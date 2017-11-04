خبراء: أحلام خالد حنفي بقيام سوق عربية مشتركة واهية

تباينت آراء الخبراء حول جدية ما أعلنه الدكتور خالد حنفي بعد توليه رسميًّا اليوم منصب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية “التجارة والصناعة والزراعة” عن وضع العمل على تشجيع التجارة العربية البينية ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وصولاً إلى السوق العربية المشتركة، من أولويات اهتماماته، بحيث يتم تبادل السلع والخدمات وتنقّل الأشخاص والأموال الوطنية بين كافة الدول العربية دون قيود جمركية أو إدارية، بالإضافة إلى إتاحة فرص الاستثمارات العربية المشتركة والعمل على التعريف بها والترويج لها وتسهيل تنفيذها داخل الدول العربية.

يرى الدكتور أنور النقيب، أستاذ الاقتصاد المساعد وعميد مركز الاستشارات والبحوث بأكاديمية السادات، أن منصب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية ما هو إلا إدارة كيان عربي لتسيير أعماله اليومية، ولكن ليس لديه سلطة لاتخاذ أي قرارات مصيرية، حيث إن السلطة تتمركز بشكل أساسي في يد الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن أحلام حنفي في خلق سوق عربية مشتركة جيدة وأمل كل عربي.

وأوضح النقيبب أنه لا يوجد تعاون عربي مشترك بين الدول، وأن العامل الرئيسي المتحكم في التعاون الاقتصادي هو العامل السياسي، فالأنظمة العربية تتعامل مع بعضها بعضًا بشكل شخصي وليس بشكل براجماتي (عملي)؛ ولذلك لن تقام سوق عربية مشتركة، هذا بجانب أن الدول العربية متشابهة، فلا يوجد تنوع، يخلق نوعًا من التكاملية، بل هي في الأساس متنافسة، لافتًا إلى أنه لا توجد فرصه لتخصص دولة في إنتاج سلعة معينة، فكل الدول العربية مستهلكة للتكنولوجيا والآلات، وتقوم باستيرادها من الدول الأجنبية.

وقال الدكتور سرحان سليمان، خبير الاقتصاد الزراعي، إن الهدف الذي يسعى إليه الدكتور خالد حنفي بعد توليه منصب الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية يواجه تحديات سياسية واقتصادية وتنموية، يصعب معها تحقيقه، فالوضع السياسي أغلق أمام مصر سوقًا كبيرًا لمنتجاتها الزراعية، وهي ليبيا، وتدهور الإنتاج والتنمية الزراعية بنسبة 80% بدولة سوريا، وفرص مصر التصديرية لا يمكن أن تفي باحتياجات الدول العربية المستوردة، لا في التوقيت، ولا بالكميات المناسبة؛ لأن نسبة التنمية لا تتعدى الـ 4% سنويًّا، وفي المقابل نجد تناميًا للزراعة بخطوات سريعة تتخطى الـ 8% في دولة السودان؛ مما يتيح فرص التبادل التجاري لها أكثر من مصر، خاصة في ظل غياب دور مكاتب التمثيل التجاري الملحقة بسفاراتنا في تلك الدول، والتي يقع على عاتقها توفير المعلومات التسويقية الخاصة باحتياجات الأسواق العربية للشركات المصدرة وإبرام اتفاقيات دولية وعقود تصديرية قبل موسم زراعة المحصول المتفق عليه؛ حتى يتم الوفاء بالكميات المطلوبة.

وأكد الخبير الزراعي أن زيادة التبادل التجاري للسلع الزراعية يقف أمامها عائق كبير، وهو أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة تستبعد معظم السلع الزراعية منها، أى أن زيادة صادراتنا منها لدول المنطقة الحرة الـ 18 شبه مستحيلة، إلا إذا قامت الحكومة باستغلال الاتفاقية الثنائية بين مصر والسعودية في هذا المجال، واخترقت أسواق الخليج من خلالها، خاصة أن السعودية قامت الأسبوع الماضي بفك الحظر على الخضراوات المصرية، لافتًا إلى أن الميزة السعرية التي تمتاز بها مصر لن تنجح مع دول الخليج؛ حيث إنها تسعى وراء عنصر الجودة وليس انخفاض الأسعار، ولذلك فهي تفضل استيراد السلع الزراعية من دول أوروبا وآسيا؛ لارتفاع جودة المنتج عن مصر.

وأوضح الدكتور سرحان أن تبادل السلع الزراعية بين الدول العربية ضعيف، حيث إن معظم الدول العربية إنتاجها الزراعي لا يكفي أحتياجاتها، فأكبر دولتين في الإنتاج هما مصر والمغرب، وتعد الأولى لديها عجز في المنتجات الزراعية يعادل 75 %، وتقوم بأستيفائه بالاستيراد من الخارج، فيما تقوم دولة المغرب بتصدير الفائض لديها إلى الدول الأوروبية؛ لسهولة النقل، ولا يتم توجيهه للدول العربية.