خبراء: تنوع المدارس والاحتكاك القوي أفضل سلاح للفراعنة قبل المونديال

تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عامًا من المشاركة في الحدث الأبرز في عالم الساحرة المستديرة، ويبقى الشغل الشاغل للمهتمين بكرة القدم في مصر: ماذا بعد التأهل؟؛ وكثر الحديث منذ التأهل رسميًّا للمونديال عن فترة الإعداد، وكيف سيتم تجهيز المنتخب الوطني؛ ليظهر بشكل جيد في منافسات المونديال.

وانتقد البعض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب الغموض الكبير الذي يحيط بالبرنامج التأهيلي للفراعنة، بعدما خاض العديد من المنتخبات حول العالم، سواء التي تأهل منها لكأس العالم أو التي لم تتأهل مثل المنتخب العربي الجزائري، بعض المباريات الودية، وواجهت النسور النيجيرية منتخب الأرجنتين، وتغلبت عليه، في الوقت الذي اكتفى فيه المصريون بمتابعة مباريات هذه المنتخبات، متسائلين: متى سيبدأ المنتخب الوطني في برنامجه؟

في فترة تولي حسن شحاتة القيادة الفنية للمنتخب الوطني أثبت أن المعسكرات والتجمعات الطويلة تفيد المنتخب المصري وتزيده قوة، حيث يرتفع التفاهم بين اللاعبين داخل الملعب كلما جلسوا مع بعضهم بعضًا لفترات طويلة، سواء في التدريبات أو أثناء تناول الطعام أو النوم، وهو ما يحتاجه المنتخب الوطني في ذلك الوقت.

من جانبه قال هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري في تصريحات إذاعية، إن هناك اتصالات مبدئية ببعض المنتخبات؛ لخوض مواجهات ودية أمامها في الفترة المقبلة، وعلى رأسها السويد وكوريا الجنوبية، ولكننا ننتظر قرعة المونديال لتحديد المنتخبات التي سنواجهها.

فتحي مبروك، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، جاء رأيه متماشيًا مع رأي رئيس الجبلاية، حيث أكد لـ”البديل” أن المباريات الودية يجب تحديدها عقب قرعة المونديال، موضحًا: لو تواجد أحد منتخبات شرق آسيا مع المنتخب الوطني، فيجب على كوبر تجهيز مباراة ودية مع أحد منتخبات شرق آسيا.

وحول عدم خوض المنتخب الوطني أي مباريات ودية منذ تأهله للمونديال وعدم استغلال الأجندة الدولية، أجاب كوبر أنه فضل إراحة اللاعبين عقب مباراة غانا الأخيرة في مشوار التصفيات، وتابع: في الماضي كان يتواجد عدد قليل من المحترفين المصريين في أوروبا. أما الأن فالعدد تضاعف. ويعول كوبر، بشكل كبير، على هؤلاء العناصر، ويصعب في الوقت الحالي تجميعهم إلا في الأجندة الدولية؛ ولذلك يصعب عمل معسكرات داخلية أو خارجية.

وطالب مبروك، هيكتور كوبر، بضرورة الاستفادة من الأجندة الدولية خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تجهيز المنتخب الوطني. وبسؤاله عن مستوى المنتخبات والمدارس التي يرى مواجهاتها، قال إن هناك مدرستين: الأولى تفضل خوض مباريات مع منتخبات أقل أو في نفس المستوى؛ من أجل الفوز عليها ومنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل المونديال، والأخرى تجازف وتخوض مباريات مع المنتخبات الكبرى؛ للوقوف على مستواها وكسب خبرات من الاحتكاك مع هذه المنتخبات، ويفضل مدرب الأهلي السابق أن يكون كوبر من النوعية الثانية، مثلما كان الحال مع الراحل محمود الجوهري، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، الذي خاض مباريات مع الكبار قبل مونديال 1990.

على جانب آخر أكد أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق، أن التنوع مطلوب، ويجب على كوبر استغلال الفترة المقبلة؛ من أجل مواجهة جميع المدارس؛ لمعرفة أين يقف المنتخب المصري على خارطة المنتخبات العالمية.