من المحور الأمريكي وانتهاء تأثيرها سواء في الميدان أو طاولة المفاوضات، أعلن انتصار المحور الروسي الإيراني في سوريا، واندحار النفوذ الأمريكي هناك، الأمر الذي ينطوي على خسارة جيوسياسية كبيرة بالنسبة لأمريكا، تضاف إلى الخسائر المادية والبشرية التي منيت بها خلال الحرب في سوريا والعراق. ومن الناحية الجغرافية رسمت هذه الخسارة خريطة جغرافية جديدة ستلقي بظلالها على موازين القوى الإقليمية والعالمية، حيث باتت روسيا وإيران وسوريا والعراق إضافة إلى لبنان، على خط واحد متواصل، الأمر الذي يجعل هناك روابط اقتصادية وسياسية وعسكرية تربط بسهولة هذه الأطراف ببعضها.

من ناجية أخرى، كشفت المفاوضات الأخيرة الخاصة بسوريا بروز “الدب الروسي”، وظهر هذا جليًا في مفاوضات أستانا، وقمة سوتشي الروسية، التي جمعت رؤساء تركيا وروسيا وإيران حول مستقبل الحل السياسي في سوريا، إضافة إلى اتفاق خفض التصعيد جنوبي سوريا، الذي لم يراع المصالح الصهيونية الحليفة لأمريكا، وهو الأمر الذي أشار إلى ضعف الموقف الأمريكي في الاتفاق، ما دفع أمريكا إلى محاولة العودة إلى حلفائها القدامى من خلال استرضاء تركيا، للمحافظة على النفوذ الأمريكي المتراجع في سوريا، وفي مقابل هذا الاسترضاء تنازلت واشنطن عن آخر أوراقها في سوريا وهي الأكراد.

الأزمة الخليجية

تعتبرالأزمة الخليجية الدليل الأبرز على غياب الدور الأمريكي وفشل التعامل مع الأزمات، ليس فقط تلك الخاصة بالدول المنافسة والمعادية لواشنطن بل أيضًا مع الأزمات الخاصة بحلفائها الأقرب لها، فالأزمة التي افتعلتها السعودية في 5 يونيو الماضي لمحاصرة قطر وإسقاط نظامها، فشلت واشنطن في إيجاد حلول لها، خاصة بعد أن أثبتت سياسة المقاطعة فشلها وعدم جدواها على الدوحة، بل ويمكن القول إن سلبياتها ظهرت على المحور الأمريكي السعودي وليس على قطر، حيث تقاربت الأخيرة أكثر مع إيران وعقدت معها صفقات اقتصادية وعسكرية مثلت صفعة لأمريكا ودول المقاطعة، كما فتحت قطر طرقا جديدة مع تركيا ولاقت الكثير من الدعم الأوروبي.

على الرغم من استمرار الأزمة لما يقرب من 6 أشهر، تكثفت خلالها الاجتماعات والزيارات والاتصالات الهاتفية بين المسؤولين في أمريكا من جانب ودول المقاطعة من جانب آخر، ورغم أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون، أخذ على عاتقه حل الأزمة فإن كل المحاولات باءت بالفشل.

الوضع في لبنان

لا تكاد تتهي أزمة إلا وسارعت السعودية إلى افتعال غيرها، وهذه المرة وقع الاختيار على لبنان، فأثارت المملكة أزمة بإجبار رئيس وزرائه سعد الحريري، على الاستقالة ووضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة أسبوعين، مراهنة بذلك على موقف تصعيدي من جانب حزب الله، يكون ذريعة تشعل بها الرياض الجمهورية اللبنانية، لكن المقاومة كشفت المخطط سريعًا وتمكنت من تفويت الفرصة، الأمر الذي وضع المملكة في موقف محرج وعرضها لإدانات وانتقادات دولية.

لم يحسم الأزمة اللبنانية سوى التدخل الفرنسي المصري، حيث تكثفت المشاورات والوساطات في الأسبوع الثاني من الأزمة، لتبدأ المؤشرات حول حلحلة الخلافات السعودية اللبنانية وعودة الحريري إلى بلاده، وذلك في ظل صمت أمريكي وغياب أي موقف رسمي منها، وهو ما يؤكد ضعف المكانة والنفوذ في المنطقة.

حلفاء أمريكا

إلى جانب المؤشرات السابقة على تراجع التأثير الأمريكي في المنطقة، ثمة مؤشرات أخرى ترمي إلى أن حلفاء أمريكا الحاليين باتوا يبحثون عن تقارب مع المعسكر المنتصر في المنطقة، ومن ذلك زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى روسيا في أكتوبر الماضي، في أوج توتر العلاقات الروسية الأمريكية، وهو التصرف نفسه الذي قام به الرئيس السوداني عمر البشير، قبل أيام، حيث زار موسكو، وأعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات معها على حساب واشنطن التي ترغب في تقسيم السودان إلى 5 ولايات، وفق تصريحات البشير.

التراجع الأمريكي بعيون عالمية

تراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، بات ملحوظًا لدرجة جعلته عنوانا للعديد من صحف العالم، فنشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية مقالًا لكاتبها روبرت فيسك، تحت عنوان “السياسة الخارجية الأمريكية لم تعد موجودة في الشرق الأوسط”، تناول فيه التطورات الأخيرة في المنطقة بعد 4 عقود قضاها فيها، وقال فيسك: لم يعد الشرق الأوسط يشبه ما كان عليه منذ أن قدمت إليه.. الرؤساء ريجان، وكلينتون، وبوش، ثم أوباما، كان لهم تأثير في المنطقة، أما الآن فقد تغير الوضع.

وأضاف فيسك: الآن فقط علينا أن ننتظر نظرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والإيراني حسن روحاني، فهؤلاء الرؤساء يتصدّرون عناوين الصحف، وداعش انتهى أو ضُرب، وسوريا نجت وجرى إنقاذ الرئيس سعد الحريري من احتجازه في السعودية.

ولفت الكاتب البريطاني إلى أن “بوتين يستضيف الأسد في سوتشي ويجري محادثات مع رئيسي إيران وتركيا وقواته لا تزال في سوريا، وبقي صديقًا جيدًا للسيسي، كما أن ماكرون، دعا السيسي إلى باريس هذا الشهر من دون الإشارة إلى حقوق الإنسان، وماكرون سحب الحريري من سجنه في الرياض”، لكن فيسك استطرد قائلا: “على الرغم من الدور الفرنسي فإنه لا يجب أن نعتقد أن فرنسا ستكون مرشد الإصلاحات في الشرق الأوسط أكثر من بوتين”، وأضاف فيسك: “حتّى حزب الله يدعمه بوتين لأنه حليف للأسد”.

من جانبها تحدثت صحيفة “فايني آبازريني” الروسية، عن مكانة أمريكا في الشرق الأوسط وأوراسيا وسعيها المستميت للتصدي لنفوذ كل من إيران وروسيا، وقالت إن الولايات المتحدة في حال أخفقت محاولاتها، ستجد نفسها مضطرة للانسحاب من كلا المنطقتين في السنوات القليلة المقبلة، وأضافت أن عام 2015 مثل نقطة تحول في سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، لأن روسيا عادت بقوة إلى الساحة وأظهرت استعدادها لمواصلة الدفاع عن مصالحها في المنطقة.

وبينت الصحيفة أن بوتين خلال السنوات الأخيرة لم ينجح فقط في تعزيز مكانته في سوريا، بل تمكن أيضًا من خلق سياسة جديدة أنهت عهد احتكار الولايات المتحدة للشرق الأوسط، وفي حين لم تقف واشنطن مكتوفة الأيدي وحاولت قلب الوضع لصالحها فاستخدمت كافة الأساليب الاستفزازية في دمشق وغيرها، فقد تمكن العسكريون والدبلوماسيون الروس من عرقلة جميع محاولاتها، ما دفع بعض حلفاء أمريكا إلى الالتحاق بروسيا على غرار تركيا.