جولة ليبرمان على الحدود الشمالية.. رسالة صهيونية لم تصل

بدت نبرة التصريحات العسكرية الإسرائيلية مرتفعة إذا ما قورنت بالظروف السياسية والعسكرية الحقيقية المحيطة بدولة الاحتلال؛ فخلال جولة في الحدود الشمالية، تعهد وزير الحرب الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، بعدم تواجد إيران في سوريا، وأن الجيش الإسرائيلي على استعداد لأي سيناريو محتمل على الحدود الشمالية والجنوبية لإسرائيل.

ورافق ليبرمان في الجولة، رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال، غادي أيزنكوت، ونائبه الجنرال أفيف كوخافي، وقال بيان صادر عن مكتب ليبرمان عقب الجولة الميدانية «جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد استعدادًا جيدًا، ونحن نحافظ على حرية مطلقة في العمل»، وتابع «الاعتبارات الوحيدة التي توجهنا هي الأمنية، ولن نسمح بالتوطيد الإيراني في سوريا، ولن نسمح لسوريا بأن تصير جبهة أمامية ضد دولة إسرائيل».

ويبدو أن ليبرمان لا يريد فهم أن وضع تل أبيب لم يعد كالسابق، فلم تعد قادرة على حسم أي حرب مقبلة لا مع المقاومة الفلسطينية ولا اللبنانية وبالطبع مع إيران، فبشهادة الوزير الصهيوني نفسه وقبل يوم واحد من جولته التفقدية للحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، وجد أنّ “تحصين الجبهة الداخليّة في الشمال ضعيف بشكلٍ أكبرٍ مقارنةً مع جنوب البلاد، لكن في الجنوب أيضًا نحن نواجه صعوبات مالية كبيرة في إقامة العائق”، وخلُص إلى القول “إنّه حان الوقت لكي نتعاطى بجدية مع تحصين الجبهة الداخليّة”.

وتأكيدًا على مخاوف ليبرمان، حذّر شلومو بوحبوط، رئيس مركز السلطات المحليّة الإسرائيليّة السابق ورئيس بلدية معلوت، الواقعة في الشمال، من خلال رسالة عاجلة أرسلها إلى رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، بثتها إذاعة الجيش، من عدم جاهزية الجبهة الداخليّة لمواجهة حالة حربٍ محتملةٍ.

والمشكلة في أي حرب مرتقبة قد تخوضها إسرائيل ليست في تماسك جبهتها الداخلية من عدمها فحسب، بل في التوازنات السياسية الجديدة التي نشأت بعد الأزمة السورية، فزيارة ليبرمان للحدود الشمالية تأتي في إطار رسائل موجهة إلى روسيا، حيث قال وزير الحرب، إن إسرائيل لن تقبل بوجود إيران في سوريا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية روسية أمريكية، والذي ورد أنه يسمح لجماعات مدعومة من إيران البقاء في البلاد.

وفي لعبة التوازنات الدولية والإقليمية، وفي الوقت الراهن على الأقل، لم تعد إيران وحدها في مواجهة إسرائيل، فالدب الروسي قطع أشواطًا كبيرة في تحالفه مع طهران، صحيح، أن التحالف لن يكون على مستوى المواجهة العسكرية بين موسكو وتل أبيب، لكن في لغة تقاطع المصالح لا يوجد ما يمنع من دعم روسي لإيران كما دعمت النظام السوري، خاصة أن موسكو تحاول أن تفرض نفسها كقطب حقيقي أمام أمريكا، حتى انقلب السحر على الساحر الإسرائيلي، فتل أبيب دعمت تأجيج الأزمة السورية، كي تضعف سوريا كدولة رئيسة في محور المقاومة، وبالتالي إضعاف نفوذ إيران وحزب الله في المنطقة، وهذا لم يحدث، وأثبت النظام السياسي السوري أنه قادر على الصمود.

ويدور الحديث حاليًا على ضغوط على المعارضة السورية في الخارج عبر اجتماع الرياض2 بالقبول ببقاء الرئيس السوري، بشار الأسد، ومن جهة أخرى، اكتسب حزب الله على مدار السبع سنوات مهارات عسكرية وأسلحة جعلته في جاهزية قتالية أفضل، وحاليًا يدور الحديث عن وجود قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا، حيث نشرت وسائل إعلام أجنبية صورا تظهر، حسب جهات استخبارية غربية، إقامة قاعدة إيرانية قرب دمشق، على بعد 50 كيلومترا من الجولان، على إثرها، أجرى نتنياهو مباحثات، الشهر الفائت، مع وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، بشأن الأمر، منوها إلى أن إسرائيل لن تسمح بذلك.

التقارب الروسي انسحب على حزب الله، فقبل تصريح روسيا الأخير بأن القوات الموالية لإيران لن تنسحب من المناطق الجنوبية لسوريا بما فيها حزب الله، كان هناك تصريح لافت رد لافروف من خلاله على تصريحات وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، حول المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله”، بالقول: “موسكو لا تعتبر حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وأن وجوده في سوريا مثل وجود القوات الجوية الروسية والقوات الإيرانية وهو بدعوة من الحكومة السورية الشرعية”.

وفي نظرة إقليمية، رغم أن السعودية تصعيد نبرتها الكلامية تجاه إيران وحزب الله، كما يحدث حاليا في لبنان، إلا أنها لا تمتلك مقومات الانتصار في أي حرب قد تخوضها، فالرياض غارقة في المستنقع اليمني وتتكبد فيه خسائر أصابت اقتصادها في مقتل، كما أن تحالفاتها مع بعض الدول العربية والتي لها ثقلها العسكري مثل مصر، قد لا تنفعها، فالقاهرة قالت صراحةً إنها لا تدعم حربًا ضد حزب الله وإيران، وبالتالي لن تجد إسرائيل دولا تخوض عنها حربًا بالوكالة ضد إيران وحزب الله.