جماهير ليفربول: «لحية صلاح» أغلى من 150 مليون يورو

سادت حالة من الغضب بين جماهير ليفربول الإنجليزي حول العالم، بعد ساعات قليلة من حديث وسائل الإعلام الإسبانية عن وجود رغبة لدى فريق أتلتيكو مدريد في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الفريق الإنجليزي.

ونشرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أمس الثلاثاء، تقريرًا أكدت فيه أن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، وضع الفرعون المصري على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في يناير المقبل.

وأشار الموقع الإسباني في تقريره، إلى أن ليفربول لن يترك صلاح، يرحل عن صفوفه دون تحقيق أي استفادة مالية من وراء رحيله، مؤكدًا أن صفقة اللاعب المصري قد تكلف خزائن أتليتكو ما يقرب من 55 مليون يورو، لكن جماهير الريدز رفضت في تغريدات لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» التفريط في اللاعب.

وأكد عدد كبير من جماهير الريدز أن إدارة أتلتيكو مدريد عليها دفع50 مليون إسترليني، بالإضافة إلى الاستغناء عن خدمات المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، والحارس السلوفيني يان أوبلاك، نظير التعاقد مع الجناح الطائر للفريق خلال الميركاتو المقبل.

فيما وصفت سخرت بعض الجماهير من مبلغ الـ55 مليون يورو الذي أكدت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي النادي الإسباني رصدوه من أجل ضم اللاعب المصري، وقال أحدهم ساخرا إن هذا المبلغ لا يساوي ذقن صلاح، فيما علق آخر: لا ذقن صلاح لا تقدر بثمن، ولن نفرط فيه حتى وإن كان المقابل 150 مليون يورو.

وبات الفرعون المصري معشوق جماهير العملاق الإنجليزي بعد الأداء الكبير الذي قدمه منذ انتقاله إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الجاري، في صفقة بلغت قيمتها المالية 43 مليون يورو في صفقة تعد الأغلى في تاريخ الريدز منذ تأسيسه.

ويتصدر لاعب تشيلسي وروما الأسبق هدافي فريقه في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف يحتل بها المرتبة الثالثة في جدول هدافي البريميرليج خلف هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي صاحب الـ8 أهداف، وسيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين صاحب الـ9 أهداف.

كما يتصدر صلاح هدافي فريقه في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 5 أهداف يحتل بها المرتبة الرابعة في جدول هدافي المسابقة خلف كل من: وسام بن يدر، مهاجم إشبيلية الأسباني، وسكوت سينكلير، مهاجم سيلتك الأسكتلندي، وكريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الأسباني ولكل منهم 6 أهداف في البطولة.