سوريا بعد «البوكمال».. رعب صهيوني من التقاء محور المقاومة

يلفظ تنظيم داعش الإرهابي أنفاسه الأخير في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد طرده من آخر المدن التي كان يسيطر عليها في سوريا “البوكمال”، التي تتمثل أهميتها في كونها عقدة الربط بين بغداد ودمشق، وكانت من أولى المناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة السورية في عام 2012، ليبث منها التنظيم سمومه الإرهابية، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات عده حول تداعيات هذا الانتصار على الساحة السياسية داخليًا وخارجيًا.

لم يتبق للتنظيم الإرهابي سوى جيبين شرق وغرب نهر الفرات بمساحة تقدر 14 ألف كم مربع، الأمر الذي يعني انتصار المحور الروسي السوري الإيراني في المنطقة على مخططات المحور الأمريكي الساعية إلى إغراق المنطقة بأكملها في بحر من الدماء من خلال المماطلة في أمد أزماته، واللافت أن الانتصار الذي يحمل بعدًا استراتيجيًا كبيرًا، يأتي في الوقت الذي أحكمت فيه أمريكا خططها وبذلت فيه جهودا حثيثة من أجل الحول دون الوصول لهذا الإنجاز العسكري.

وفق دراسة صادرة عن “معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب”، فإن الجسر البري بين إيران والنظام السوري وحزب الله عبر العراق يشكل تهديدا وجوديا كامنا على إسرائيل على المدى البعيد، كما أن هذا التواصل الجغرافي سيعزز محور المقاومة على أكثر من مسار، حيث سيكون له مفاعيل كبيرة على تعزيز نفوذ حزب الله وقدراته في الساحتين اللبنانية والإقليمية، كما سيعزز الحضور الإيراني والروسي على حد سواء دعمًاً للنظام السوري.

انتصار المحور الروسي الإيراني عسكريًا وأبعاده الاستراتيجية، دفع الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى إجراء زيارة رسمية إلى روسيا، أمس الاثنين، استغرقت نحو أربع ساعات، وخلال اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي والسوري في مدينة “سوتشي”، أشار بوتين إلى أن المهم الآن في سوريا الانتقال للعملية السياسية، والأسد مستعد للعمل مع كل من يريد السلام والحل، وأكد الأول أن إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا سمح للمرة الأولى ببدء حوار حقيقي عميق مع المعارضة، كما هنأ الرئيس الروسي نظيره السوري على النتائج التي حققتها سوريا في مكافحة الإرهابيين.

ومن جانبه، أكد الأسد، أنه بفضل روسيا تم إنقاذ سوريا كدولة، وأضاف بأن النجاحات التي تحققت بفضل القوات الجوية الروسية والجيش السوري خلال العامين واضحة، مشيرًا إلى أنها مكنت العديد من السوريين العودة إلى ديارهم، كما عبر عن امتنان الشعب السوري لروسيا، التي لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها.

هل انتهى تنظيم داعش؟

لا يزال النفوذ الأمريكي المتنامي في العراق ووجود حلفاء واشنطن “قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة الرقة، ووجود قوات خاصة مجهّزة عسكريا في محيط الممر الحدودي، جنوبا في منطقة التنف، وشمالًا على ضفة الفرات المقابلة للبوكمال، يدفع إلى القول إن التواجد الداعشي في المنطقة لم ينته بشكل كامل.

ويرى مراقبون أن العناصر الداعشية الهاربة من أهوال القصف الروسي السوري الإيراني، والمتواجدة في المنطقة المحيطة بالبوكمال، التي تحاول النفاد إلى مناطق آمنه، قد تعيد الولايات المتحدة الأمريكية استغلالها من جديد لإحباط الإنجاز الميداني الأخير، حيث ستتعلق الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة بأي خيارات تعطيها بصيصًا من الأمل للخروج من أزمتها الراهنة، وفشلها الذي بدا واضحًا أمام المجتمع الدولي خاصة بعد محاولاتها الحثيثة لتعطيل القصف الروسي ضد العناصر الإرهابية، وقيادتها لحرب إلكترونية عالية التقنية لمنع الطيران الروسي من تحقيق قصف ورصد دقيقين والقيام بعمليات التنسيق.

السيناريو السابق يأتي متناسقًا مع أنباء حول أن المسلحين الأجانب في التنظيم بدأوا إجراء اتصالات مكثفة بالأمريكان لسحبهم من المنطقة، وسط معلومات عن هبوط طائرات مروحية وسحب عدد من قادة التنظيم من المنطقة، فيما رتب بعضهم أموره عبر مهربي البادية من جهة نهر الفرات لإيصالهم إلى الحدود التركية.

الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، توقع السيناريو نفسه، خلال خطابه الذي ألقاه أمس الاثنين، حيث أكد أن تحرير مدينة البوكمال من تنظيم داعش يعني أنه لم يعد هناك مدينة يسيطر عليها التنظيم ليس في سوريا فقط، بل في المنطقة، وأن بتحرير المدينة تكون دولة داعش سقطت، لكن ذلك لا يعني انتهاء التنظيم، مشددًا على أن “الخطر اليوم هو إعادة إنتاج داعش أمريكيًا بأسماء جديدة لأداء المهمات التي كان يقوم بها”، كاشفًا أن المروحيات الأمريكية انتشلت قيادات من داعش من ساحات المعركة في البوكمال، وأن الأمريكيين حاولوا الحفاظ على داعش لعقود من الزمن، لكن محور المقاومة هزم التنظيم خلال سنوات قليلة.

رعب وتخبط إسرائيلي

صفعة البوكمال لم يتلقاها داعش وحيدا، بل شاركتها حليفتها الإسرائيلية أيضًا، حيث كشف الانتصار السوري الأخير محدودية التأثير الإسرائيلي على المجريات الميدانية في الساحة السورية، فرغم محاولات الكيان الصهيوني منع هذا الانتصار، نظرًا للمخاطر العالية التي ينطوي عليها التواصل البري بين إيران وسوريا عبر العراق، وهو ما كان يتخوف منه القادة الصهاينة ويرفعون أصواتهم في تل أبيب تحذيرًا من مفاعيله، وعلى الرغم من مراهنة الاحتلال على التدخل الأمريكي في المنطقة وتغيير المعادلات الميدانية هناك أو على الأقل ما يمكن أن تفرضه من خط أحمر يمنع التواصل البري مع العراق، كجزء من خطة احتواء مفاعيل انتصار محور المقاومة على الساحة السورية، إلا أن جميع محاولات الاحتلال باءت بالفشل.

الرعب الإسرائيلي تبلور أمس الاثنين في تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي أكد أن الرئيس السوري، بشار الأسد، حسم المعركة ضد داعش، وأن الجيش السوري بات يسيطر على 90% من البلاد، وأشار إلى إن “المنطقة تشهد تغييرات جوهرية”، مضيفًا: “حصل في المنطقة ثلاثة تغييرات مركزية تلزم بزيادة الميزانية الأمنية، وهي التواجد الروسي الهائل في سوريا بما يغير كل صورة الوضع في الشمال، الأمر الذي لم يكن قائمًا قبل التوقيع على الاتفاق، ووصول أسلحة دقيقة إلى حزب الله وسوريا ودول معادية أخرى، وتطوير البرنامج الصاروخي لإيران، الأمر الذي يقلق إسرائيل ودولًا أخرى في المنطقة”، مطالبًا وزارة المالية بزيادة ميزانية الأمن بـ4.8 مليار شيكل في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال ليبرمان “عند التوقيع على الاتفاق، لم يكن هناك عدو على شكل دولة بشكل واضح، وذلك لأن سوريا كانت تتفكك، ولكن لا يمكن تجاهل حقيقة أن إيران معنية بأن يكون لها نفوذ إقليمي، كما أنها تعمق وجودها في سوريا”، وأضاف أن إسرائيل تحاول كل الوقت أن توضح للطرف الثاني ما هي خطوطها الحمراء، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية حصول تصعيد، ولكن إسرائيل تحاول عدم الوصول إلى حالة حرب، على حد قوله.

التلاقي السوري العراقي

يأتي انتصار الجيش السوري في “البوكمال” وتحرير المدينة بالكامل من سيطرة داعش، بالتزامن مع تسطير الجيش العراقي ملحمة جديدة في حربه على داعش، حيث تمكن من السيطرة على بلدة “راوه” غربي محافظة الأنبار، التي تُعد آخر معاقل داعش في العراق، ليلتقي الجيشين على مسافة حدودية تجاوز طولها 158 كم.

البُعد الاستراتيجي للانتصارين السوري والعراقي، لم يتخلص في التقائهم على الحدود فقط، بل يحمل هذا اللقاء شكلًا جديدًا من أشكال ترسيم حدود البلدين التي سبق أن ألغاها تنظيم داعش قبل نحو أربع سنوات، كما أنه يعيد رسم خارطة تواصل محور المقاومة، ويؤسس لترابط اقتصادي عميق بين المحور الروسي الإيراني العراقي السوري.