جلال أمين يحصد جائزة قابوس للدراسات الاقتصادية

أعلنت جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عن قائمة الفائزين بجوائزها في نسختها السادسة، حيث فاز الدكتور جلال الدين أحمد بمجال الدراسات الاقتصادية، كما فاز سعد بن عبد الرحمن البازعي من المملكة العربية السعودية، بمجال النقد الأدبي، بينما تم حجب جائزة التصميم المعماري.

وجائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب سنوية، ولكن تكون في عام تقديرية، يتنافس فيها العُمانيون إلى جانب العرب، وفي عام آخر للعُمانيين فقط. ويتولى تنظيم سير العمل بالجائزة «مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم».

والدكتور جلال الدين أحمد أمين عالم اقتصاد وأكاديمي وكاتب مصري، وهو نجل المفكر أحمد أمين، ولد في عام 1935، ثم تخرج في كلية الحقوق عام 1955، ثم عمل أستاذًا للاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس في الفترة من 1965 إلى 1974، وأستاذًا زائرًا للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا من 1978 إلى 1979، وأستاذًا للاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من 1979 وحتى الآن.

فاز د. أمين بالجائزة عن مجمل أعماله، ومن أهمها:

«عصر الجماهير الغفيرة» الذي يتناول جوانب من تطور المجتمع المصري خلال الخمسين سنة الأخيرة في مجالات الصحافة، الاقتصاد، الثقافة، التليفزيون، السوبر ماركت والسياحة، الأزياء والحب، والعلاقة بين الدين والدنيا.

و«عصر التشهير بالعرب والمسلمين» وفيه تناول ما تعرضت له سائر الشعوب التي خضعت للاستعمار الغربي من حملات ضارية من التشهير والتحقير، ولكنه أضاف إلى ذلك، في الخمسين عامًا الماضية، حملات التشهير من جانب الصهيونية.

و«ماذا حدث للمصريين؟ تطور المجتمع المصري في نصف قرن من 1945 إلى 1995»، وحلل فيه ما حدث من تغيرات في حياة المصريين وطريقتهم خلال النصف قرن الماضي وذلك بأسلوب ساخر جذاب.

و«وصف مصر في نهاية القرن العشرين»، والذي يقدم فيه الوضع الذي وصل إليه المجتمع في نهاية القرن العشرين، في الاقتصاد والسياسة والثقافة والإعلام، وفي العلاقات الاجتماعية، بما في ذلك العلاقة بين الطبقات، وبين الناس والحكومة، وغيرها الكثير.

و«مصر والمصريون في عهد مبارك» 1981 إلى 2008، وهو تحليل ونقد للأوضاع السياسية والاجتماعية لمصر والمصريين في عهد الرئيس المخلوع مبارك، وعولمة القهر.

“الولايات المتحدة والعرب والمسلمون قبل وبعد أحداث سبتمبر”، ويتناول ما أسفرت عنه أحداث سبتمبر من زيادة حدة القهر، وعلى الأخص للعرب والمسلمين، وينتهي بخاتمة بعنوان: ماذا بعد عولمة القهر؟

حصل جلال أمين على عدة جوائز خلال مسيرته المهنية، منها «وسام الاستحقاق للعلوم والفنون» من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و”جائزة الاقتصاد” من مؤسسة «الكويت للتقدم العلمي»، وجائزة «مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية» بدبي، في مجال الدراسات الإنسانية والمستقبلية عام 2010.