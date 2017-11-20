رغم العجز.. عشرات سيارات الإسعاف مهملة بالجراجات

تسببت صورة انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في فضح تعامل الحكومة مع ملف الإسعاف، حيث تظهر الصورة عشرات سيارات الإسعاف مهملة في أحد جراجات معهد ناصر للأورام وتغطيها الأتربة بشكل كامل مما يعكس طول المدة التي قضتها هذه السيارات في الجراج، وهو الأمر الذي دفع عددا من النواب للتقدم باستجوابات إلى وزير الصحة وهيئة الإسعاف لمعرفة سبب عدم استخدام هذه السيارات خاصة مع وجود عجز لدى الهيئة.

رئيس هيئة الإسعاف بوزارة الصحة الدكتور أحمد الأنصاري، أكد في محاولة لتبرير الموقف وتوضيح اللبس الذي أثارته الصورة التي نشرها “المركز المصري للحق في الدواء” قبل أن تنتشر بشكل أكبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن هناك مؤامرة على الهيئة، موضحا أنه يتم تخصيص 10% من كل أسطول جديد من سيارات الإسعاف لحالات الطوارئ، وأن هذه هي التي ظهرت بالصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه حتى بفرض وجود أخطاء فإنه لا يجب تناولها بهذه الطريقة المبالغ فيها.

على الجانب الآخر، شكك عدد من المختصين في رواية رئيس هيئة الإسعاف، مؤكدين أن عدد سيارات الإسعاف الموجودة في جراجات المستشفيات أكبر من 10%، إضافة إلى أن حالة السيارات المتداولة صورها لا تصلح للاستخدام ولابد أن تخضع لعدة إجراءات أبرزها وضع أرقام من جانب إدارة المرور وانتهاء إجراءات الترخيص الخاصة بها.

وقال مدير المركز المصري للحق في الدواء محمد فؤاد، إن تصريحات رئيس هيئة الإسعاف مشكوك في صحتها، مشيرا إلى أن مصر مصنفة ضمن الدول التي تعاني من عجز كبير في سيارات الإسعاف وهذا يرجع لسوء الإدارة من جانب المسؤولين في الوزارة الذين لا يقدرون دور هذه السيارات المهملة والموجودة في الجراجات، فضلا عن أن هناك سيارات الإسعاف الطائر التي تعد من أحدث سيارات الإسعاف غير المستخدمة ولا أحد يعرف أين هي وما سبب عدم استخدمها، بحسب قوله.

وفي الإطار ذاته، تقدم عدد من النواب باستجوابات إلى وزير الصحة وهيئة الإسعاف بالوزارة لمعرفة سبب عدم استخدام هذه السيارات حتى الآن، والموجودة في أكثر من مستشفى وليس فقط في معهد ناصر، خاصة أن وزارة الصحة تعاني من عجز كبير في عدد سيارات الإسعاف.

وأكد النائب محمد عبد الحميد، أن هناك 20 سيارة إسعاف في نقطة كفر شكر متروكة دون استخدام، و50 سيارة تحت كوبري بنها أيضا متوقفة بلا استخدام، وفي غيرها من المستشفيات يوجد أيضا سيارات إسعاف غير مستخدمة، بحسب قوله.

وأشار عبد الحميد، إلى أن أسطول الهيئة 3 آلاف سيارة حاليًا، وأن الدولة تحتاج 10 أضعاف هذا الرقم تقريبًا، كما تحتاج توريد 250 سيارة سنويا، متابعا: هناك حوالي ألف سيارة بيعت بعد تكهينها، وهيئة الخدمات الحكومية تبيع السيارة الواحدة بـ20 ألف جنيه رغم أن سعرها يتجاوز المليون جنيه، وقال: لو صُرفت 10 آلاف جنيه فقط على صيانة كل سيارة فستُباع بـ200 ألف جنيه على الأقل.

وقال عضو نقابة الأطباء الدكتور خالد سمير، إن ملف الإسعاف في مصر يعاني من عشوائية كبيرة، مشيرا إلى أنه غير مجاني حيث يتم التعامل مع هيئة الإسعاف على أنها كيان مستقل عن المستشفيات، وأن هناك مستشفيات خاصة تتعامل مع سيارات الإسعاف باعتبارها مشروعا استثماريا، وقال: نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة المنظومة ووضع ضوابط جديدة وضمها إلى المستشفيات بحيث لا يكون هناك سيارات تابعة للصحة وأخرى للمستشفيات الخاصة وسيارات تابعة للطرق السريعة وهكذا، كما أنه لابد من إسناد إدارة سيارات الإسعاف بكل أنواعها لوزارة الصحة وتكون خدماتها مجانية لجميع المرضى، فيما أشار إلى أن هذه المطالب تم عرضها على لجنة الصحة بالبرلمان أملا في الأخذ بها في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.