حكومة نتنياهو.. أزمات وفساد وتصريحات عدوانية

انتهاكات عدة تقترفها حكومة الاحتلال على جميع المستويات؛ سواء عسكرية أو سياسية، تؤسس دوما للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وبعضها يشير إلى انقسامات وفساد داخلي؛ فبالأمس، خاضت وزيرة صهيونية في السيادة المصرية؛ بتصريح يتضمن توطين الفلسطينيين في سيناء.

وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية الصهيونية، جيلا جملئيل، إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء، حسبما أفادت القناة العبرية الثانية، أمس الاثنين، وأوضحت الوزيرة الموجودة في مصر للمشاركة في مؤتمر نسائي تابع للأمم المتحدة، في حوار لمجلة “السيادة” الأسبوع الماضي، أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء.

وبحسب القناة العبرية، فإن الخارجية المصرية طلبت بشكل رسمي من نظيرتها الإسرائيلية توضيح التصريحات، مشيرة إلى أن مصر عبرت عن طريق سفيرها في تل أبيب، حازم خيرت، عن غضبها الشديد إزاء تلك التصريحات، خلال اتصالات مع كبار المسؤولين بالخارجية الإسرائيلية، ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي في وزارة الخارجية، قوله إن تلك التصريحات لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة، ولا تعكس سياستها، موضحة أنه تم امتصاص ردة فعل الغضب المصرية.

خطورة تصريحات الوزيرة الصهيونية تكمن في أنها تتزامن مع الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في سيناء وراح ضحيته 305 شهداء، حيث أشار خبراء ومحللون سياسيون بأن الأيادي الإسرائيلية ليست بعيده عن التفجير، والهدف إخلاء سيناء من مواطنيها، لتنفيذ المشروع الصهيوني بنقل الفلسطينيين إليها، وكان حسام رفاعي، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، رفض يوم الأحد الماضي، دعوات لإخلاء سيناء من المدنيين، حتى تتمكن القوات الأمنية من التعامل مع الإرهاب في سيناء بشكل أفضل.

أزمة «السبت»

قدم وزير الصحة الصهيوني، يعقوب ليتسمان، من حزب “يهودت هتوراه” الحريدي، استقالته بشكل رسمي من الحكومة يوم الأحد الماضي، احتجاجا على أعمال الصيانة والترميم في السكك الحديدية يوم السبت.

ونشرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد الماضي، تقريرا أشارت فيه إلى أن حكومتين إسرائيليتين سابقتين تم تفكيكهما والإطاحة بهما من الحكم بسبب “أزمة السبت”، حيث تمت الإطاحة بالفعل بأول حكومة عام 1976 التي كان يترأسها اسحاق رابين آنذاك، بعدما تم تنظيم حفل لاستقبال طائرات حربية في قاعدة تل نوف يوم السبت، ما أثار ضجة كبيرة في أوساط الحاخامات والأحزاب المتدينة التي دفعت الحكومة للاستقالة وكذلك الكنيست ما تسبب بإجراء انتخابات مبكرة أدت لصعود حزب الليكود للحكم.

المرة الثانية عام 1999، كانت بسقوط حكومة رئيس الوزراء الأسبق أيهود باراك؛ بسبب نقل أجزاء ضخمة من توربينات للكهرباء يوم السبت، ما تسبب باعتراض أحزاب الحريديم على ذلك، حيث كانت مشاركة حينها في الحكومة وسقطت بالفعل.

فساد ومطالبات باستقالة نتنياهو

جدد وزير الحرب الصهيوني السابق في حكومة نتنياهو، موشيه يعلون، يوم السبت الماضي، مطالبته لرئيس حكومة الاحتلال بالاستقالة من منصبه، متهما إياه، بالاهتمام بمصالحه للبقاء في منصبه على حساب مصالح “الدولة”، قائلا “كنت أدعم رئيس الوزراء سابقا، ولكن حين تخطى الخطوط الحمراء فأنا أطالبه بالاستقالة فورا”، كما اتهمه بالإضرار بالجسم القضائي من خلال مهاجمة المحكمة العليا، وتطرق يعلون للتحقيقات التي أجريت مع نتنياهو وشخصيات من محيطه.

ويبدو أن تصريحات يعلون لم تلقَ أذانًا صاغية، حيث صادق الكنيست، أمس الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون قد يحمي رئيس نتنياهو، من المحاكمة في قضايا فساد تحقق الشرطة معه فيها منذ نحو عام، وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية على موقعها الإلكتروني أن 46 نائبا في الكنيست أيدوا مشروع القانون مقابل 37 عارضوه، من أصل 120 نائبا عدد أعضاء البرلمان، ويلزم ذلك القانون المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح ناجزا، وخلق مشروع القانون الجديد جدلا حادا خاصة بين الائتلاف الحاكم الذي يسعى إلى سنه، والمعارضة التي ترفضه بشدة.

وبداية الشهر الجاري، استجوبت الشرطة محامين من أقرباء رئيس الوزراء هما يتسحاق مولخو وديفيد شيرمان، في إطار التحقيق حول الاشتباه بفساد في صفقة شراء غواصات ألمانية.

ومنذ يناير الماضي، حققت الشرطة مع نتنياهو ست مرات بشبهة ضلوعه بالفساد في قضيتين، لكنها لم تقرر حتى اللحظة ما إذا كانت ستوصي المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة أم لا.

والقضية 1000 تتعلق بانتفاع نتنياهو من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، وترتبط القضية 2000 بمحاولته التوصل إلى اتفاق مع ناشر “يديعوت أحرونوت” للحصول على تغطية إخبارية إيجابية لأنشطته، مقابل الحد من نفوذ صحيفة “إسرائيل اليوم”.

وفق تقديرات مختلفة، يرى مراقبون أن نتنياهو يفكر في إجراء انتخابات في ظل التحقيقات الكثيرة التي يخضع لها، لكنه يحاول الآن منع انهيار الحكومة الحالية، وفى نهاية الأسبوع الماضي، ذكر أن عددا من كبار أعضاء حكومة نتنياهو بما فيهم وزير المالية، موشيه كاحلون، ووزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، طلبوا الاجتماع مع مستشاريهم للاستعداد لاحتمال عدم تمكّن الحكومة من الصمود في ظل هذه الأزمة وإعلان نتنياهو بين ليلة وضحاها عن إجراء انتخابات.