رسميًّا.. برشلونة يقطع الطريق على الراغبين في ضم «البرغوث»

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم، اليوم السبت، عن تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، فإن اللاعب الدولي الأرجنتيني سيبقى في صفوف البلوجرانا حتى صيف 2021، مع وضع شرط جزائي في عقد اللاعب قيمته 700 مليون يورو، ولم يكشف النادي عن الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب بموجب العقد الجديد.

وبذلك تكون إدارة البارسا قد قطعت الطريق على الأندية التي كانت ترغب في الظفر بخدمات اللاعب، الذي رفض تجديد تعاقده خلال الفترة الماضية؛ على أمل زيادة راتبه أو الرحيل عن ملعب “كامب نو”، في ظل وجود رغبة لدى بعض كبار القارة العجوز في ضمه.

ويأتي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سبق وأن منح البرازيلي نيمار داسيلف، زميل ميسي السابق في برشلونة، راتبًا ضخمًا بات به الأعلى أجرًا في العالم، على رأس الأندية التي كانت تسعى لضم النجم الأرجنتيني، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي.

حيث أبدى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب المان سيتي الحالي، والذي سبق وأن قام بتدرب ليونيل ميسي، عندما كان مدربًا للبارسا، رغبته في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني؛ لزيادة قوة فريقه؛ من أجل الظفر بلقب دوري الأبطال.

الجدير بالذكر أن ميسي، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، يعد الهداف التاريخي لفريق إقليم كتالونيا برصيد 523 هدفًا، سجلها في 602 مباراة منذ بداية مسيرته مع الفريق الأول مع برشلونة في عام 2004.